ΗΠΑ: Οι φοιτητές αναζητούν υποτροφίες στο... TikTok

Σύμφωνα με το CNBC, η αυξημένη αυτή δραστηριότητα συνδέεται άμεσα με το διαρκώς αυξανόμενο κόστος σπουδών. Για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, το συνολικό κόστος φοίτησης σε ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια στις ΗΠΑ φτάνει κατά μέσο όρο τα 60.920 δολάρια, ενώ στα δημόσια πανεπιστήμια για φοιτητές εντός πολιτείας ανέρχεται στα 25.850 δολάρια. Παράλληλα, οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές έχουν καταστήσει τα ομοσπονδιακά φοιτητικά δάνεια λιγότερο ευέλικτα, με αυστηρότερους όρους αποπληρωμής και περιορισμένες δυνατότητες διαγραφής.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι υποτροφίες αποτελούν κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης, με περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια δολάρια να απονέμονται ετησίως. Ωστόσο, η αναζήτησή τους μέσω social media εγκυμονεί κινδύνους. Ειδικοί προειδοποιούν ότι πολλοί δημιουργοί περιεχομένου δεν διαθέτουν την απαραίτητη αξιοπιστία ή εξειδίκευση, ενώ συχνά προωθούν υπηρεσίες που υπόσχονται «εγγυημένες» υποτροφίες έναντι πληρωμής — ένα σαφές προειδοποιητικό σημάδι απάτης.

Άλλα «red flags» περιλαμβάνουν ασαφείς πληροφορίες, ελλιπή στοιχεία επικοινωνίας, υπερβολικά πιεστικές προθεσμίες και αιτήματα για προσωπικά δεδομένα από πολύ νωρίς στη διαδικασία. Οι ειδικοί συνιστούν στους φοιτητές να διασταυρώνουν πάντα τις πληροφορίες με επίσημες πηγές.

Πιο αξιόπιστες επιλογές για αναζήτηση υποτροφιών περιλαμβάνουν τις επίσημες ιστοσελίδες πανεπιστημίων, ειδικά τις ενότητες οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων και εργαλεία που προσφέρονται από κρατικούς φορείς και αναγνωρισμένους οργανισμούς.

Παρά τις προσδοκίες που συχνά καλλιεργούνται, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μόνο περίπου 1 στους 8 φοιτητές λαμβάνει υποτροφία, με το μέσο ποσό να ανέρχεται στα 5.000 δολάρια. Οι πολύ υψηλές υποτροφίες είναι εξαιρετικά σπάνιες και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές.

Ωστόσο, ακόμη και μικρότερα ποσά μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση του φοιτητικού χρέους. Επιπλέον, οι υποτροφίες προσφέρουν συχνά πρόσβαση σε δίκτυα υποστήριξης, μέντορες και ευκαιρίες που επηρεάζουν θετικά την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία των φοιτητών.