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«Έφυγε» ο Στέφανος Ληναίος, ένας από τους σημαντικότερους θεατρανθρώπους της χώρας
Ειδήσεις
15:20 - 22 Απρ 2026

«Έφυγε» ο Στέφανος Ληναίος, ένας από τους σημαντικότερους θεατρανθρώπους της χώρας

Reporter.gr Newsroom
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Σε ηλικία 98 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός, σκηνοθέτης και θεατρικός επιχειρηματίας Στέφανος Ληναίος, αφήνοντας πίσω του ένα εκτεταμένο έργο στο θέατρο, τον κινηματογράφο και τη δημόσια ζωή.

Ο ηθοποιός απεβίωσε πριν από λίγες ημέρες στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, επίσης ηθοποιό, Έλλη Φωτίου. Η κηδεία του τελείται σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Το δημόσιο «αντίο» της κόρης του

Η κόρη του, γνωστή μουσική παραγωγός Μαργαρίτα Μυτιληναίου, αποχαιρέτισε τον πατέρα της με ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας οικογενειακές φωτογραφίες και ένα συγκινητικό μήνυμα.

«Καλό σου ταξίδι, πατέρα. Έφυγες πλήρης και πλήρης ημερών, χαμογελαστός και γεμάτος αγάπη. Μεγάλο πράγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση έκανε εκτενή αναφορά στη ζωή και τη δράση του, σημειώνοντας ότι ο Στέφανος Ληναίος υπηρέτησε με συνέπεια αυτό που θεωρούσε «έντιμο, δίκαιο και δημοκρατικό», μέσα από αγώνες, εξορίες, οικονομικές δυσκολίες και πολιτικές απογοητεύσεις.

«Θέατρο, ραδιόφωνο, κείμενα, βιβλία, συνδικαλισμός. Σε όλα άφησες το ισχυρό σου αποτύπωμα», ανέφερε, προσθέτοντας ένα προσωπικό, συμβολικό αποχαιρετισμό με εικόνες από την αγαπημένη του καθημερινότητα.

Μια πορεία ζωής στο θέατρο και την πολιτική

Ο Στέφανος Ληναίος υπήρξε πολυσχιδής προσωπικότητα του ελληνικού θεάτρου, με δράση που εκτεινόταν από την υποκριτική και τη σκηνοθεσία έως τη συγγραφή και την επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο του πολιτισμού.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Θεάτρου Αθηνών το 1951 και το 1969 από τη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου (RADA). Από το 1954 έως το 1967 συνεργάστηκε με περισσότερους από 20 θιάσους, συμμετέχοντας σε περίπου 100 θεατρικά έργα.

Παράλληλα, εμφανίστηκε σε περίπου 100 κινηματογραφικές παραγωγές, καθώς και σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.

Ιδρυτής του «Σύγχρονου Ελληνικού Θεάτρου»

Το 1970 ίδρυσε τον θίασο «Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο» στο θέατρο Άλφα της Αθήνας, συνεχίζοντας με σκηνοθεσίες και συμμετοχές σε περίπου 50 θεατρικά έργα, ενώ δραστηριοποιήθηκε ενεργά και στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται διηγήματα και μελέτες, όπως τα «Μερικοί θάνατοι» και «TV μέσο Παιδείας», το οποίο μάλιστα αξιοποιήθηκε στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής τηλεόρασης της ΕΡΤ.

{https://www.youtube.com/shorts/OGyUHiwHDog}

Πολιτική παρουσία

Ο Στέφανος Ληναίος ασχολήθηκε και με την πολιτική, ως μέλος του ΠΑΣΟΚ, εκλεγόμενος βουλευτής Α’ Αθηνών την περίοδο 1989–1990.

Με μακρά διαδρομή στο ελληνικό θέατρο και ενεργή παρουσία σε πολιτισμό και δημόσια ζωή, ο Στέφανος Ληναίος αφήνει πίσω του ένα σημαντικό έργο που σφράγισε γενιές καλλιτεχνών και θεατρόφιλων.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/04/2026 - 15:29
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