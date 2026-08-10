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Ζούκερμπεργκ: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να φοβίζει - «Όχι» στη συγκέντρωση ισχύος
Ειδήσεις
17:38 - 10 Αυγ 2026

Ζούκερμπεργκ: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να φοβίζει - «Όχι» στη συγκέντρωση ισχύος

Reporter.gr Newsroom
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Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, υπερασπίστηκε με πάθος τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης τη Δευτέρα (10/8), καθώς η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας βρίσκεται αντιμέτωπη με ολοένα και εντονότερο έλεγχο, καθώς και με εκκλήσεις για τη θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου στις ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όπως μεταδίδει το POLITICO, σε μια ανάρτηση 6.500 λέξεων, η οποία δημοσιεύθηκε με αφορμή την ανακοίνωση της νέας έκδοσης ανοιχτού κώδικα του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας του, Muse Spark, ο Ζούκερμπεργκ ανέπτυξε λεπτομερώς το όραμά του για την τεχνητή νοημοσύνη. Υποστήριξε ότι η τεχνολογία δεν πρέπει να προκαλεί φόβο και απέρριψε τις ανησυχίες ότι η υπερ-ευφυΐα θα μπορούσε να στερήσει από τους ανθρώπους τις θέσεις εργασίας τους.

«Η αντίληψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο επικίνδυνη ώστε η μόνη ασφαλής οδός είναι μια ακραία συγκέντρωση εξουσίας είναι εγγενώς προβληματική», έγραψε ο Ζούκερμπεργκ. «Ιστορικά, η ελπίδα ότι μια απόλυτη εξουσία θα προσφέρει ευεργετικά στην ανθρωπότητα, εφόσον είναι επαρκώς φωτισμένη, δεν έχει οδηγήσει σε ασφαλή ή θετικά αποτελέσματα».

Να σημειωθεί ότι το όραμα του Ζούκερμπεργκ έρχεται σε άμεση αντίθεση με εκείνο του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος έχει προειδοποιήσει στο παρελθόν για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει αναστάτωση στην αγορά εργασίας. Η Meta βρίσκεται πίσω από την Anthropic και την OpenAI, οι οποίες διαθέτουν τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Αν και στο κείμενό του ο Ζούκερμπεργκ δεν κατονόμασε άμεσα ούτε τον Αμοντέι ούτε την OpenAI, τάχθηκε υπέρ της ευρείας διάδοσης της υπερευφυούς τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να δημιουργηθούν οικονομικές ευκαιρίες. Όπως υποστήριξε, κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε ως δικλίδα ασφαλείας, αποτρέποντας μια κατάσταση κατά την οποία μόνο λίγες κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και άλλοι θεσμοί θα συγκεντρώνουν υπερβολικά μεγάλη ισχύ.

Παράλληλα, ο Ζούκερμπεργκ τόνισε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αντιμετωπίσουν τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να δημιουργηθούν τα καλύτερα μοντέλα στον κόσμο.

«Είναι επίσης σημαντικό οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους να ηγηθούν του οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα, το οποίο θα αντιπροσωπεύει μεγάλο μέρος της παγκόσμιας χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης», έγραψε ο Ζούκερμπεργκ.

«Τα ξένα εργαστήρια διαθέτουν επί του παρόντος αρκετά πλεονεκτήματα σε αυτόν τον τομέα, καθώς τα αμερικανικά εργαστήρια πρέπει να συμμορφώνονται με πολλούς πρόσθετους περιορισμούς όσον αφορά τα δεδομένα εκπαίδευσης».

Όπως τονίζει το POLITICO, το κείμενο του Ζούκερμπεργκ δημοσιεύεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Τον περασμένο μήνα, η Anthropic αποκάλυψε ότι αρκετά από τα προηγμένα μοντέλα της απέκτησαν πρόσβαση σε τρεις οργανισμούς, σε τρία διαφορετικά περιστατικά που χρονολογούνται από τον Απρίλιο. Η κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση της OpenAI ότι δύο από τα ισχυρότερα μοντέλα της διέφυγαν από περιβάλλον δοκιμών και παραβίασαν την ασφάλεια πολλών εταιρειών.

Τον περασμένο μήνα, νομοθέτες παρουσίασαν νομοσχέδιο που θα έδινε στην κυβέρνηση την εξουσία να περιορίζει τη χρήση μοντέλων τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφικούς κινδύνους. Παρότι πρόκειται για την τελευταία από μια σειρά διακομματικών προσπαθειών για την αντιμετώπιση των ανησυχιών γύρω από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, το Κογκρέσο τελικά δεν έχει καταφέρει να προωθήσει ευρεία νομοθεσία.

Ο Ζούκερμπεργκ κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να συνεργαστεί με τις εταιρείες για τη δοκιμή νέων μοντέλων, παρουσιάζοντας παράλληλα τις στρατηγικές του για την προστασία από την κυβερνοασφάλεια και τη βιοτρομοκρατία.

«Πρώτον, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στον περιορισμό της φυσικής παραγωγής και διανομής επιβλαβών υλικών», έγραψε. «Αναμένω ότι θα είναι ευκολότερο να ρυθμιστούν και να ελεγχθούν τα φυσικά συστατικά παρά η διάδοση της γνώσης, επομένως αυτός είναι ένας σημαντικός τομέας πολιτικής στον οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε. Δεύτερον, θα πρέπει να επιταχύνουμε την ικανότητα της κοινωνίας να αναπτύσσει νέες θεραπείες και να προλαμβάνει νέα προβλήματα καθώς αυτά προκύπτουν. Αυτό περιλαμβάνει την απλοποίηση της διαδικασίας με την οποία ο FDA και άλλες ρυθμιστικές αρχές δοκιμάζουν και εγκρίνουν νέες θεραπείες».

Τέλος, ο Ζούκερμπεργκ υπερασπίστηκε επίσης την εξάπλωση των κέντρων δεδομένων, υποστηρίζοντας ότι τα κέντρα αυτά αποτελούν επενδύσεις στις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον στόχο της εταιρείας του να έχει «θετικό ισοζύγιο νερού», δηλαδή να αποκαθιστά έως το 2030 περισσότερο νερό από όσο καταναλώνει στις λεκάνες απορροής όπου δραστηριοποιείται.

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