Θεσσαλονίκη: Ενιαία κινητοποίηση φορέων για να μη φύγει η Ryanair - Παρέμβαση σε υπουργεία και Fraport

Το απόγευμα της Τετάρτης ολοκληρώθηκε η σύσκεψη φορέων της Θεσσαλονίκης που συγκάλεσε ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, με αντικείμενο το ενδεχόμενο περιορισμού των πτήσεων της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και τις πιθανές επιπτώσεις στην τουριστική και οικονομική δραστηριότητα της πόλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση εξαμελούς επιτροπής. Η επιτροπή θα αναλάβει να αποστείλει επιστολές προς τις εμπλεκόμενες αεροπορικές εταιρείες, καθώς και προς τα συναρμόδια υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους για την επίλυση του ζητήματος που έχει ανακύψει.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κατέθεσε συγκεκριμένη δέσμη προτάσεων, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τους συμμετέχοντες, με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της πόλης ως τουριστικού προορισμού, ιδιαίτερα ενόψει της θερινής περιόδου όπου καταγράφεται αυξημένη επιβατική κίνηση.

Ειδικότερα, προτάθηκε:

α) Η αποστολή επιστολής προς τη Fraport, με αίτημα την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, ώστε να ανασταλεί, όπου είναι εφικτό, η αποχώρηση ή η μείωση δραστηριότητας της αεροπορικής εταιρείας από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

β) Η παρέμβαση των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού στη διαδικασία μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο την αποτροπή αρνητικών εξελίξεων για τη Θεσσαλονίκη και την προσέγγιση των εμπλεκόμενων φορέων.

γ) Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η παραμονή των υφιστάμενων δρομολογίων, να ζητηθεί από τα ίδια υπουργεία η άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών για την κάλυψη του κενού μέσω συνεργασιών με άλλες αεροπορικές εταιρείες.

Ο Στέλιος Αγγελούδης υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου η πόλη αντέδρασε συντονισμένα και άμεσα, επισημαίνοντας ότι υπάρχει κοινός στόχος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αεροδρομίου «Μακεδονία». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι φορείς της πόλης δεν υποβάλλουν παρακλήσεις, αλλά αιτήματα και διεκδικήσεις», τονίζοντας το κλίμα ενότητας που επικράτησε στη σύσκεψη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας–Θράκης) Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, οι δήμαρχοι Νεάπολης–Συκεών Σίμος Δανιηλίδης και Κορδελιού–Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης, η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της ΠΚΜ Βίκυ Χατζηβασιλείου, ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Πάρις Μπίλλιας, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού–Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης, καθώς και εκπρόσωποι φορέων όπως ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων, το Thessaloniki Convention Bureau, ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, η Ένωση Ξενοδόχων, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, επιμελητήρια της πόλης και επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων.

Η πιθανή αποχώρηση της Ryanair εκτιμάται ότι θα είχε σοβαρές επιπτώσεις, οδηγώντας σε μείωση των διεθνών αφίξεων και απώλειες εσόδων για τις τοπικές επιχειρήσεις. Από το 2014, όταν η εταιρεία εγκαθίδρυσε βάση στη Θεσσαλονίκη, έχει αποτελέσει βασικό πυλώνα χαμηλού κόστους συνδέσεων με την Ευρώπη. Σήμερα, εκτελεί καθημερινά περίπου 36 έως 38 πτήσεις, συνδέοντας την πόλη με 33 ευρωπαϊκούς προορισμούς.

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Ryanair: «Φεύγει» από τη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας «παράθυρο» επιστροφής

Η αεροπορική εταιρεία Ryanair ανακοίνωσε στο προσωπικό της την πρόθεσή της να κλείσει τη βάση της από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθεί ποια, περιορισμένα, δρομολόγια θα διατηρήσει η εταιρεία για τη χειμερινή σεζόν.

Να σημειωθεί εδώ ότι η Ryanair απασχολεί περίπου 200 εργαζόμενους στη βάση της Θεσσαλονίκης και πραγματοποιεί έως και 33 πτήσεις ημερησίως από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εταιρεία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της στη Θεσσαλονίκη από τον Μάρτιο του 2027, με περιορισμένη δραστηριότητα και έναν μόνο αεροσκάφος, σε σχέση με τον σημερινό της όγκο πτήσεων.

Το ζήτημα έχει ήδη λάβει πολιτικές διαστάσεις, καθώς κατατέθηκαν σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή από τη βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή Μάλαμα και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέτρο Παππά, αναδεικνύοντας τη σημασία του θέματος για την περιοχή.Επόμενο βήμα θεωρείται η έναρξη επαφών με τη Fraport Greece, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο «Μακεδονία», με στόχο την εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίζει τη διατήρηση της βάσης. Εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου επισημαίνουν ότι εάν το ενδεχόμενο αποχώρησης συνδέεται με αυξήσεις στα τέλη, τότε θα πρέπει να επανεξεταστεί η τιμολογιακή πολιτική του διαχειριστή.