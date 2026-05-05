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Στην Κίνα για συνομιλίες ο ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπάς Αραγτσί
Ειδήσεις
16:37 - 05 Μάι 2026

Στην Κίνα για συνομιλίες ο ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπάς Αραγτσί

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα (5/5) την Κίνα, προκειμένου να πραγματοποιήσει συνομιλίες σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, θα έχει συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, Ουάνγκ Γι, με τον οποίο θα συζητήσουν τόσο τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, όσο και τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Να σημειωθεί ότι η Κίνα αποτελεί σημαντικό εισαγωγέα ιρανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ έχει εκφράσει την αντίθεσή της στον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Αραγτσί είχε επαφές και με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αγία Πετρούπολη.

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