Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο προς Κογκρέσο: Πίεση για αυξημένη στήριξη σε Ελλάδα και Κύπρο με ενίσχυση χρηματοδότησης

Το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο απευθύνει έκκληση προς το αμερικανικό Κογκρέσο για ενίσχυση της χρηματοδότησης προς την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ για το οικονομικό έτος 2027, τονίζοντας τον καίριο ρόλο των δύο χωρών στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.

Στην κατάθεσή του ενώπιον της αρμόδιας υποεπιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για θέματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής βοήθειας, το Ινστιτούτο παρουσιάζει συγκεκριμένες προτάσεις για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων στρατιωτικής εκπαίδευσης και υποστήριξης. Όπως επισημαίνεται, Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν «σταθερούς και αξιόπιστους συμμάχους» των ΗΠΑ, ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη να μην υπάρξουν περικοπές στα σχετικά κονδύλια, καθώς αυτά ενισχύουν τη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα των συμμαχικών δυνάμεων.

Πιο αναλυτικά, το AHI εισηγείται τη διάθεση τουλάχιστον 1,8 εκατ. δολαρίων για την Ελλάδα μέσω του προγράμματος IMET, 500.000 δολαρίων για την Κύπρο, 25 εκατ. δολαρίων για το πρόγραμμα ERIP, καθώς και 6 εκατ. δολαρίων για την Ελλάδα μέσω του FMF. Παράλληλα, ζητά τη συνέχιση της χρηματοδότησης της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο, UNFICYP.

Το Ινστιτούτο τονίζει ότι η Ανατολική Μεσόγειος διατηρεί υψηλή στρατηγική σημασία για τα αμερικανικά συμφέροντα, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, των ενεργειακών σχεδίων και των κινδύνων για τη ναυσιπλοΐα. Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύει τη σημασία του σχήματος συνεργασίας 3+1 (ΗΠΑ, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ) ως βασικού παράγοντα σταθερότητας, προτείνοντας την περαιτέρω θεσμική του ενίσχυση.

Ειδική αναφορά γίνεται στον ρόλο της Ελλάδας ως κομβικού παράγοντα για στρατιωτικές και ενεργειακές δραστηριότητες, με έμφαση σε κρίσιμες υποδομές όπως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη, καθώς και στη συμβολή της στην ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης μέσω LNG και διασυνδέσεων.

Αντίστοιχα, για την Κύπρο υπογραμμίζεται η πρόοδος στη συνεργασία με τις ΗΠΑ, με το AHI να ζητά την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων και την περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών σχέσεων, ενώ επαναβεβαιώνει τη στήριξή του σε μια βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού ζητήματος.