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Η Άγκυρα δοκιμάζει διηπειρωτικό πύραυλο 6.000 χλμ. και αλλάζει τις ισορροπίες στην περιοχή
Ειδήσεις
16:24 - 06 Μάι 2026

Η Άγκυρα δοκιμάζει διηπειρωτικό πύραυλο 6.000 χλμ. και αλλάζει τις ισορροπίες στην περιοχή

Reporter.gr Newsroom
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Η Τουρκία επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική της ισχύ, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) με εκτιμώμενη εμβέλεια έως και 6.000 χιλιομέτρων αναφέρει το Bloomberg.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αναβάθμιση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας, καθώς την φέρνει πιο κοντά σε ένα περιορισμένο «κλαμπ» κρατών που διαθέτουν αντίστοιχη τεχνολογία, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία.

Ο νέος πύραυλος, με την ονομασία «Yildirimhan», εμπνευσμένος από τον οθωμανό σουλτάνο, παρουσιάστηκε σε αμυντική έκθεση στην Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στη διεθνή κοινότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, η Άγκυρα σχεδιάζει να προχωρήσει σε δοκιμαστική εκτόξευση εντός του έτους, με πιθανό χώρο τη Σομαλία, όπου διατηρεί ήδη ισχυρή στρατιωτική παρουσία.

Ο πύραυλος φέρεται να είναι υγρών καυσίμων και να έχει δυνατότητα μεταφοράς κεφαλής βάρους έως 3.000 κιλών, γεγονός που του προσδίδει σημαντική επιχειρησιακή ευελιξία. Παράλληλα, η τεχνολογία που αναπτύσσεται για το πρόγραμμα αυτό εκτιμάται ότι θα αξιοποιηθεί και σε διαστημικές εφαρμογές, όπως η εκτόξευση δορυφόρων, ενισχύοντας τις αυτόνομες δυνατότητες της χώρας στον τομέα του διαστήματος.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ υπογράμμισε ότι ο πύραυλος προορίζεται πρωτίστως για αποτρεπτικούς σκοπούς, αφήνοντας ωστόσο σαφές μήνυμα για την ετοιμότητα χρήσης του εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Αντίστοιχα, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έχει ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της χώρας σε έναν ευρύτερο περιφερειακό ανταγωνισμό εξοπλισμών, ιδίως υπό το πρίσμα των εξελίξεων γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Αν και η Τουρκία δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα, η ανάπτυξη διηπειρωτικών πυραύλων συνδέεται παραδοσιακά με τέτοιες δυνατότητες, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση εξοπλιστικών ανταγωνισμών στην περιοχή. Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, φαίνεται να λειτουργούν ως επιταχυντής για τα τουρκικά εξοπλιστικά προγράμματα.

Κεντρικό ρόλο στα σχέδια της Άγκυρας διαδραματίζει και η συνεργασία με τη Σομαλία, όπου σχεδιάζεται η δημιουργία διαστημικού λιμανιού. Το έργο, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας Αλί Μοχάμεντ Ομάρ, έχει κυρίως πολιτικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα, στοχεύοντας στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, των τηλεπικοινωνιών και της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η διττή χρήση τέτοιων υποδομών, πολιτική και στρατιωτική, παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής.

Παράλληλα, η Τουρκία συνεχίζει να επεκτείνει το οπλοστάσιό της με νέα πυραυλικά συστήματα. Ήδη έχει αυξήσει την παραγωγή του Tayfun-1, ενώ σχεδιάζει δοκιμές για πιο προηγμένα μοντέλα, όπως το Tayfun-4 με εμβέλεια που ενδέχεται να ξεπερνά τα 2.000 χιλιόμετρα, καθώς και τον πύραυλο Cenk με εμβέλεια περίπου 3.000 χιλιομέτρων.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ανάπτυξη του αντιπυραυλικού συστήματος «Steel Dome», που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας. Το πρόγραμμα αυτό απέκτησε ιδιαίτερη σημασία μετά από περιστατικά αναχαίτισης πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Τουρκία, με τη συνδρομή δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η Άγκυρα επιδιώκει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και αυτόνομου αμυντικού οικοσυστήματος, καλύπτοντας τόσο βαλλιστικούς όσο και πυραύλους κρουζ. Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της χώρας για ενίσχυση της αμυντικής της βιομηχανίας και μείωση της εξάρτησης από ξένους προμηθευτές.

Η Τουρκία, η οποία διαθέτει ήδη τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, επιδιώκει να αναβαθμίσει τον ρόλο της στην ευρωπαϊκή και περιφερειακή ασφάλεια. Η προγραμματισμένη σύνοδος της Συμμαχίας στην Άγκυρα αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία για την προβολή αυτής της στρατηγικής, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου επανεξετάζεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη.

Τέλος, η ενίσχυση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας αποτυπώνεται και σε νέες διεθνείς συνεργασίες. Η εταιρεία Baykar υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία με εταίρους από την Ινδονησία για την ανάπτυξη μη επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους με κινητήρα τζετ, επιβεβαιώνοντας τη φιλοδοξία της Άγκυρας να εξελιχθεί σε σημαντικό εξαγωγέα αμυντικής τεχνολογίας.

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