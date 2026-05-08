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Τριήμερη εκεχειρία Ρωσίας - Ουκρανίας με υπογραφή Τραμπ
Ειδήσεις
21:42 - 08 Μάι 2026

Τριήμερη εκεχειρία Ρωσίας - Ουκρανίας με υπογραφή Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής, μέσω ανάρτησης στο Truth Social, τριήμερη εκεχειρία στον πόλεμο της Ουκρανίας από τις 9 έως και τις 11 Μαΐου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή θα αποτελέσει «την αρχή του τέλους» της «μακράς, φονικής και σκληρής» σύγκρουσης.

Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε και προς τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές, σημειώνοντας πως «εκτιμά ιδιαίτερα» το γεγονός ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «συμφώνησαν» σε αυτό.

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι η κατάπαυση του πυρός θα προβλέπει «αναστολή κάθε πολεμικής δραστηριότητας», ενώ θα συνοδευτεί και από ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων από κάθε πλευρά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό «αυτής της μεγάλης σύγκρουσης, της μεγαλύτερης από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», βρίσκονται σε εξέλιξη και πως «πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά κάθε μέρα».

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ

«Με χαρά ανακοινώνω ότι θα ισχύσει ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ (9, 10 και 11 Μαΐου) στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι εορτασμοί στη Ρωσία είναι για την Ημέρα της Νίκης, αλλά το ίδιο ισχύει και για την Ουκρανία, καθώς και αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η εκεχειρία θα περιλαμβάνει την αναστολή κάθε πολεμικής δραστηριότητας, καθώς και την ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε χώρα. Αυτό το αίτημα υποβλήθηκε απευθείας από εμένα και εκτιμώ ιδιαίτερα τη συμφωνία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ελπίζω ότι αυτό θα είναι η αρχή του τέλους ενός πολύ μεγάλου, φονικού και σκληρού πολέμου. Οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης, της μεγαλύτερης από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, συνεχίζονται και πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά κάθε μέρα.»

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Σημειώνεται πως την Παρασκευή (8/5), το Κρεμλίνο επανέλαβε την ετοιμότητα της Μόσχας για διαπραγματεύσεις με οποιονδήποτε συνομιλητή, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων ηγετών, στον απόηχο δημοσιεύματος των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο έναρξης συνομιλιών με τη Ρωσία.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/05/2026 - 21:46
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