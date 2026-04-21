Ο «άνθρωπος του Τραμπ» για την ηγεσία της Fed

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βλέπει την ώρα να απαλλαγεί από την ηγεσία του Τζερόμ Πάουελ στη Fed, καθώς δεν του κάνει το χατίρι να μειώσει τα επιτόκια. Η θητεία του Πάουελ, ως γνωστόν, οδεύει προς το τέλος της και ο πλανητάρχης σκοπεύει να τοποθετήσει στην ηγεσία της κεντρικής τράπεζας τον 56χρονο οικονομολόγο Κέβιν Γουόρς, με το επιχείρημα ότι πρόκειται για «δικό του άνθρωπο».

Το ζήτημα σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι η Fed αποτελεί θεσμικά κατοχυρωμένο ανεξάρτητο φορέα. Αυτήν την ανεξαρτησία ο Τραμπ επιχειρεί να ακυρώσει στην πράξη, διευρύνοντας τις πληγές της ήδη βαθιά τραυματισμένης αμερικανική δημοκρατίας.

Από εκεί και ύστερα θα υπάρξουν ηχηρές οικονομικές συνέπειες. Οι συνέπειες των δασμολογικών σοκ του Τραμπ αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας ακόμη και για δεκαετίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η στάση του Τζερόμ Πάουελ στο ζήτημα των επιτοκίων λειτουργούσε, ως έναν βαθμό, ως αντίβαρο. Η αντικατάστασή του με τον «εκλεκτό» του Τραμπ θα μπορούσε, ωστόσο, να οδηγήσει την αμερικανική —και κατ’ επέκταση την παγκόσμια— οικονομία σε ακόμη πιο σκοτεινά μονοπάτια.

Υπό αυτό το πρίσμα, στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή για τον διορισμό του, ορισμένοι Γερουσιαστές θέλησαν να «τεστάρουν» κατά πόσο ο Γουόρς είναι διατεθειμένος να… συγκρουστεί με τον Τραμπ. Η Ελίζαμπεθ Γουόρεν τον ρώτησε ευθέως αν αναγνωρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε τις εκλογές του 2020 και του ζήτησε ακόμη να αναφέρει ένα στοιχείο της οικονομικής του ατζέντας με το οποίο διαφωνεί. Ο υποψήφιος απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις, κάνοντας λόγο για ερωτήματα πολιτικού κινήτρου και ρίχνοντάς το, τελικά, στην πλάκα…