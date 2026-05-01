ΗΠΑ: Σε υψηλό τετραετίας η μεταποίηση τον Απρίλιο

Η μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ συνέχισε να διευρύνεται και τον Απρίλιο.

Ο δείκτης συνολικής δραστηριότητας του ISM για τα εργοστάσια διατηρήθηκε στις 52,7 μονάδες, παραμένοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022. Τιμές πάνω από τις 50 μονάδες αποτελούν ένδειξη ανάπτυξης του κλάδου.

Την ίδια ώρα, η στρατιωτική ένταση στη Μέση Ανατολή και το ουσιαστικό μπλοκάρισμα των Στενών του Ορμούζ έχουν προκαλέσει αναταράξεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, οδηγώντας σε αύξηση του κόστους για το πετρέλαιο αλλά και για πρώτες ύλες όπως το αλουμίνιο και το ήλιο. Παράλληλα, η άνοδος στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ έχει καταστήσει ακριβότερη και τη μεταφορά προϊόντων.

Οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις του κλάδου σε ανατιμήσεις, εξέλιξη που πιθανότατα θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Άλλωστε, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν πρόσφατα έδειξαν ότι ο βασικός δείκτης πληθωρισμού που παρακολουθεί η Federal Reserve κατέγραψε τον Μάρτιο τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2022.

Σύμφωνα με την έκθεση του ISM, οι νέες παραγγελίες ενισχύθηκαν μέσα στον Απρίλιο, την ώρα που ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής παρουσίασε επιβράδυνση.

Τέλος, ο δείκτης απασχόλησης υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, υποδηλώνοντας ότι το εργατικό δυναμικό στα εργοστάσια εξακολουθεί να μειώνεται.