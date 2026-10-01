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Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα
Ειδήσεις
22:19 - 01 Οκτ 2026

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα

Reporter.gr Newsroom

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Την Αθήνα αναμένεται να επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.  

Όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα αποτελεί μέρος περιοδείας του σε Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο του Στρατηγικού Διαλόγου θα βρεθούν, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, αλλά και ζητήματα περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον έκτο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στους συγκεκριμένους τομείς.

Πριν από την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα βρεθεί στο Ρέικιαβικ, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με Ισλανδούς αξιωματούχους. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην οικονομική συνεργασία και στη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.

Στη συνέχεια, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στη Λισαβόνα, όπου θα συναντηθεί με Πορτογάλους αξιωματούχους, με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας και της τεχνολογίας.

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