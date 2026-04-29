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ΗΠΑ: Μεγαλώνει το εμπορικό έλλειμμα τον Μάρτιο - Πιέσεις στο ΑΕΠ από εκτίναξη εισαγωγών
Ειδήσεις
16:47 - 29 Απρ 2026

ΗΠΑ: Μεγαλώνει το εμπορικό έλλειμμα τον Μάρτιο - Πιέσεις στο ΑΕΠ από εκτίναξη εισαγωγών

Reporter.gr Newsroom
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Το εμπορικό έλλειμμα αγαθών στις ΗΠΑ διευρύνθηκε περισσότερο από τις προβλέψεις τον Μάρτιο, καθώς η άνοδος των εισαγωγών ξεπέρασε εκείνη των εξαγωγών, εξέλιξη που δείχνει πιθανή αρνητική επίδραση στο ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου.

Σύμφωνα με το Γραφείο Απογραφής του Υπουργείου Εμπορίου, το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 5,3% και διαμορφώθηκε στα 87,9 δισ. δολάρια, έναντι 83,5 δισ. τον Φεβρουάριο. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε και τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, οι οποίοι σε δημοσκόπηση του Reuters τοποθετούσαν το έλλειμμα στα 86,95 δισ. δολάρια.

Η υπηρεσία επανέφερε τη δημοσίευση της έκθεσης πρόδρομων δεικτών, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και τα αποθέματα χονδρικής και λιανικής, μετά από περίοδο διακοπής λόγω κυβερνητικού shutdown. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται κρίσιμα για την αρχική εκτίμηση του ΑΕΠ, που αναμένεται να ανακοινωθεί την Πέμπτη.

Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 9,6 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 299,3 δισ., με σημαντική άνοδο κυρίως στα μηχανοκίνητα οχήματα (+11%). Αυξημένες ήταν επίσης οι εισαγωγές σε τρόφιμα, καταναλωτικά προϊόντα, κεφαλαιουχικά αγαθά και βιομηχανικές προμήθειες.

Μέρος των εισαγόμενων προϊόντων ενίσχυσε τα αποθέματα επιχειρήσεων, με τα αποθέματα χονδρικής να αυξάνονται κατά 1,4% και τα αποθέματα λιανικής κατά 0,7%. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να περιορίσει την αρνητική επίδραση του εμπορικού ελλείμματος στην ανάπτυξη.

Από την πλευρά των εξαγωγών, καταγράφηκε αύξηση 5,2 δισ. δολαρίων, στα 211,5 δισ., με ενίσχυση στις αποστολές τροφίμων, οχημάτων, κεφαλαιουχικών αγαθών και βιομηχανικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου. Αντίθετα, οι εξαγωγές καταναλωτικών αγαθών σημείωσαν πτώση 7,5%.

Ορισμένοι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι διαταραχές στις ροές πετρελαίου λόγω του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν ενδέχεται να στηρίξουν τις εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων το επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ αποτελούν καθαρό εξαγωγέα πετρελαίου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters, η αμερικανική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,3% στο πρώτο τρίμηνο, μετά από σχεδόν στασιμότητα στο τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, όταν η ανάπτυξη είχε περιοριστεί στο 0,5%.

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