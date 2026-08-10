Imperial Brands: Σχέδιο για χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Η βρετανική Imperial Brands προετοιμάζεται να περικόψει χιλιάδες θέσεις εργασίας σε βασικές αγορές, μεταξύ άλλων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, με στόχο τη μείωση του κόστους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg τη Δευτέρα (10/8), το οποίο επικαλείται άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Σε αυτό το φόντο, οι μετοχές της καπνοβιομηχανίας υποχώρησαν νωρίτερα σήμερα (10/8) κατά 5,3%, στις 2.643 πένες.

Σύμφωνα με το Reuters, η πρώτη φάση των περικοπών θα αφορά εργαζομένους στους τομείς ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικών, προμηθειών και εφοδιαστικής αλυσίδας της θυγατρικής της εταιρείας ITG Brands, η οποία δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ, στη Δομινικανή Δημοκρατία και το Πουέρτο Ρίκο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η δεύτερη φάση θα αφορά τα τμήματα νομικών υπηρεσιών, μάρκετινγκ, καθώς και insights και intelligence, με τους εργαζομένους που επηρεάζονται να αναμένεται να ενημερωθούν τον Απρίλιο και τις περικοπές να ξεκινούν στα μέσα του έτους, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Με την πάροδο του χρόνου, οι αλλαγές που πραγματοποιούμε θα έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρο το παγκόσμιο αποτύπωμα της εταιρείας», δήλωσε εκπρόσωπος της Imperial Brands σε ανακοίνωση, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που θα επηρεαστούν.

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία -που παράγει τα τσιγάρα Winston- είχε προειδοποιήσει το Μάιο για αυξημένο κόστος που απορρέει από τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς ολόκληρη η καπνοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σταδιακή εξάλειψη των παραδοσιακών τσιγάρων, καθώς και με αυξανόμενες ρυθμιστικές προκλήσεις.

Η Imperial Brands, η οποία απασχολούσε περίπου 25.800 εργαζομένους παγκοσμίως στο τέλος του 2025, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένες θέσεις εργασίας στην ITG Brands θα ανατεθούν σε εξωτερικό συνεργάτη και συγκεκριμένα στη στρατηγική συνεργάτιδα της εταιρείας Capgemini SE, πριν από το τέλος του έτους.

Η εταιρεία έχει επίσης έρθει σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις σχεδιαζόμενες απολύσεις, οι οποίες υπόκεινται σε διαδικασία διαβούλευσης, προσθέτει το δημοσίευμα.