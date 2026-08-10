Δραματική η κατάσταση στα ποτάμια της Ευρώπης: Θα κόψει τον Ρήνο στα δύο η ξηρασία;

Δραματική η κατάσταση στα ποτάμια της Ευρώπης, ενώ το θερμόμετρο ανεβαίνει ξανά. Επισήμως θερμότεροι μήνες από καταγραφής στοιχείων ήταν φέτος Ιούνιος και Ιούλιος στην Ευρώπη.

Πλέον το επιβεβαιώνουν και τα επίσημα στοιχεία. Οι φετινοί μήνες Ιούνιος και Ιούλιος ήταν οι θερμότεροι που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Κεντρική Ευρώπη. Η μέση θερμοκρασία στην περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τη Γερμανία, ήταν 21,62 βαθμοί Κελσίου κατά τη διάρκεια της περιόδου, σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης του κλίματος της ΕΕ «Copernicus». Ήταν δηλαδή 2,79 βαθμούς Κελσίου πάνω από τη μέση τιμή αναφοράς από το 1991 έως το 2020. Ωστόσο, το «Copernicus» επισημαίνει μια έντονη διαβάθμιση θερμοκρασίας από τη Δυτική προς την Ανατολική Ευρώπη και τη Σκανδιναβία, η οποία ήταν σημαντικά πιο δροσερή.

Τα δεδομένα δείχνουν σύμφωνα με την DW, ότι η νοτιοδυτική Γερμανία ήταν σημαντικά θερμότερη από τη βορειοανατολική. Για την Ευρώπη στο σύνολό της, ο περασμένος μήνας, με μέση θερμοκρασία 20,49 βαθμών Κελσίου, ήταν μόνο ο ενδέκατος θερμότερος Ιούλιος. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ήταν ο δεύτερος θερμότερος Ιούλιος που έχει καταγραφεί, ισόβαθμος με τον Ιούλιο του 2024, στους περίπου 16,90 βαθμούς Κελσίου. Κάτοχος του ρεκόρ παραμένει ο Ιούλιος του 2023, με μέση θερμοκρασία 16,95 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με δεδομένα από εκείνη την εποχή.

«Βράζουν» και οι θάλασσες

Με εξαίρεση τις πολικές περιοχές, οι ωκεανοί της γης ήταν επίσης θερμότεροι τον Ιούλιο από ποτέ για αυτή την εποχή του χρόνου. Σύμφωνα με τα δεδομένα, η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας ήταν 20,96 βαθμοί Κελσίου. Το προηγούμενο ρεκόρ των 20,89 βαθμών Κελσίου είχε σημειωθεί τον Ιούλιο του 2023. Το «Copernicus» επισημαίνει τις υψηλές θερμοκρασίες στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, ως αποτέλεσμα της έναρξης του κλιματικού φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο αναμένεται να ενταθεί τους επόμενους μήνες. Κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού και στη δυτική Μεσόγειο, οι θερμοκρασίες του νερού έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ, συνοδευόμενες από σοβαρούς θαλάσσιους καύσωνες. Αυτοί οι καύσωνες επηρεάζουν τις παράκτιες κοινότητες και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Η ξηρασία επιμένει

Επιπλέον, η ακραία ξηρασία παίρνει πλέον απειλητικές διαστάσεις σε πολλές ευρωπαϊκές περιοχές. Όπως και τον Ιούνιο και εν μέρει και τον Μάιο, έτσι και ο Ιούλιος ήταν ξηρότερος από τον μέσο όρο σε πολλές περιοχές. Αυτό επηρέασε ιδιαίτερα τμήματα της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Γαλλίας, οι οποίες πρόσφατα επλήγησαν από μεγάλες δασικές πυρκαγιές, αλλά και περιοχές της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ουγγαρίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Η στάθμη των ποταμών σε μεγάλα τμήματα των περιοχών που επλήγησαν από την ξηρασία ήταν σημαντικά κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο και σε ορισμένα σημεία έφτασε ακόμα και σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Ο Σηκουάνας, ο Ρήνος και ο Δούναβης έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα.

Στη Γερμανία συνεχίζεται ο «συναγερμός» για την κατάσταση στον Ρήνο που έχει επιφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στις μεταφορές. Σε πολλά κρατίδια επιτράπηκε την Κυριακή η κυκλοφορία μεγάλων φορτηγών, προκειμένου να μεταφερθούν κρίσιμα εμπορεύματα. Το Σαββατοκύριακο η στάθμη του ποταμού κατέγραψε νέα αρνητικά χαμηλά, ενώ το πρόβλημα αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω αυτή την εβδομάδα, καθώς από την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται νέα σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας και πλήρης ανομβρία. Ακόμα και αν υπάρξουν κάποιες τοπικές καταιγίδες, το πρόβλημα της ξηρασίας δεν θα μειωθεί, αφού η διψασμένη γη απορροφά το νερό, το οποίο δεν φτάνει στον υδροφόρο ορίζοντα, ούτε προλαβαίνει να γεμίσει τους παραποτάμους που χύνονται στον Ρήνο.

Στα δύο ο Ρήνος;

«Λόγω της έλλειψης βροχοπτώσεων, η στάθμη του νερού στο σημείο μέτρησης στο Κάουμπ, το οποίο είναι κρίσιμο για τη ναυτιλία και την οικονομία, προβλέπεται να μειωθεί σε μονοψήφιο αριθμό για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της BDB, Γενς Σβάνεν, εκπρόσωπος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Ένωσης Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας (BDB) στην εφημερίδα Rheinische Post. «Κατ' αρχήν, αυτό σημαίνει ότι ο Ρήνος δεν είναι πλέον πλεύσιμος σε όλο το μήκος του και ως εκ τούτου ουσιαστικά θα χωριστεί στα δύο».

Η στάθμη του νερού στο Κάουμπ, μεταξύ Κόμπλεντς και Μάιντς, αποτελεί σημείο αναφοράς για τη ναυτιλία του Ρήνου. Η πλωτή οδός είναι σχετικά ρηχή σε αυτό το τμήμα ούτως ή άλλως. «Η εμπορική ναυτιλία δεν θα μπορεί πλέον να μεταφέρει εμπορεύματα στην περιοχή σε τόσο χαμηλά επίπεδα νερού. Το ίδιο ισχύει και για τα ημερήσια εκδρομικά και τα κρουαζιερόπλοια», δήλωσε ο Σβάνεν. Η συνέπεια θα είναι δύο ξεχωριστά τμήματα αποκομμένα μεταξύ τους: Αφενός, θα εξακολουθεί να υπάρχει ναυτιλιακή κίνηση μεταξύ των λιμένων της Βόρειας Θάλασσας του Άμστερνταμ, του Ρότερνταμ, της Αμβέρσας και της περιοχής της Κολωνίας μέσω του Ρήνου και του δυτικογερμανικού συστήματος καναλιών. «Και νοτιότερα, θα υπάρχει ναυτιλιακή κίνηση στους παραποτάμους Νέκαρ, Μόζελ, Μάιν και στη διώρυγα Μάιν-Δούναβη», πρόσθεσε ο Σβάνεν. Η διώρυγα Μάιν-Δούναβη θεωρείται διεθνώς σημαντικός σύνδεσμος στη διαδρομή προς και από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.