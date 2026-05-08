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Φον ντερ Λάιεν: Θετική η επικοινωνία με Τραμπ για την εμπορική συμφωνία
Ειδήσεις
11:25 - 08 Μάι 2026

Φον ντερ Λάιεν: Θετική η επικοινωνία με Τραμπ για την εμπορική συμφωνία

Reporter.gr Newsroom
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Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό αντικείμενο την πορεία της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, αλλά και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την οριστική εφαρμογή της.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, σε δήλωσή της αργά το βράδυ της Πέμπτης, έκανε λόγο για «πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Αμερικανό πρόεδρο, επισημαίνοντας ότι και οι δύο πλευρές παραμένουν προσηλωμένες στην υλοποίηση της συμφωνίας.

Όπως ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταγράφεται «ικανοποιητική πρόοδος» στις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες έως τις αρχές Ιουλίου, ώστε να προχωρήσει η εφαρμογή μέτρων που προβλέπουν τη μείωση των δασμών ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παραχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρονικό περιθώριο έως τις 4 Ιουλίου για να προχωρήσει στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας που έχει επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον αναμένει συγκεκριμένες κινήσεις από την ευρωπαϊκή πλευρά.

Η συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ είχε εγκριθεί υπό προϋποθέσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα τέλη Μαρτίου, έπειτα από τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί το περασμένο καλοκαίρι στο Τέρνμπερι της Σκωτίας. Ωστόσο, για να τεθεί επίσημα σε ισχύ απαιτείται να ολοκληρωθούν οι εσωτερικές θεσμικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ.

Παρά τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα, οι πολύωρες συνομιλίες ανάμεσα στους δύο ευρωπαϊκούς θεσμούς, που διεξήχθησαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, δεν οδήγησαν σε οριστική συμφωνία.

Η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφερε πάντως ότι υπήρξε πρόοδος σε αρκετά επιμέρους ζητήματα, επιβεβαιώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με νέο γύρο συνομιλιών που έχει προγραμματιστεί για τις 19 Μαΐου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου Μιχαήλ Δαμιανός υπογράμμισε ότι υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση για συνέχιση του διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να ολοκληρωθεί το νομοθετικό σκέλος της συμφωνίας το συντομότερο δυνατό.

Η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων θεωρείται κρίσιμη τόσο για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ όσο και για τη σταθερότητα στις διεθνείς αγορές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο πλευρές επιδιώκουν να περιορίσουν τις εμπορικές εντάσεις και να ενισχύσουν τη διατλαντική οικονομική συνεργασία.

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