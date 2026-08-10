Μικρή υποχώρηση στη Wall Street εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Στη Wall Street, οι αμερικανικές μετοχές υποχωρούν ελαφρώς τη Δευτέρα (10/8), εν μέσω αυξανόμενων αμφιβολιών ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορέσουν να καταλήξουν στο άμεσο μέλλον σε μια λύση που θα έχει διάρκεια.

Σε αυτό το γεωπολιτικό φόντο λοιπόν, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 κινείται αυτή την ώρα σε αρνητικό έδαφος υποχωρώντας κατά 0,08% στις 7,752.74 μονάδες.

Την ίδια ώρα, πτωτικά κινείται και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq ο οποίος χάνει 0,12% στις 26,655.56 μονάδες, ενώ στην ίδια κατεύθυνση ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,13% στις 53,968.50 μονάδες.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ομάν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ωστόσο η Τεχεράνη εξακολουθεί να αντιστέκεται στις απευθείας διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, έως ότου ικανοποιηθούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Κυριακή ότι «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων», όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν να παραβιάζουν το μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου, χωρίς να αποζημιώνουν για τις «παραβιάσεις» τους, σύμφωνα με το Tasnim News Agency.

Από την άλλη πλευρά, την περασμένη εβδομάδα, οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ στο CNBC έδειχναν έντονα ότι μια συμφωνία ήταν επικείμενη. Ωστόσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στο Axios ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «μόνο σε ημι-διαπραγματεύσεις» με το Ιράν και ότι επιθυμούν η χώρα της Μέσης Ανατολής να αισθανθεί οικονομική πίεση.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις βασικοί αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες προέρχονται από την καλύτερη εβδομάδα τους από τον Απρίλιο. Ο S&P 500 ολοκλήρωσε την περασμένη εβδομάδα σε ιστορικό υψηλό ως προς το κλείσιμο.

Οι μετοχές ενισχύθηκαν προς το τέλος της εβδομάδας, μετά την ανακοίνωση της έκθεσης για τις μη αγροτικές θέσεις εργασίας (nonfarm payrolls) του Ιουλίου, η οποία έδειξε απροσδόκητη συρρίκνωση της απασχόλησης, ενισχύοντας τις προσδοκίες των επενδυτών ότι η Federal Reserve θα αποφύγει την αύξηση των επιτοκίων.

Οι traders στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των επιτοκίων της Fed αποτιμούν πλέον πιθανότητα σχεδόν 46% για αύξηση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, έναντι 67% μία εβδομάδα νωρίτερα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

Στο μέτωπο των μετοχών, η Intel αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αρνητικές πρωταγωνίστριες της συνεδρίασης, καταγράφοντας πτώση 3%, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι πρόκειται να προχωρήσει σε προσφορά κοινών μετοχών ύψους 15 δισ. δολαρίων.