Σαρακήνικο: Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προσήλθε ο χειριστής του ελικοπτέρου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακήνικο της Μήλου.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (7/8), όταν το ελικόπτερο προσγειώθηκε στην περιοχή, με τους επιβάτες, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να αποβιβάζονται και στη συνέχεια να κατευθύνονται προς τη θάλασσα για να κολυμπήσουν.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο χειριστής του ελικοπτέρου παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ενώπιον της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), προκειμένου να παράσχει τις πρώτες εξηγήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη προσγείωση. Παράλληλα, μέχρι την Τετάρτη αναμένεται να υποβάλει και γραπτή αναφορά, στην οποία θα παραθέτει τις θέσεις και τους ισχυρισμούς του για το περιστατικό.

Σε προηγούμενη ενημέρωσή της, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε αναφέρει ότι τόσο ο χειριστής, όσο και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν είχαν ανταποκριθεί στην αρχική κλήση της Αρχής προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Μέσω του δικηγόρου τους ζήτησαν παράταση λίγων ημερών, ώστε να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου αναμένεται να προσέλθει στην ΑΠΑ τις επόμενες ημέρες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα έχει το σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπό εξέταση, ως προγραμματισμένος προορισμός αναφερόταν η περιοχή Αλυκές της Μήλου και όχι το Σαρακήνικο, όπου τελικά πραγματοποιήθηκε η προσγείωση.

Η διαφοροποίηση αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές, καθώς θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν η αλλαγή του σημείου προσγείωσης έγινε βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών και σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες αεροπορικούς κανονισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου έχει διατάξει τον σχηματισμό προκαταρκτικής κατεπείγουσας δικογραφίας για την υπόθεση. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ενδεχόμενες παραβάσεις της αεροπορικής νομοθεσίας, η τήρηση ή μη του εγκεκριμένου σχεδίου πτήσης, καθώς και ο ρόλος που ενδεχομένως διαδραμάτισε ο πύργος ελέγχου.

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«Προκλητική και απερίσκεπτη» η προσγείωση στο Σαρακήνικο

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο χειριστής ελικοπτέρων Τζορτζ Χιωτάκης χαρακτήρισε την προσγείωση στο Σαρακήνικο «προκλητική και απερίσκεπτη», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι κατ’ ανάγκη παράνομη.

Όπως εξήγησε, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο κυβερνήτης ενός ελικοπτέρου μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να μεταβάλει το σημείο προσγείωσης κατά τη διάρκεια της πτήσης, εφόσον δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση και έχουν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με όσα του μετέφερε ο χειριστής του συγκεκριμένου ελικοπτέρου, κατά τη στιγμή της προσγείωσης και της απογείωσης δεν υπήρχε μεγάλος αριθμός λουόμενων σε κοντινή απόσταση από το ελικόπτερο.

Όπως υποστήριξε, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους πλησίασαν το ελικόπτερο αφού αυτό είχε ήδη ακινητοποιηθεί και ο κινητήρας είχε σβήσει, προκειμένου να τραβήξουν φωτογραφίες.