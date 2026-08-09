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Bank of America: Η Gen Z αποταμιεύει λιγότερο, αλλά καταναλώνει περισσότερο
Ειδήσεις
22:00 - 09 Αυγ 2026

Bank of America: Η Gen Z αποταμιεύει λιγότερο, αλλά καταναλώνει περισσότερο

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Η Generation Z εμφανίζει το χαμηλότερο επίπεδο αποταμίευσης σε σχέση με τις καταναλωτικές της δαπάνες στις ΗΠΑ, χωρίς όμως αυτό να έχει ανακόψει τη διάθεσή της για κατανάλωση.        

Αντίθετα, οι νέοι της συγκεκριμένης γενιάς αυξάνουν τις δαπάνες τους σε κατηγορίες όπως η ομορφιά, τα κοσμήματα, ο καφές και τα ταξίδια, ενώ παράλληλα αναζητούν ολοένα και περισσότερες συμπληρωματικές πηγές εισοδήματος μέσω της gig economy και του social commerce. Την ίδια στιγμή, υιοθετούν με ταχείς ρυθμούς τις ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τη νέα μελέτη «The Gen Z Reality Check» του Bank of America Institute, η οποία εξετάζει τις οικονομικές συνήθειες και τη χρηματοοικονομική συμπεριφορά των νέων που έχουν γεννηθεί μετά το 1995. Η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία από συναλλαγές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, καταθέσεις και πληρωμές πελατών της Bank of America στις ΗΠΑ.

Η Gen Z αποταμιεύει λιγότερο από κάθε άλλη γενιά

Η Generation Z καταγράφει τον χαμηλότερο διάμεσο λόγο αποταμιεύσεων προς δαπάνες σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Ο συγκεκριμένος δείκτης βρίσκεται κάτω από το 0,5, κάτι που σημαίνει ότι οι συσσωρευμένες αποταμιεύσεις της διάμεσης οικογένειας της Gen Z είναι μικρότερες από το ποσό που δαπανά μέσα σε ένα μήνα.

Στον αντίποδα, οι Baby Boomers εμφανίζουν τον υψηλότερο λόγο αποταμίευσης προς κατανάλωση.

Ωστόσο, το χαμηλό επίπεδο αποταμιεύσεων δεν σημαίνει ότι οι νέοι αδιαφορούν για τη μακροπρόθεσμη οικονομική τους ασφάλεια. Αρκετά μέλη της Generation Z έχουν αρχίσει να αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότησή τους νωρίτερα σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Παράλληλα, ένα σημαντικό ποσοστό εξακολουθεί να στηρίζεται οικονομικά στους γονείς ή σε άλλα μέλη της οικογένειάς του.

Τα fintech κερδίζουν έδαφος

Ιδιαίτερα έντονη είναι και η στροφή της Gen Z προς τις ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Τα στοιχεία για τις καταθέσεις δείχνουν ότι το μερίδιο της Generation Z στις συναλλαγές μέσω fintech αυξάνεται ταχύτερα από εκείνο των υπόλοιπων γενεών.

Σύμφωνα με την Bank of America, η εξέλιξη αυτή αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την εξοικείωση των νεότερων καταναλωτών με τις ψηφιακές εφαρμογές, αλλά και με εναλλακτικά εργαλεία χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Περιορισμένο το «K-shaped» χάσμα

Η έρευνα καταγράφει διαφοροποιήσεις και στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι δαπάνες ανάλογα με το εισόδημα. Το λεγόμενο «K-shaped» μοτίβο, βάσει του οποίου τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα αυξάνουν τις καταναλωτικές τους δαπάνες με ταχύτερο ρυθμό από τα χαμηλότερα, εμφανίζεται αισθητά πιο περιορισμένο στη Generation Z.

Μάλιστα, η απόσταση στις δαπάνες μεταξύ των υψηλότερων και των χαμηλότερων εισοδημάτων είναι μικρότερη στην Gen Z από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη γενιά. Η καταναλωτική δυναμική παραμένει ισχυρή σχεδόν στο σύνολο των εισοδηματικών κατηγοριών.

Οι «μικρές απολαύσεις» κερδίζουν έδαφος

Παρά τις πιέσεις που προκαλεί το αυξημένο κόστος ζωής, οι νέοι της Generation Z δεν περιορίζονται στις αγορές βασικών αγαθών. Οι προαιρετικές καταναλωτικές δαπάνες παρουσιάζουν σταθερή άνοδο από τον Μάρτιο του 2025, με ιδιαίτερα έντονη αύξηση στις αγορές κοσμημάτων, ενώ σημαντική είναι και η άνοδος στις δαπάνες για ένδυση και προϊόντα ομορφιάς.

Η Bank of America αποδίδει μέρος αυτής της συμπεριφοράς στη λεγόμενη «little treat economy», δηλαδή στην τάση για μικρές και σχετικά οικονομικά προσιτές αγορές που προσφέρουν άμεση ικανοποίηση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στα καταστήματα καλλυντικών η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά συναλλαγή ήταν σχεδόν τετραπλάσια από την αύξηση στον αριθμό των συναλλαγών.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται σε κατηγορίες όπως ο καφές, τα παγωτά, τα γλυκά και άλλες μικρές καθημερινές αγορές. Σύμφωνα με την έρευνα, το 92% των νέων της Generation Z δηλώνει ότι επιβραβεύει τον εαυτό του με τέτοιου είδους αγορές, είτε για να βελτιώσει τη διάθεσή του είτε για να γιορτάσει μια καλή ημέρα.

Τα ταξίδια εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της Gen Z

Η άνοδος των τιμών δεν φαίνεται να έχει περιορίσει σημαντικά την επιθυμία της Generation Z για ταξίδια. Μέχρι τον Ιούνιο του 2026, οι ταξιδιωτικές δαπάνες της αυξάνονταν με ετήσιο ρυθμό περίπου 8,5%, επίδοση υψηλότερη από εκείνη που καταγράφηκε στις υπόλοιπες γενιές.

Ωστόσο, η αύξηση των ταξιδιωτικών δαπανών δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη άνοδο στον αριθμό των συναλλαγών για ξενοδοχεία. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει ότι η μεγαλύτερη συνολική δαπάνη οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών και όχι κατ’ ανάγκη στην πραγματοποίηση περισσότερων ταξιδιών.

Η αναζήτηση δεύτερου εισοδήματος

Η προσπάθεια να διατηρήσουν την καταναλωτική τους δραστηριότητα, αλλά και να ανταποκριθούν στους οικονομικούς τους στόχους, ωθεί πολλούς νέους στην αναζήτηση πρόσθετων πηγών εισοδήματος.

Η συμμετοχή της Generation Z στην gig economy αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τις μεγαλύτερες γενιές.

Από το σύνολο του gig work της συγκεκριμένης γενιάς, το 39% προέρχεται από το social commerce, δηλαδή από πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω κοινωνικών δικτύων και ηλεκτρονικού εμπορίου. Ακολουθούν οι υπηρεσίες διανομής με 30%, οι μεταφορές επιβατών με 23% και η δημιουργία περιεχομένου με μόλις 5%.

Παρά την εντύπωση ότι οι influencers κυριαρχούν στον χώρο των παράλληλων εισοδημάτων, τα στοιχεία δείχνουν ότι η δημιουργία περιεχομένου αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα ένα σχετικά μικρό ποσοστό των εσόδων από gig work.

Ισχυρή αύξηση μισθών, αλλά δυσκολίες στην απασχόληση

Η εικόνα της Generation Z στην αγορά εργασίας παρουσιάζει δύο διαφορετικές όψεις. Οι πρόσφατοι απόφοιτοι αντιμετωπίζουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε σύγκριση με όσα ίσχυαν πριν από μία δεκαετία.

Για όσους, ωστόσο, έχουν καταφέρει να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, η εικόνα είναι πιο θετική σε επίπεδο αποδοχών. Οι μισθοί της Generation Z αυξήθηκαν περίπου 10% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, ρυθμός σημαντικά υψηλότερος από εκείνον που καταγράφηκε στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Μια γενιά που καταναλώνει σήμερα και αναζητά νέους τρόπους εισοδήματος

Συνολικά, η έκθεση του Bank of America Institute περιγράφει μια γενιά που διαθέτει χαμηλότερες αποταμιεύσεις σε σχέση με τις προηγούμενες, χωρίς όμως να περιορίζει αντίστοιχα την κατανάλωσή της.

Η Generation Z εξακολουθεί να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις εμπειρίες, στα ταξίδια και στις μικρές καθημερινές απολαύσεις, ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους ζωής.

Την ίδια στιγμή, υιοθετεί με ταχύτητα τις ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στρέφεται σε νέες μορφές εργασίας για την εξασφάλιση πρόσθετου εισοδήματος. Πρόκειται, επομένως, για μια γενιά που, παρά τις δυσκολότερες συνθήκες στην αγορά εργασίας και το περιορισμένο «μαξιλάρι» αποταμίευσης, διατηρεί ισχυρή καταναλωτική δυναμική και αναζητά νέους τρόπους για να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες και τους στόχους της.

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