Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν και περιμένει την πρότασή του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (21/4) ότι παρατείνει την εκεχειρία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η παράταση δικαιολογείται επειδή η κυβέρνηση της Τεχεράνης είναι «σοβαρά κατακερματισμένη».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η εκεχειρία θα συνεχιστεί «μέχρις ότου» οι ηγέτες και οι εκπρόσωποι του Ιράν υποβάλουν μια «ενιαία πρόταση» για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η εκεχειρία θα έληγε την Τετάρτη.

«Με βάση το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά κατακερματισμένη —κάτι όχι απροσδόκητο— και κατόπιν αιτήματος του Στρατάρχη Asim Munir και του Πρωθυπουργού Shehbaz Sharif του Πακιστάν, μας ζητήθηκε να αναστείλουμε την επίθεσή μας κατά του Ιράν μέχρις ότου οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί τους καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Ως εκ τούτου, έχω δώσει εντολή στον στρατό μας να συνεχίσει τον αποκλεισμό και, κατά τα λοιπά, να παραμείνει έτοιμος και ικανός. Συνεπώς, θα παρατείνω την εκεχειρία μέχρι να υποβληθεί η πρότασή τους και να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», πρόσθεσε ο πρόεδρος.