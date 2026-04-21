ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο «άνθρωπος του Τραμπ» για την ηγεσία της Fed
Ειδήσεις
19:09 - 21 Απρ 2026

Ο «άνθρωπος του Τραμπ» για την ηγεσία της Fed

Γιώργος Ραυτόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βλέπει την ώρα να απαλλαγεί από την ηγεσία του Τζερόμ Πάουελ στη Fed, καθώς δεν του κάνει το χατίρι να μειώσει τα επιτόκια. Η θητεία του Πάουελ, ως γνωστόν, οδεύει προς το τέλος της και ο πλανητάρχης σκοπεύει να τοποθετήσει στην ηγεσία της κεντρικής τράπεζας τον 56χρονο οικονομολόγο Κέβιν Γουόρς, με το επιχείρημα ότι πρόκειται για «δικό του άνθρωπο».

Το ζήτημα σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι η Fed αποτελεί θεσμικά κατοχυρωμένο ανεξάρτητο φορέα. Αυτήν την ανεξαρτησία ο Τραμπ επιχειρεί να ακυρώσει στην πράξη, διευρύνοντας τις πληγές της ήδη βαθιά τραυματισμένης αμερικανική δημοκρατίας.

Από εκεί και ύστερα θα υπάρξουν ηχηρές οικονομικές συνέπειες. Οι συνέπειες των δασμολογικών σοκ του Τραμπ αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας ακόμη και για δεκαετίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η στάση του Τζερόμ Πάουελ στο ζήτημα των επιτοκίων λειτουργούσε, ως έναν βαθμό, ως αντίβαρο. Η αντικατάστασή του με τον «εκλεκτό» του Τραμπ θα μπορούσε, ωστόσο, να οδηγήσει την αμερικανική —και κατ’ επέκταση την παγκόσμια— οικονομία σε ακόμη πιο σκοτεινά μονοπάτια.

Υπό αυτό το πρίσμα, στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή για τον διορισμό του, ορισμένοι Γερουσιαστές θέλησαν να «τεστάρουν» κατά πόσο ο Γουόρς είναι διατεθειμένος να… συγκρουστεί με τον Τραμπ. Η Ελίζαμπεθ Γουόρεν τον ρώτησε ευθέως αν αναγνωρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε τις εκλογές του 2020 και του ζήτησε ακόμη να αναφέρει ένα στοιχείο της οικονομικής του ατζέντας με το οποίο διαφωνεί. Ο υποψήφιος απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις, κάνοντας λόγο για ερωτήματα πολιτικού κινήτρου και ρίχνοντάς το, τελικά, στην πλάκα…

Τελευταία τροποποίηση στις 22/04/2026 - 10:45
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συναγερμός στο βόρειο Ισραήλ - Επίθεση της Χεζμπολάχ με ρουκέτες
Ειδήσεις

Συναγερμός στο βόρειο Ισραήλ - Επίθεση της Χεζμπολάχ με ρουκέτες

Ιράν: Όγδοη εκτέλεση διαδηλωτή για τις διαμαρτυρίες στις αρχές του 2026
Ειδήσεις

Ιράν: Όγδοη εκτέλεση διαδηλωτή για τις διαμαρτυρίες στις αρχές του 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση
Ειδήσεις

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι
Ειδήσεις

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

Shein: Ζημιές ύψους 99 εκατ. δολαρίων λόγω της πολιτικής δασμών του Τραμπ
ΕΜΠΟΡΙΟ

Shein: Ζημιές ύψους 99 εκατ. δολαρίων λόγω της πολιτικής δασμών του Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
27/07/2026 - 20:00

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:30

Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα ο «ζωντανός δεσμός» του Οικουμενικού Ελληνισμού – Νέα εποχή για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:14

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:10

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 16:04

H νέα ηλεκτρική Mercedes GLC εξελίχθηκε από την αρχή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:02

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:55

Ιταλία: Η Μελόνι διατηρεί την πρωτιά, πιέζεται η Λέγκα – Άνοδος του νέου ακροδεξιού κόμματος Βανάτσι

Πολιτική
27/07/2026 - 15:51

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου τιμών ακτοπλοϊκών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/07/2026 - 15:50

Εθνικό Λαχείο: Στη Γλυφάδα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ - Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 15:38

Ford Ranger: Η δύναμη της επιλογής – Ντίζελ ή PHEV;

Πολιτική
27/07/2026 - 15:37

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά το φιάσκο των 72 δόσεων, ένας εξωδικαστικός που δεν λύνει το πρόβλημα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ