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ΟΛΠ: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING - Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά
Ναυτιλία
17:42 - 10 Αυγ 2026

ΟΛΠ: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING - Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά

Reporter.gr Newsroom
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Η ΟΛΠ Α.Ε. γιορτάζει σήμερα (10/8) τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την ένταξη της COSCO SHIPPING στη μετοχική της σύνθεση, μια επένδυση που έθεσε τις βάσεις για τον ουσιαστικό μετασχηματισμό του Λιμένος Πειραιώς σε έναν από τους πλέον δυναμικούς και πολυλειτουργικούς λιμένες της Μεσογείου.

Κατά την τελευταία δεκαετία, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς γνώρισε μία πρωτόγνωρη ανάπτυξη, και μάλιστα σε διαφορετικούς τομείς ταυτόχρονα. Στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, ο Πειραιάς εξελίχθηκε από ένα περιφερειακό λιμάνι σε κορυφαίο κόμβο μεταφόρτωσης στη Μεσόγειο. Στην κρουαζιέρα, μια δραστηριότητα που έχει γνωρίσει εντυπωσιακή άνοδο τα τελευταία χρόνια, με σταθερά αυξανόμενη επιβατική κίνηση και νέα ιστορικά υψηλά, ο Πειραιάς έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο προορισμό homeporting. Στη ναυπηγοεπισκευή, συνεχίζονται τα έργα αναβάθμισης της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, ενισχύοντας έναν κλάδο κομβικής σημασίας για την ελληνική ναυτιλία. Στον Σταθμό Αυτοκινήτων, τη βασική πύλη των ελληνικών εισαγωγών οχημάτων, ολοκληρώθηκε η επέκταση των υποδομών. Και φυσικά, στον Σταθμό Ακτοπλοΐας, το Λιμάνι του Πειραιά παραμένει το μεγαλύτερο της Ευρώπης σε όρους επιβατικής κίνησης, στηρίζοντας έμπρακτα τη νησιωτικότητα της χώρας μας.

Πέρα από τις υποδομές, η δεκαετία αυτή σηματοδότησε και μια ευρύτερη οικονομική και κοινωνική συμβολή: το λιμάνι στηρίζει σήμερα χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενισχύει την τοπική οικονομία των παραλιμένιων δήμων και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας τους.

Η στρατηγική αυτή συνοδεύτηκε από συστηματική ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στη λειτουργία του Οργανισμού, με σταθερές επενδύσεις σε περιβαλλοντικές υποδομές, ενεργειακή αναβάθμιση και προστασία του θαλάσσιου και ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, η δημιουργία του Πάρκου ΟΛΠ, ενός σύγχρονου χώρου πρασίνου και αναψυχής που θα αποδοθεί στους πολίτες του Πειραιά, αποτυπώνει τη δέσμευση της εταιρείας στη σύνδεση του λιμένα με την πόλη και την τοπική κοινωνία.

Με αφορμή τη σημαντική αυτή επέτειο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Su Xudong δήλωσε: «Τα δέκα αυτά χρόνια απέδειξαν ότι η επένδυση της COSCO SHIPPING στον Πειραιά ήταν μια επένδυση εμπιστοσύνης στις δυνατότητες του λιμανιού, της χώρας και των ανθρώπων του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Ελληνικό Δημόσιο για την εξαιρετική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, τα ενδιαφερόμενα μέρη του λιμένος και φυσικά την οικογένεια του ΟΛΠ για την καθοριστική συμβολή τους σε όλα τα παραπάνω επιτεύγματα. Είμαστε υπερήφανοι για όσα έχουμε πετύχει μαζί, αλλά κοιτάζουμε ήδη μπροστά: η επόμενη δεκαετία θα χτιστεί πάνω σε αυτή τη στέρεη βάση, με νέες επενδύσεις, ισχυρότερη δέσμευση στη βιωσιμότητα και όραμα να κάνουμε τον Πειραιά ακόμη πιο σύγχρονο, πράσινο και ανταγωνιστικό λιμάνι διεθνούς εμβέλειας».

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