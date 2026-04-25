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Βερολίνο: «Δείχνει» τη Ρωσία για κυβερνοεπιθέσεις με στόχο βουλευτές και κρατικούς αξιωματούχους μέσω Signal
Ειδήσεις
21:28 - 25 Απρ 2026

Βερολίνο: «Δείχνει» τη Ρωσία για κυβερνοεπιθέσεις με στόχο βουλευτές και κρατικούς αξιωματούχους μέσω Signal

Reporter.gr Newsroom
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Η γερμανική κυβέρνηση αποδίδει στη Ρωσία οργανωμένη εκστρατεία ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), η οποία φέρεται να στόχευσε βουλευτές, ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους και άλλα πρόσωπα μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Signal.      

Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή που επικαλείται το AFP, το Βερολίνο εκτιμά ότι η επιχείρηση παραπλανητικών μηνυμάτων «πιθανότατα προήλθε από τη Ρωσία», προσθέτοντας ότι η δραστηριότητα αυτή έχει πλέον περιοριστεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές έχουν ξεκινήσει από την Παρασκευή (24/4) έρευνα για υπόθεση κατασκοπείας, καθώς οι επιθέσεις φέρονται να είχαν ως στόχο βουλευτές από διαφορετικά πολιτικά κόμματα, μεταξύ των οποίων και πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και το κόμμα CDU.

Στο στόχαστρο της επιχείρησης φέρονται να βρέθηκαν επίσης δημόσιοι υπάλληλοι, διπλωμάτες και δημοσιογράφοι.

Μέθοδος της επίθεσης

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες απέστελλαν μηνύματα τα οποία εμφανίζονταν ως επίσημες ειδοποιήσεις υποστήριξης της εφαρμογής Signal. Οι παραλήπτες καλούνταν να καταχωρίσουν ευαίσθητα στοιχεία σύνδεσης, επιτρέποντας έτσι στους επιτιθέμενους να αποκτήσουν πρόσβαση σε συνομιλίες, ομαδικές συζητήσεις, φωτογραφίες και αρχεία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χάκερ μπορούσαν να υποδύονται τους κατόχους των παραβιασμένων λογαριασμών.

Η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημα τον αριθμό των προσώπων που έχουν επηρεαστεί από τις συγκεκριμένες επιθέσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, εκτιμάται ότι έως και 300 λογαριασμοί πολιτικών ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Ο βουλευτής Κονσταντίν φον Νοτς, αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εποπτείας των υπηρεσιών πληροφοριών, χαρακτήρισε την υπόθεση «ιδιαίτερα ανησυχητική», επισημαίνοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Αυξημένες κυβερνοαπειλές μετά το 2022

Επισημαίνεται ότι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η Γερμανία -ως ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας σε στρατιωτικό επίπεδο- έχει καταγράψει αύξηση κυβερνοεπιθέσεων, περιστατικών κατασκοπείας και ενεργειών σαμποτάζ.

Από την πλευρά της, η Μόσχα απορρίπτει σταθερά τις κατηγορίες περί εμπλοκής σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των ψηφιακών επικοινωνιών κρατικών λειτουργών, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται κρυπτογραφημένες εφαρμογές που θεωρούνται ιδιαίτερα ασφαλείς.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/04/2026 - 21:11
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