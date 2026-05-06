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Κίνα: Έκκληση προς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη για άμεση και συνολική κατάπαυση του πυρός
Ειδήσεις
11:53 - 06 Μάι 2026

Κίνα: Έκκληση προς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη για άμεση και συνολική κατάπαυση του πυρός

Reporter.gr Newsroom
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Η Κίνα κάλεσε σε μια συνολική κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με το Ιράν, με τον υπουργό Εξωτερικών της να δηλώνει ότι η χώρα του είναι «βαθιά ανήσυχη» για τη σύγκρουση που διαρκεί ήδη δύο μήνες.

Ο Γουάνγκ Γι έκανε τις δηλώσεις αυτές την Τετάρτη, μετά τη συνάντησή του με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος επισκέπτεται το Πεκίνο για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τρίτη ότι ελπίζει πως οι Κινέζοι αξιωματούχοι θα συζητήσουν με το Ιράν το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής.

Τα σχόλια της Κίνας ενδέχεται, σύμφωνα με μετάδοση του AP, να δώσουν νέα ώθηση στις στάσιμες προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Προηγήθηκε δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι παγώνει την βραχύβια αμερικανική προσπάθεια καθοδήγησης εγκλωβισμένων εμπορικών πλοίων ώστε να εξέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, ελπίζοντας ότι θα επιτευχθεί συμφωνία.

Το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών από το Ιράν —μιας ζωτικής θαλάσσιας οδού μέσω της οποίας διακινούνταν πριν τον πόλεμο μεγάλες ποσότητες πετρελαίου, φυσικού αερίου, λιπασμάτων και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων— έχει εκτοξεύσει τις τιμές καυσίμων, έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία και έχει ασκήσει τεράστια οικονομική πίεση σε χώρες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων δυνάμεων όπως η Κίνα.

«Πιστεύουμε ότι απαιτείται επειγόντως μια συνολική κατάπαυση του πυρός, ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών δεν είναι αποδεκτή και ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παραμείνουμε προσηλωμένοι στον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Γουάνγκ, σύμφωνα με βίντεο της συνάντησης.

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι η σύγκρουση «έχει ήδη διαρκέσει περισσότερο από δύο μήνες. Δεν έχει προκαλέσει μόνο σοβαρές απώλειες στον ιρανικό λαό, αλλά έχει επίσης επηρεάσει σοβαρά την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη. Η Κίνα είναι βαθιά ανήσυχη γι’ αυτό».

Οι στενοί οικονομικοί και πολιτικοί δεσμοί της Κίνας με την Τεχεράνη της δίνουν μια μοναδική θέση επιρροής. Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει το Πεκίνο να χρησιμοποιήσει αυτή τη σχέση για να πείσει την Ισλαμική Δημοκρατία να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα ότι το Πεκίνο θα επαναλάβει προς το Ιράν την ανάγκη άρσης του αποκλεισμού των Στενών, κάτι που θα του στερούσε ένα βασικό διαπραγματευτικό χαρτί, τη στιγμή που ο Τραμπ απαιτεί σημαντική υποχώρηση στο αμφιλεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιαν, δήλωσε ότι το Πεκίνο έχει καταστήσει σαφές πως οι εμπλεκόμενες πλευρές πρέπει να ενεργήσουν «με σύνεση» και να επιλύσουν τη σύγκρουση μέσω διαλόγου, ώστε να αποκατασταθεί η ειρήνη. Πρόσθεσε ότι η Κίνα προωθεί ενεργά τις ειρηνευτικές συνομιλίες και θα συνεχίσει να το κάνει.

Η επίσκεψη του Αραγτσί πραγματοποιείται μία εβδομάδα πριν από την αναμενόμενη άφιξη του Τραμπ στο Πεκίνο για μια σύνοδο υψηλού επιπέδου. Το ταξίδι της 14ης–15ης Μαΐου, κατά το οποίο θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, θα είναι η πρώτη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα κατά τη δεύτερη θητεία του και η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου από το 2017.

«Ελπίζω οι Κινέζοι να του πουν αυτά που πρέπει να ακούσει», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Και αυτό είναι ότι όσα κάνει στα Στενά τον οδηγούν σε παγκόσμια απομόνωση. Είναι ο “κακός” σε αυτή την υπόθεση».

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