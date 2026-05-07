Διπλωματικό τετ α τετ Ρούμπιο - Πάπα Λέοντα στο Βατικανό με φόντο τις επιθέσεις Τραμπ

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα συναντηθεί με τον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό την Πέμπτη, σε μια συνάντηση που θεωρείται δυνητικά τεταμένη, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει μια σειρά επικριτικών δηλώσεων κατά του Καθολικού ηγέτη με φόντο τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Ρούμπιο, ο οποίος εκτελεί παράλληλα καθήκοντα συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, αναμενόταν να φτάσει στο Παλάτι του Βατικανού γύρω στις 11:15 το πρωί, για την πρώτη συνάντηση Πάπα με μέλος της κυβέρνησης Τραμπ εδώ και σχεδόν έναν χρόνο.

Η κλειστή συνάντηση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου μισή ώρα, ενώ στη συνέχεια ο Ρούμπιο θα έχει επαφές και με τον κορυφαίο διπλωμάτη του Βατικανού, τον Ιταλό καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν.

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, έχει προκαλέσει την ενόχληση του Τραμπ, καθώς έχει ασκήσει έντονη κριτική στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν αλλά και στη σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης.

Το τελευταίο διάστημα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εντείνει τις δημόσιες επιθέσεις του κατά του Ποντίφικα, προκαλώντας αντιδράσεις από χριστιανικούς ηγέτες διαφορετικών πολιτικών χώρων.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ υπονόησε ψευδώς ότι ο Πάπας θεωρεί αποδεκτό το ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και δήλωσε ότι ο Λέων «θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς» λόγω της αντίθεσής του στον πόλεμο.

Ο Πάπας, απαντώντας σε δημοσιογράφους μετά τις δηλώσεις αυτές, τόνισε ότι μεταφέρει το χριστιανικό μήνυμα της ειρήνης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ότι υποστηρίζει τα πυρηνικά όπλα, τα οποία η Καθολική Εκκλησία θεωρεί ανήθικα.

«Η αποστολή της Εκκλησίας είναι να κηρύσσει το Ευαγγέλιο, να κηρύσσει την ειρήνη», δήλωσε ο Λέων, προσθέτοντας: «Η Εκκλησία έχει εκφραστεί εδώ και χρόνια κατά όλων των πυρηνικών όπλων, σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία».

Ο Αμερικανός πρέσβης στο Βατικανό, Μπράιαν Μπερτς, ανέφερε ότι η συνάντηση μεταξύ του Πάπα και του Αμερικανού αξιωματούχου αναμένεται να είναι «ειλικρινής».

Ο Ρούμπιο πραγματοποιεί επίσκεψη δύο ημερών στη Ρώμη και αναμένεται επίσης να συναντηθεί την Παρασκευή με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, η οποία έχει υπερασπιστεί δημόσια τον Πάπα απέναντι στις δηλώσεις Τραμπ. Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας έχει επίσης εκφράσει την άποψη ότι ο πόλεμος στο Ιράν θέτει σε κίνδυνο την ηγεσία των ΗΠΑ.