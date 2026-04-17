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ifo: Υποχώρηση του κλίματος στην οικιστική κατασκευή στη Γερμανία
Ειδήσεις
10:33 - 17 Απρ 2026

ifo: Υποχώρηση του κλίματος στην οικιστική κατασκευή στη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom
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Το κλίμα στον τομέα της οικιστικής κατασκευής στη Γερμανία επιδεινώθηκε εκ νέου τον Μάρτιο. Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος υποχώρησε από -17,7 σε -19,5 μονάδες, λόγω σημαντικά πιο απαισιόδοξων προσδοκιών. Αντίθετα, η τρέχουσα κατάσταση αξιολογήθηκε κάπως πιο θετικά.

«Οι ανησυχίες για ενδεχόμενες νέες αυξήσεις στα επιτόκια επιβαρύνουν τις προσδοκίες στον τομέα της κατοικίας», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών στο ινστιτούτο ifo. «Το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης θα μπορούσε να περιορίσει εκ νέου τη διάθεση πολλών νοικοκυριών να προχωρήσουν σε κατασκευή κατοικιών».

Ωστόσο, στην τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα διαφαίνονται κάποια πρώτα σημάδια βελτίωσης, καθώς η κατάσταση των παραγγελιών παρουσιάζει σταδιακή εξομάλυνση. Το ποσοστό των εταιρειών που αναφέρουν ανεπαρκή αριθμό παραγγελιών μειώθηκε αισθητά στο 43,4%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2023. Αυτό αποδίδεται στην πρόσφατη αύξηση των οικοδομικών αδειών.

Παράλληλα, οι ακυρώσεις έργων μειώθηκαν και διαμορφώθηκαν στο 10,8%. «Η κατάσταση των παραγγελιών βελτιώνεται σταδιακά, ωστόσο η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή», πρόσθεσε ο Wohlrabe.

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