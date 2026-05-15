Συναγερμός στο Ελσίνκι: Ύποπτη δραστηριότητα drone – Κλειστό το αεροδρόμιο, σε επιφυλακή οι Αρχές
10:54 - 15 Μάι 2026

Συναγερμός στο Ελσίνκι: Ύποπτη δραστηριότητα drone – Κλειστό το αεροδρόμιο, σε επιφυλακή οι Αρχές

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν την Παρασκευή 15/5 οι φινλανδικές Αρχές, μετά τον εντοπισμό ύποπτης δραστηριότητας μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone) στην ευρύτερη περιοχή του Ελσίνκι, εξέλιξη που οδήγησε ακόμη και σε προσωρινή διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.

Το αεροδρόμιο του Ελσίνκι ανακοίνωσε ότι, για λόγους ασφαλείας, ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία των πτήσεων, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το περιστατικό και αξιολογούν την πιθανή απειλή. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των drone που εντοπίστηκαν, ούτε για το είδος της δραστηριότητας που κρίθηκε ύποπτη.

Οι φινλανδικές υπηρεσίες ασφαλείας και οι αεροπορικές Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των χειριστών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τη διαπίστωση των κινήτρων πίσω από την παρουσία τους κοντά σε κρίσιμες αεροπορικές υποδομές.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή άλλου είδους περιστατικά ασφαλείας που να συνδέονται με την υπόθεση.

Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν τα μέτρα επιτήρησης γύρω από αεροδρόμια, στρατηγικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές, λόγω της αυξανόμενης χρήσης drone και των ανησυχιών για ζητήματα ασφάλειας και παραβίασης εναέριου χώρου.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/05/2026 - 11:22
