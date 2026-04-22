Axios: Η εκεχειρία δεν είναι «αορίστου χρόνου» – Μέχρι 5 ημέρες δίνει ο Τραμπ στην Τεχεράνη

Την απόφαση να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν έως ότου ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για ειρήνευση ανακοίνωσε χθες (21/4) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρότι νωρίτερα είχε αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Όπως μετέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios, η παράταση αυτή δεν είναι ανοιχτού χρονικού ορίζοντα, καθώς η Ουάσιγκτον δίνει στην Τεχεράνη ένα περιορισμένο περιθώριο 3 έως 5 ημερών.

Από την πλευρά του Ιράν, ανώτερος σύμβουλος υποβάθμισε τη σημασία της εξέλιξης, τονίζοντας ότι η παράταση «δεν σημαίνει τίποτα» και επισημαίνοντας πως η χώρα θα πρέπει να απαντήσει στρατιωτικά. Την ίδια στιγμή, ο πρέσβης της χώρας στον ΟΗΕ ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να προχωρήσουν, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios, ο Τραμπ δίνει στις αντίπαλες ομάδες εντός του Ιράν ένα σύντομο χρονικό περιθώριο ώστε να καταλήξουν σε μια κοινή γραμμή και να παρουσιάσουν συνεκτική αντιπρόταση. Σε διαφορετική περίπτωση, η κατάπαυση του πυρός που παρατάθηκε την Τρίτη θα λήξει.

«Ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να δώσει άλλες τρεις έως πέντε ημέρες κατάπαυσης του πυρός ώστε οι Ιρανοί να βάλουν σε τάξη τις θέσεις τους», ανέφερε μία αμερικανική πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα. «Δεν πρόκειται να είναι επ’ αόριστον»,τόνισε.

Οι διαπραγματευτές της αμερικανικής πλευράς εκτιμούν ότι παραμένει πιθανή μια συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης. Ωστόσο, εκφράζουν ανησυχία για το κατά πόσο υπάρχει στην Τεχεράνη κάποιος με την απαραίτητη εξουσιοδότηση ώστε να εγκρίνει μια τέτοια συμφωνία.

Ο ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να έχει περιορισμένη επικοινωνία, ενώ στο εσωτερικό της χώρας καταγράφεται έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στους στρατιωτικούς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και τους πολιτικούς διαπραγματευτές για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί.

«Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει απόλυτη ρήξη στο εσωτερικό του Ιράν μεταξύ των διαπραγματευτών και του στρατού -χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να έχει πρόσβαση στον ανώτατο ηγέτη, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι εντάσεις αυτές έγιναν πιο εμφανείς μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, όταν κατέστη σαφές ότι ο διοικητής των IRGC, στρατηγός Αχμάντ Βαχιντί, μαζί με στελέχη του σώματος, απέρριψαν σημαντικό μέρος των όσων είχαν συμφωνηθεί από τους διαπραγματευτές.

Η εσωτερική σύγκρουση κορυφώθηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε το άνοιγμα των Στενά του Ορμούζ, με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης να αρνούνται να εφαρμόσουν την απόφαση και να τον επικρίνουν δημόσια.

Στο μεταξύ, τις επόμενες ημέρες η ιρανική πλευρά δεν προχώρησε σε ουσιαστική απάντηση στην τελευταία αμερικανική πρόταση, ενώ αρνήθηκε να δεσμευτεί για νέο γύρο συνομιλιών στο Πακιστάν.

Η εσωτερική αυτή διάσπαση αποδίδεται εν μέρει και στη δολοφονία, τον Μάρτιο, του Αλί Λαριτζανί από το Ισραήλ, ο οποίος ως πρώην επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας είχε τη δυνατότητα να διατηρεί ενιαία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ο διάδοχός του, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ, που έχει αναλάβει τον συντονισμό μεταξύ στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας, καθώς και με τον ανώτατο ηγέτη, δεν φαίνεται να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.