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Βρετανία: O Φάρατζ έλαβε «δωρεά» ύψους 5 εκατ. πριν την είσοδό του στη Βουλή από δισεκατομμυριούχο
Ειδήσεις
16:57 - 29 Απρ 2026

Βρετανία: O Φάρατζ έλαβε «δωρεά» ύψους 5 εκατ. πριν την είσοδό του στη Βουλή από δισεκατομμυριούχο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Νάιτζελ Φάρατζ φέρεται να έλαβε το ποσό των 5 εκατομμυρίων λιρών από τον δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων Κρίστοφερ Χάρμπορν λίγο πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του στις βουλευτικές εκλογές του 2024 στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της The Guardian.      

Σημειώνεται ότι αν και αρχικά είχε δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να διεκδικήσει κοινοβουλευτική έδρα, ο Φάρατζ άλλαξε στάση τον Ιούνιο του 2024, λίγες εβδομάδες μετά τη λήψη του ποσού από τον επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην Ταϊλάνδη. Έναν μήνα αργότερα εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε στην Daily Telegraph ότι έλαβε τα χρήματα, διευκρινίζοντας ότι προορίζονταν για την προσωπική του ασφάλεια. Μέχρι τότε, ούτε ο ίδιος ούτε ο Χάρμπορν είχαν αναφερθεί δημόσια στη συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση. Επιπλέον, δεν υπήρχε υποχρέωση δήλωσής της στις κοινοβουλευτικές αρχές, καθώς ο Φάρατζ δεν ήταν τότε εν ενεργεία βουλευτής.

Εκείνη την περίοδο δεν είχε ακόμη ανακοινώσει την υποψηφιότητά του στην εκλογική περιφέρεια Clacton-on-Sea, γεγονός που ενδέχεται να σημαίνει ότι δεν απαιτούνταν και σχετική δήλωση στην εκλογική επιτροπή.

Όταν η Guardian ζήτησε διευκρινίσεις, το κόμμα Reform UK απέστειλε νομική επιστολή ζητώντας παράταση για να απαντήσει. Ωστόσο, πριν λήξει η προθεσμία, η Telegraph δημοσίευσε τη συνέντευξη του Φάρατζ.

Όπως επισημαίνεται η συγκεκριμένη δωρεά αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο του Χάρμπορν στη βρετανική πολιτική σκηνή, καθώς έχει χρηματοδοτήσει τόσο προσωπικά τον Φάρατζ όσο και τα κόμματα που εκείνος έχει ηγηθεί τα τελευταία χρόνια. Μόνο το προηγούμενο έτος, ο επιχειρηματίας προσέφερε 9 εκατομμύρια λίρες στο Reform UK - τη μεγαλύτερη ατομική δωρεά προς βρετανικό πολιτικό κόμμα - ενώ συνολικά το 2025 οι δωρεές του προς το κόμμα ανήλθαν στα 12 εκατομμύρια λίρες.

Η αποκάλυψη της επιπλέον προσωπικής ενίσχυσης προς τον Φάρατζ αναμένεται να προκαλέσει νέα ερωτήματα, ιδίως σε σχέση με τις δημόσιες δηλώσεις του πριν από τις εκλογές και τις μεταγενέστερες τοποθετήσεις του για τη σχέση του με τον Χάρμπορν.

Πιο συγκεκριμένα, στις 23 Μαΐου 2024, ο Φάρατζ είχε δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του Ιουλίου, μετά από εβδομάδες σεναρίων για πιθανή νέα του προσπάθεια να εκλεγεί στο κοινοβούλιο.

Σε ανάρτησή τουστην πλατφόρμα X είχε αναφέρει ότι θα στηρίξει την προεκλογική εκστρατεία, αλλά δεν θεωρούσε την περίοδο κατάλληλη για προσωπική υποψηφιότητα. Παράλληλα, είχε εκφράσει την πρόθεσή του να συμμετάσχει ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας τη διεθνή σημασία των αμερικανικών εκλογών.

Σύμφωνα με άτομα από το περιβάλλον του, ένας από τους λόγους που δίσταζε να είναι εκ νέου υποψήφιος ήταν το οικονομικό κόστος της πολιτικής του πορείας, καθώς ο ίδιος έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι «η πολιτική δεν αποφέρει χρήματα».

Ωστόσο, λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, στις 3 Ιουνίου, ανακοίνωσε τελικά την υποψηφιότητά του στην περιφέρεια Clacton του Έσεξ, δεσμευόμενος παράλληλα να παραμείνει επικεφαλής του Reform UK για πέντε χρόνια.

Αναφερόμενος στη σχέση του με τον Χάρμπορν, ο Φάρατζ δήλωσε ότι επικοινωνούν σχετικά αραιά, περίπου μία φορά τον μήνα ή κάθε έξι εβδομάδες, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει προσφέρει καμία δέσμευση ή αντάλλαγμα για τις δωρεές που έχει λάβει. «Δεν ζητά τίποτα από εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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