Στάρμερ μετά τη βαριά ήττα των Εργατικών: «Έγιναν λάθη, απαιτείται αλλαγή»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επιχειρεί να διατηρήσει την πολιτική του θέση μετά τη βαριά ήττα των Εργατικών στις τοπικές εκλογές της 7ης Μαΐου, πραγματοποιώντας το πολυαναμενόμενο διάγγελμά του.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Στάρμερ παραδέχθηκε ότι η κυβέρνησή του υπέπεσε σε σφάλματα, επισημαίνοντας ωστόσο πως οι βασικές πολιτικές επιλογές ήταν ορθές, ιδίως σε ζητήματα όπως ο πόλεμος με το Ιράν και οι επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες. «Έγιναν λάθη, απαιτείται αλλαγή», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνησή του «έκανε λάθη», αλλά υποστηρίζει ότι «πήρε τις σωστές μεγάλες πολιτικές αποφάσεις».

Αναφερόμενος στο εκλογικό αποτέλεσμα, χαρακτήρισε τις απώλειες των Εργατικών «σκληρές», αναγνωρίζοντας πως πολλοί πολίτες αισθάνονται απογοητευμένοι από τον ίδιο. «Γνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που αμφιβάλλουν για μένα και ξέρω ότι πρέπει να τους αποδείξω ότι κάνουν λάθος, και θα το κάνω», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι η σταδιακή προσέγγιση δεν επαρκεί πλέον για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνοντας πως για τους πολίτες «η αλλαγή δεν μπορεί να έρθει αρκετά γρήγορα».

Αναζήτηση νέας κατεύθυνσης

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην επαναπροσέγγιση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι αυτή θα αποτελέσει βασικό στοιχείο της πολιτικής των Εργατικών. Όπως είπε, στην επόμενη σύνοδο κορυφής της ΕΕ το Ηνωμένο Βασίλειο θα διαμορφώσει μια «νέα κατεύθυνση για τη Βρετανία», στην «καρδιά της Ευρώπης».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη θα κατατεθεί νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στην κυβέρνηση να αποκτήσει «την πλήρη ιδιοκτησία της British Steel».

Σε ερώτηση του BBC σχετικά με το αν η ομιλία του αρκεί για να περιορίσει τις αμφιβολίες γύρω από την παραμονή του στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ απάντησε ότι καθορίζει «την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε». Πρόσθεσε ακόμη ότι αντιλαμβάνεται το «τεράστιο μέγεθος» των προκλήσεων που αντιμετωπίζει, όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία των Εργατικών. «Αυτή είναι η Βρετανία για την οποία θα αγωνιστώ», είπε ο Στάρμερ όταν πιέστηκε να τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο εσωκομματικής κούρσας διαδοχής.