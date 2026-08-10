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Φρούτο του Μοναχού: Το φυσικό γλυκαντικό που κρύβει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση
Magazino
15:00 - 10 Αυγ 2026

Φρούτο του Μοναχού: Το φυσικό γλυκαντικό που κρύβει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση

Reporter.gr Newsroom
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Όλοι το γνωρίζουμε ως το απόλυτο φυσικό γλυκαντικό μηδενικών θερμίδων, όμως η σύγχρονη επιστήμη μόλις ανακάλυψε κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό για το Luo Han Guo!

Όλοι το γνωρίζουμε ως το απόλυτο φυσικό γλυκαντικό μηδενικών θερμίδων, όμως η σύγχρονη επιστήμη μόλις ανακάλυψε κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό για το Luo Han Guo!Το Luo Han Guo (Siraitia grosvenorii), ευρύτερα γνωστό ως «φρούτο του μοναχού», είναι ένα πολυετές αναρριχώμενο φυτό της οικογένειας των κολοκυνθοειδών, συγγενές με το αγγούρι και την κολοκύθα με καταγωγή από τη νότια Κίνα. Παρότι χρησιμοποιείται αιώνες τώρα στην παραδοσιακή θεραπευτική, η σύγχρονη επιστήμη στρέφει ξανά το ενδιαφέρον της πάνω του, ανακαλύπτοντας ότι η αξία του ξεπερνά τη γνωστή του χρήση ως φυσικό γλυκαντικό μηδενικών θερμίδων.

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