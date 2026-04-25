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Τραμπ: Ακύρωσε το ταξίδι των Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μέση Ανατολή - «Στον αέρα» οι συνομιλίες
Ειδήσεις
21:24 - 25 Απρ 2026

Τραμπ: Ακύρωσε το ταξίδι των Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μέση Ανατολή - «Στον αέρα» οι συνομιλίες

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (25/4) ότι ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, όπου αμερικανική αντιπροσωπεία επρόκειτο να συνεργαστεί με Ιρανούς αξιωματούχους για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

«Είπα στους ανθρώπους μου πριν από λίγο, -ετοιμάζονταν να φύγουν-, και τους είπα: “Όχι, δεν πρόκειται να κάνετε μια πτήση 18 ωρών για να πάτε εκεί”», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News σε τηλεφωνική συνέντευξη, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στον αέρα του δικτύου.

«Έχουμε όλα τα χαρτιά. Μπορούν να μας καλέσουν όποτε θέλουν, αλλά δεν πρόκειται να κάνετε άλλες πτήσεις 18 ωρών για να κάθεστε και να μιλάτε για το τίποτα», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι της αμερικανικής αντιπροσωπείας επρόκειτο να ηγηθεί ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, μαζί με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Επισημαίνεται ότι η αιφνίδια και μονομερής αυτή απόφαση έρχεται τη στιγμή που ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί αναχώρησε πρόσφατα από το Ισλαμαμπάντ, όπου είχε επαφές με Πακιστανούς αξιωματούχους.

Να σημειωθεί ωστόσο, ότι απαντώντας σε σχετικό ερώτημα που του τέθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνισε ότι η απόφασή του δε σημαίνει και επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/04/2026 - 21:39
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