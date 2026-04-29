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Ήπιες απώλειες στην Wall Street, με τα βλέμματα στραμμένα σε Fed και Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
16:41 - 29 Απρ 2026

Ήπιες απώλειες στην Wall Street, με τα βλέμματα στραμμένα σε Fed και Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφει η Wall Street Τετάρτη (29/4), ενώ οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, εν μέσω αμερικανικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχωρεί κατά 0,20% στις 49.043,61 μονάδες, ο S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 0,20% στις 7.123,92 μονάδες και ο Nasdaq βυθίζεται κατά 0,43% στις 24.562,14 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν νέα άνοδο, αφού σύμφωνα με τη Wall Street Journal - επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους – ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από συνεργάτες του να προετοιμαστούν για έναν παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν. Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (West Texas Intermediate) ενισχύθηκαν κατά 3%, ξεπερνώντας τα 103 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το διεθνές benchmark Brent κατέγραψε επίσης άνοδο 3%, πάνω από τα 114 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι επενδυτές αναμένουν με ενδιαφέρον τυχόν σχόλια από τη Fed σχετικά με τον πληθωρισμό, υπό το πρίσμα της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η συνεδρίαση του Απριλίου ολοκληρώνεται την Τετάρτη (29/4) και πιθανότατα θα είναι η τελευταία του Πάουελ πριν λήξει η θητεία του τον Μάιο. Ο Κέβιν Γουόρς, που έχει προταθεί από τον Τραμπ ως διάδοχός του, φαίνεται να βρίσκεται σε τροχιά ανάληψης της ηγεσίας της κεντρικής τράπεζας. Η αγορά δεν αναμένει αλλαγές στο βασικό επιτόκιο.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, τέσσερις τεχνολογικοί κολοσσοί — Alphabet, Amazon, Meta Platforms και Microsoft — πρόκειται να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς. Οι επενδυτές έχουν υψηλές προσδοκίες ότι οι εταιρείες αυτές θα παρουσιάσουν έσοδα που να δικαιολογούν τις μεγάλες επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής επενδύσεων της SWBC, Chris Brigati, παρότι αναμένονται θετικές εκπλήξεις στα αποτελέσματα, το ενδιαφέρον της αγοράς επικεντρώνεται κυρίως στις προβλέψεις για τη μελλοντική ανάπτυξη και τον ρυθμό των επενδύσεων. «Κάθε εταιρεία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, αλλά η παροχή απτών αποτελεσμάτων από τις αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες παραμένει το βασικό τεστ», σημείωσε.

Ο τεχνολογικός κλάδος είχε πιεστεί στην προηγούμενη συνεδρίαση, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι η OpenAI δεν πέτυχε πρόσφατα τους στόχους της σε έσοδα και αύξηση χρηστών. Ωστόσο, την Τετάρτη, οι μετοχές των Seagate Technology και NXP Semiconductors εκτινάσσονται κατά περισσότερο από 15% και 19% αντίστοιχα, μετά από καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα και θετικές προβλέψεις εσόδων.

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