«Αντέχει» η οικονομία του Ισραήλ παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Η Τράπεζα του Ισραήλ προχώρησε πρόσφατα σε μείωση των προβλέψεών της για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας φέτος, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.

Παρά ταύτα, αξιοσημείωτο θεωρείται το γεγονός ότι, σε μια χώρα που βρίσκεται ουσιαστικά σε εμπόλεμη κατάσταση εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, η κεντρική τράπεζα εξακολουθεί να εκτιμά πως η οικονομία θα σημειώσει ανάπτυξη 3,8% το 2026, ακόμη και μετά τη μείωση των προβλέψεων κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο διοικητής της τράπεζας, Αμίρ Γιαρόν, δήλωσε στο CNBC ότι, εφόσον αποκλιμακωθούν οι συγκρούσεις στην περιοχή, η ισραηλινή οικονομία θα μπορούσε να ανακάμψει και να φτάσει σε ρυθμό ανάπτυξης 5,5% το επόμενο έτος.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 3,5% για το Ισραήλ φέτος, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο των Ηνωμένων Πολιτειών (2,3%) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1,3%). Αυτό συνεπάγεται ότι το ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να ξεπεράσει όλες τις οικονομίες του G7 το 2026. Για το επόμενο έτος, το ΔΝΤ προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη 4,4%, με το Ισραήλ να συνεχίζει να υπερέχει έναντι πολλών ανεπτυγμένων οικονομιών.

Το δημόσιο χρέος του Ισραήλ ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει χαμηλότερο σε σύγκριση με πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες, με το ΔΝΤ να εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί στο 69,8% φέτος. Παρότι καταγράφεται μικρή αύξηση σε σχέση με το 2025, το ποσοστό αυτό παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο του G7, που φτάνει το 123,7%.

Η ανεργία παρουσίασε οριακή άνοδο, στο 3,2% τον Μάρτιο, ωστόσο παραμένει χαμηλότερη από τις ΗΠΑ (4,3%) και την Ευρωζώνη (6,2%). Παράλληλα, ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός τους δύο μήνες από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου συνέβαλε στην αύξηση του κόστους στις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ανώτερη αναλύτρια της Economist Intelligence Unit, Κέρεν Ουζιέλ, δήλωσε στο CNBC ότι, παρά το γεγονός πως η ισραηλινή οικονομία έχει αναπτυχθεί με χαμηλότερους ρυθμούς λόγω των πολέμων των τελευταίων ετών, η ανθεκτικότητα του ιδιωτικού τομέα, ο χαμηλός πληθωρισμός, το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και η σταθερή ανάπτυξη έχουν συμβάλει στην ανάκαμψη από τις κρίσεις.

Πρόσθεσε επίσης ότι τα δημογραφικά στοιχεία της χώρας λειτουργούν υποστηρικτικά για μια ανεπτυγμένη οικονομία, καθώς ο πληθυσμός αυξάνεται με μέσο ρυθμό περίπου 2% ετησίως τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Σε περίπτωση διατήρησης των εκεχειριών, η EIU εκτιμά ότι θα υπάρξει ισχυρή ανάκαμψη έως τα μέσα του έτους και συνολική ανάπτυξη περίπου 3% για το 2026.

Αντίθετα, ο καθηγητής χρηματοοικονομικών Ζοάο Γκόμες από το Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια ανέφερε στο CNBC ότι η ισραηλινή οικονομία αρχίζει ήδη να επηρεάζεται από τον πόλεμο με το Ιράν, κυρίως λόγω ελλείψεων εργατικού δυναμικού εξαιτίας της επιστράτευσης, αλλά και λόγω μείωσης της κατανάλωσης εξαιτίας ανησυχιών για την ασφάλεια. Ο τουρισμός επίσης έχει πληγεί σημαντικά, επιβαρύνοντας τα έσοδα και την ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μακροπρόθεσμη οικονομική επίδραση θα εξαρτηθεί από τη μορφή μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας και από το πώς θα αντιληφθούν οι αγορές το ζήτημα της ασφάλειας της χώρας.

Η Ουζιέλ σημείωσε επίσης ότι, παρά τα ισχυρά μακροοικονομικά θεμέλια, η σύγκρουση αναμένεται να επηρεάσει διάφορους τομείς της οικονομίας, με την κυβέρνηση να περιορίζει προσωρινά τα μέτρα αναστολής δραστηριοτήτων για να αποφύγει βαθύτερη ύφεση, αλλά παρ’ όλα αυτά να καταγράφεται μείωση στην καταναλωτική δραστηριότητα.

Επιπλέον, εκτίμησε ότι, ακόμη και αν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, κάθε εκεχειρία θα παραμείνει εύθραυστη, με αυξημένο κίνδυνο μονομερών ενεργειών, ιδιαίτερα στην περιοχή του Λιβάνου.

Παράλληλα, οι χρηματοπιστωτικές αγορές του Ισραήλ έχουν καταγράψει ισχυρές εισροές κεφαλαίων. Ο δείκτης Tel Aviv 35 έχει ενισχυθεί κατά περίπου 20% από την αρχή του έτους, μετά από άνοδο 51,6% το προηγούμενο έτος, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Tel Aviv 125 έχει επίσης σημειώσει σημαντική άνοδο. Το ισραηλινό νόμισμα έχει ενισχυθεί σχεδόν 7% έναντι του δολαρίου, με σημαντική άνοδο και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύγκρουσης.

Οι αποδόσεις των δεικτών του Τελ Αβίβ ξεπερνούν αντίστοιχες μεγάλων ανεπτυγμένων αγορών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Η επικεφαλής επενδύσεων Κάρεν Σουόκ τόνισε ότι οι αγορές έχουν περάσει από φάση σοκ σε φάση ομαλοποίησης και ότι παρατηρείται επιστροφή ξένων κεφαλαίων, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της άμυνας.

Όπως ανέφερε, η αυξημένη ρευστότητα, η δημογραφική δυναμική και οι μεγάλες επενδύσεις στον αμυντικό τομέα αποτελούν βασικούς παράγοντες στήριξης της οικονομίας, ενώ η ενίσχυση του νομίσματος αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Τέλος, σημείωσε ότι η συμπεριφορά των επενδυτών έχει μεταβληθεί διαρθρωτικά, με μεγαλύτερη έμφαση στη διαφοροποίηση και στη ρευστότητα, ενώ η διεθνής τάση δείχνει μειωμένη εστίαση στον γεωπολιτικό κίνδυνο σε σχέση με το παρελθόν.