Fitch: Ποιες χώρες «αντέχουν» ενδεχόμενο ενεργειακό σοκ – Η θέση της Ελλάδας

Η δημοσιονομική δυνατότητα των κρατών της Δυτικής Ευρώπης να αντιμετωπίσουν μια ενδεχόμενη νέα ενεργειακή κρίση από τη σύγκρουση στο Ιράν διαφέρει σημαντικά από τη μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με έκθεση της Fitch Ratings.

Η ανάλυση σημειώνει ότι αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης εισήλθαν ήδη στην κρίση με επιβαρυμένα δημόσια οικονομικά, ενώ η ένταση στο Ιράν επιδεινώνει τις συνθήκες μέσω αύξησης του ενεργειακού κόστους, ενίσχυσης του πληθωρισμού, επιβράδυνσης της ανάπτυξης και πιο αυστηρών όρων δανεισμού.

Στο πλαίσιο της ΕΕ, χώρες όπως η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία και οι σκανδιναβικές οικονομίες, που έχουν επιδείξει δημοσιονομική πειθαρχία τα τελευταία χρόνια, θεωρητικά διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία για παρεμβάσεις, αν και με προσεκτική διαχείριση ώστε να μην επιβαρυνθεί υπερβολικά το χρέος και τα ελλείμματα.

Αντίθετα, κράτη με ελλείμματα κοντά στο 3% του ΑΕΠ, όπως η Γερμανία και η Ισπανία, έχουν μεγαλύτερο περιθώριο για πρόσθετες δαπάνες χωρίς να διαταράσσεται σημαντικά η πορεία του χρέους, με στόχο τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η Ισπανία έχει ήδη ανακοινώσει πακέτο μέτρων περίπου 0,3% του ΑΕΠ.

Στη Γερμανία, οι δαπάνες για άμυνα και επενδύσεις αναμένεται να συνεχιστούν, ενώ τυχόν νέα μέτρα λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν εκτιμάται ότι θα επιβαρύνουν το έλλειμμα, αλλά πιθανότατα θα εξισορροπηθούν μέσω περικοπών σε άλλους τομείς, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ και του «φρένου χρέους». Για τη Fitch, το βασικό ζήτημα για τη Γερμανία αφορά κυρίως την οικονομική ανάπτυξη και τις δευτερογενείς επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Στην Ιταλία, παρότι τα ελλείμματα έχουν υποχωρήσει κοντά στο 3% του ΑΕΠ, το υψηλό δημόσιο χρέος και το κόστος δανεισμού περιορίζουν την ικανότητα για νέα μέτρα στήριξης, ενώ η κυβερνητική γραμμή δημοσιονομικής σταθερότητας ενισχύει αυτή την κατεύθυνση. Όπως και στη Γερμανία, οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι κυρίως έμμεσες, μέσω της οικονομικής επιβράδυνσης και του πληθωρισμού, με πιθανές στοχευμένες παρεμβάσεις αντιστάθμισης.

Αντίθετα, το Βέλγιο, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με υψηλό χρέος και ελλείμματα άνω του 100% του ΑΕΠ, διαθέτουν πολύ περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο. Η αυξημένη πίεση στις αγορές χρήματος λειτουργεί ως επιπλέον περιοριστικός παράγοντας, ιδιαίτερα για το Ηνωμένο Βασίλειο, οδηγώντας σε πιο συγκρατημένα και στοχευμένα πακέτα στήριξης με παράλληλα αντισταθμιστικά μέτρα.

Τέλος, η Fitch επισημαίνει ότι η νέα κρίση εντείνει τις ήδη αυξημένες δημοσιονομικές πιέσεις στην Ευρώπη – από την άμυνα και τη γήρανση του πληθυσμού έως την ενεργειακή μετάβαση και το κόστος δανεισμού – αναδεικνύοντας τα όρια της ευελιξίας ακόμη και στο νέο πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ.