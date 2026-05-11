Ζελένσκι: Σχεδόν 20 χώρες ενδιαφέρονται για ουκρανικά drones

Σχεδόν 20 χώρες ενδιαφέρονται για συμφωνίες σχετικά με drones με την Ουκρανία, ενώ έχουν ήδη υπογραφεί τέσσερις συμφωνίες, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Ζελένσκι έχει καταφέρει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της Ουκρανίας στον πόλεμο με drones, μετατρέποντάς την σε μια σειρά επιτυχημένων διπλωματικών συμφωνιών κατά τις επισκέψεις του στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

«Σχεδόν 20 χώρες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διάφορα στάδια συνεργασίας: έχουν ήδη υπογραφεί τέσσερις συμφωνίες και προετοιμάζονται πλέον τα πρώτα συμβόλαια στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

Τον Απρίλιο, η Ουκρανία υπέγραψε αμυντικές συμφωνίες και συμφωνίες για drones με τη Γερμανία, τη Νορβηγία και την Ολλανδία, μετά τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες ασφαλείας με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα τέλη Μαρτίου.

Τον περασμένο μήνα, η Ουκρανία υπέγραψε επίσης συμφωνίες με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχαμ Αλίγιεφ, στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας.

Στην ανάρτησή του, ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι η Ουκρανία πρόκειται να ξεκινήσει συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, στο πλαίσιο των συμφωνιών για drones, και με άλλη περιοχή του κόσμου, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Ουκρανία έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει τις απαραίτητες ποσότητες καυσίμων χάρη στις συμφωνίες αυτές, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Ο Ζελένσκι ελπίζει ότι η «διπλωματία των drones» θα βοηθήσει την Ουκρανία να εξασφαλίσει συμφωνίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό με χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς και νέες αγορές για τα ουκρανικά αγροτικά προϊόντα.