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Μελόνι: Παράταση στη μείωση φόρων στα καύσιμα - Νέο πακέτο για στέγαση 10 δισ. ευρώ
Ειδήσεις
23:20 - 30 Απρ 2026

Μελόνι: Παράταση στη μείωση φόρων στα καύσιμα - Νέο πακέτο για στέγαση 10 δισ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση της μείωσης των κρατικών φόρων στα καύσιμα για επιπλέον τρεις εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Η κ. Μελόνι ανέφερε ότι το μέτρο προσαρμόζεται στις πρόσφατες διαφοροποιήσεις στις τιμές, σημειώνοντας πως το τελευταίο διάστημα καταγράφεται έντονη ανισορροπία μεταξύ βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. Συγκεκριμένα, όπως είπε, η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά περίπου 6%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης σημείωσε άνοδο της τάξης του 24%.

Στο πλαίσιο αυτό, η παράταση της μείωσης φόρων επικεντρώνεται κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης, με ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο. Για τη βενζίνη, η μείωση περιορίζεται στα 5 λεπτά ανά λίτρο, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 6% της τελικής τιμής.

Παράλληλα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα της στέγασης, κάνοντας λόγο για αυξανόμενες πιέσεις στις τιμές ενοικίασης και αγοράς ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως ανακοίνωσε, η κυβέρνηση προωθεί νέο εθνικό σχέδιο για την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, με στόχο τη διάθεση περίπου 100.000 διαμερισμάτων κοινωνικής και ελεγχόμενης μίσθωσης μέσα στην επόμενη δεκαετία. Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα υποστηριχθεί με δημόσιους πόρους ύψους 10 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με ιδιωτικές επενδύσεις που θα αυξήσουν τη συνολική χρηματοδοτική του ισχύ.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/04/2026 - 23:11
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