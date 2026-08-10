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Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις
Ειδήσεις
20:30 - 10 Αυγ 2026

Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας τη Δευτέρα (10/8) στο αίτημα του Ιράν για αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστη κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αντέστρεψε τους όρους της συζήτησης, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη είναι εκείνη που θα πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις.

Ειδικότερα, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θα πρέπει να αποζημιώσει τις ΗΠΑ για «όλους τους ανθρώπους που σκότωσε και τραυμάτισε σοβαρά» κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση του Τραμπ

«Βλέπω ότι εκπρόσωποι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ζητούν αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντάμηνης στρατιωτικής σύγκρουσης (η οποία ξεκίνησε επειδή ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ), παρότι αυτό δεν αναφέρθηκε ποτέ σε καμία από τις διαπραγματεύσεις ή τις συναντήσεις μας!

Ωστόσο, πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα ιδέα, διότι τώρα ζητώ κι εγώ με τη σειρά μου αποζημίωση από το Ιράν για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά με τις βόμβες που τοποθετεί στην άκρη των δρόμων και στις πολλές συγκρούσεις, για τις οποίες είναι διαβόητο, αρχικά υπό την ηγεσία του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών εκείνων που σκοτώθηκαν στο USS Cole, καθώς και χιλιάδων άλλων ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε μάχες.

Επιπλέον, θα πρέπει να καταβληθούν αποζημιώσεις στις οικογένειες των εκατοντάδων χιλιάδων αθώων διαδηλωτών που έχει σκοτώσει το Ιράν τα τελευταία 50 χρόνια, για να μην αναφέρω τους 52.000 ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους πέντε μήνες.

Έχω δώσει εντολή στους εκπροσώπους μου να συμπεριλάβουν το ζήτημα αυτό ξεκάθαρα σε οποιεσδήποτε και όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις», καταλήγει χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

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