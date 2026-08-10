ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Imperial Brands: Σχέδιο για χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Ειδήσεις
19:00 - 10 Αυγ 2026

Imperial Brands: Σχέδιο για χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η βρετανική Imperial Brands προετοιμάζεται να περικόψει χιλιάδες θέσεις εργασίας σε βασικές αγορές, μεταξύ άλλων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, με στόχο τη μείωση του κόστους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg τη Δευτέρα (10/8), το οποίο επικαλείται άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Σε αυτό το φόντο, οι μετοχές της καπνοβιομηχανίας υποχώρησαν νωρίτερα σήμερα (10/8) κατά 5,3%, στις 2.643 πένες.

Σύμφωνα με το Reuters, η πρώτη φάση των περικοπών θα αφορά εργαζομένους στους τομείς ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικών, προμηθειών και εφοδιαστικής αλυσίδας της θυγατρικής της εταιρείας ITG Brands, η οποία δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ, στη Δομινικανή Δημοκρατία και το Πουέρτο Ρίκο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η δεύτερη φάση θα αφορά τα τμήματα νομικών υπηρεσιών, μάρκετινγκ, καθώς και insights και intelligence, με τους εργαζομένους που επηρεάζονται να αναμένεται να ενημερωθούν τον Απρίλιο και τις περικοπές να ξεκινούν στα μέσα του έτους, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Με την πάροδο του χρόνου, οι αλλαγές που πραγματοποιούμε θα έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρο το παγκόσμιο αποτύπωμα της εταιρείας», δήλωσε εκπρόσωπος της Imperial Brands σε ανακοίνωση, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που θα επηρεαστούν.

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία -που παράγει τα τσιγάρα Winston- είχε προειδοποιήσει το Μάιο για αυξημένο κόστος που απορρέει από τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς ολόκληρη η καπνοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σταδιακή εξάλειψη των παραδοσιακών τσιγάρων, καθώς και με αυξανόμενες ρυθμιστικές προκλήσεις.

Η Imperial Brands, η οποία απασχολούσε περίπου 25.800 εργαζομένους παγκοσμίως στο τέλος του 2025, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένες θέσεις εργασίας στην ITG Brands θα ανατεθούν σε εξωτερικό συνεργάτη και συγκεκριμένα στη στρατηγική συνεργάτιδα της εταιρείας Capgemini SE, πριν από το τέλος του έτους.

Η εταιρεία έχει επίσης έρθει σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις σχεδιαζόμενες απολύσεις, οι οποίες υπόκεινται σε διαδικασία διαβούλευσης, προσθέτει το δημοσίευμα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών
Οικονομία

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών

Bally’s Intralot: Αγορά 1.095.000 μετοχών από την Deutsche Bank
Επιχειρήσεις

Bally’s Intralot: Αγορά 1.095.000 μετοχών από την Deutsche Bank

ΟΛΠ: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING - Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά
Ναυτιλία

ΟΛΠ: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING - Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Meta: Προχωρά σε εκτεταμένο «κύμα» απολύσεων, επενδύοντας παράλληλα δισεκατομμύρια στην τεχνητή νοημοσύνη
Ειδήσεις

Meta: Προχωρά σε εκτεταμένο «κύμα» απολύσεων, επενδύοντας παράλληλα δισεκατομμύρια στην τεχνητή νοημοσύνη

ifo: Επιβραδύνονται οι απολύσεις στη Γερμανία, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει
Ειδήσεις

ifo: Επιβραδύνονται οι απολύσεις στη Γερμανία, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Reuters: Η Amazon ετοιμάζει μαζικές περικοπές έως και 30.000 θέσεων εργασίας
Επιχειρήσεις

Reuters: Η Amazon ετοιμάζει μαζικές περικοπές έως και 30.000 θέσεων εργασίας

Ørsted: Σχέδιο μείωσης 2.000 θέσεων έως το 2027 για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας
Επιχειρήσεις

Ørsted: Σχέδιο μείωσης 2.000 θέσεων έως το 2027 για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 23:23

«Νευρικότητα» στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
10/08/2026 - 23:15

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 23:04

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κολομβία - Συγκλονιστικά βίντεο

Magazino
10/08/2026 - 22:50

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

Υγεία
10/08/2026 - 22:30

Όταν η γυμναστική γίνεται… παγίδα: Γιατί όλο και περισσότεροι δραστήριοι άνθρωποι καταλήγουν στο χειρουργείο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:19

ΔΑΕΕ: Πανελλαδική εισαγγελική έρευνα για τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων και τυχόν σύνδεσή τους με πυρκαγιές

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:00

Guardian: Τρεις ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες συσπειρώνονται κατά του Ινφαντίνο

Υγεία
10/08/2026 - 21:30

Γιατί σας τσιμπάνε τα κουνούπια; Η επιστήμη βρήκε την αιτία

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 21:00

Κοντά σε ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές, εν αναμονή μιας βδομάδας γεμάτης οικονομικά στοιχεία

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:30

Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:10

Bank of America: Διατηρεί σύσταση «αγοράς» για την Nvidia

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:50

Την Τετάρτη (12/8) η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:30

SpaceX: Η μετοχή της ανακάμπτει προσωρινά στην τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:00

Imperial Brands: Σχέδιο για χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:33

Σε κατάσταση συναγερμού η Ισπανία - Μάχη με τις πυρκαγιές σε Βαλένθια και Ανδαλουσία

Οικονομία
10/08/2026 - 18:19

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 18:10

Bally’s Intralot: Αγορά 1.095.000 μετοχών από την Deutsche Bank

Περιβάλλον
10/08/2026 - 18:07

Δραματική η κατάσταση στα ποτάμια της Ευρώπης: Θα κόψει τον Ρήνο στα δύο η ξηρασία;

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:00

Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ουκρανική επίθεση με drone - Μία από τις φονικότερες των τελευταίων μηνών

Ναυτιλία
10/08/2026 - 17:42

ΟΛΠ: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING - Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:38

Ζούκερμπεργκ: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να φοβίζει - «Όχι» στη συγκέντρωση ισχύος

Σχόλια Αγοράς
10/08/2026 - 17:32

Χρηματιστήριο: Σκόνταψε, αλλά διατήρησε τις 2.600 μονάδες χάρη στη Metlen

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:12

Σαρακήνικο: Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προσήλθε ο χειριστής του ελικοπτέρου

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:00

Σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 30% της Λίβερπουλ ο Τζεφ Μπέζος

Ειδήσεις
10/08/2026 - 16:48

Μικρή υποχώρηση στη Wall Street εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
10/08/2026 - 16:06

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα λυγίσουμε» – Τι απαντά σε δημοσίευμα για την DATAMED

Πολιτική
10/08/2026 - 16:03

ΠΑΣΟΚ: Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση Τσίπρα πως «συγκρούεται» με τα συμφέροντα

Αυτοδιοίκηση
10/08/2026 - 15:53

Δήμος Αθηναίων: Νέες προσλήψεις στα Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας - Από Τρίτη (11/8) η έναρξη των αιτήσεων

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 15:48

SkyImpact Challenge: Οι κορυφαίες ιδέες καινοτομίας για το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης

Ειδήσεις
10/08/2026 - 15:37

Αντιμεταναστευτική συμμαχία Μελόνι – Φρέντερικσεν με οδηγό τη «χριστιανική κληρονομιά»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ