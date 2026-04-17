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Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας
Ειδήσεις
10:20 - 17 Απρ 2026

Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας

Reporter.gr Newsroom
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Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από πτώση από πολυκατοικία στην οδό Θεοδώρου Κολοκοτρώνη τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/4). 

Η σορός της βρέθηκε σε ακάλυπτο χώρο, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι η πτώση προήλθε από διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στον 3ο όροφο, αν και νεότερες πληροφορίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να έπεσε από τον 4ο.

Στο διαμέρισμα βρισκόταν και ένας άνδρας, 45 ετών, ιταλικής καταγωγής, ο οποίος έχει προσαχθεί. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, η γυναίκα – περίπου 30 ετών από την Αιθιοπία – έπεσε μόνη της. Ωστόσο, φέρεται να μην άνοιξε την πόρτα όταν επιχείρησαν να εισέλθουν οι αστυνομικοί.

Οι δύο τους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχαν γνωριστεί μέσω διαδικτύου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

Την αστυνομία ειδοποίησε αυτόπτης μάρτυρας που διέμενε στην ίδια πολυκατοικία. Όπως ανέφερε, στις 04:20 τα ξημερώματα άκουσε έντονες κραυγές και φασαρία, που παρέπεμπαν σε καβγά. Η γυναίκα φέρεται να φώναζε στα αγγλικά «Come on, I am sorry», ενώ δεν μπορούσε να διακρίνει τι έλεγε ο άνδρας.

Στις 04:40 κάλεσε την αστυνομία, καθώς η ένταση συνεχιζόταν, ενώ πέντε λεπτά αργότερα άκουσε έναν πολύ δυνατό ήχο, σαν σπάσιμο τζαμιού.

Τα έως τώρα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πάλης μεταξύ των δύο, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα σενάρια, ακόμη και το αν ο άνδρας ενδέχεται να την καταδίωκε πριν την πτώση.

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