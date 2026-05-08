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«Αερομαχία» Ryanair – Fraport για το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
19:29 - 08 Μάι 2026

«Αερομαχία» Ryanair – Fraport για το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη

Reporter.gr Newsroom
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Την εκτίμηση πως η απόφαση της ιρλανδικής low cost αεροπορικής εταιρείας να κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη συνδέεται αποκλειστικά με τον εμπορικό σχεδιασμό και τους στόχους κερδοφορίας, εξέφρασε η Fraport Greece, απαντώντας στις αιτιάσεις της Ryanair σχετικά με τις υψηλές χρεώσεις.  

Σήμερα, Παρασκευή (8/5), η Ryanair ανακοίνωσε επίσημα πως η βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» θα κλείσει τον χειμώνα του 2026, μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου και πως τα αεροσκάφη της θα μεταφερθούν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Άφησε, μάλιστα, αιχμές κατά της Fraport και του ΔΑΑ για υψηλές χρεώσεις, ενώ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει και σε περιορισμό της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών.

Η εταιρεία χαρακτήρισε τη Fraport ως «γερμανικής διαχείρισης μονοπώλιο» και υποστήριξε ότι οι χρεώσεις της έχουν αυξηθεί πάνω από 66% σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα, ενώ ζήτησε το «πάγωμα» των χρεώσεων στα αεροδρόμια και την πλήρη μετακύλιση της μείωσης του ADF στους επιβάτες, παρουσιάζοντας και ένα νέο επενδυτικό σχέδιο πενταετίας στην ελληνική κυβέρνηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diddo69ryft5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η Fraport Greece, από τη μεριά της, χαρακτήρισε ως «απολύτως αβάσιμες και καθ’ ολοκληρία προσχηματικές» τις αιτιάσεις της αεροπορικής εταιρείας σχετικά με τις αεροναυτιλιακές χρεώσεις και το Τέλος Ανάπτυξης Αεροδρομίων που έχει θεσπίσει το ελληνικό Δημόσιο.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι οι λόγοι που οδήγησαν τη Ryanair να περιορίσει το πτητικό της έργο κατά τη χειμερινή περίοδο στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης "Μακεδονία” συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Fraport.

Ακόμη, η εταιρείας τονίζει ότι σέβεται τις επιχειρηματικές αποφάσεις της Ryanair, η οποία παραμένει ένας από τους σημαντικούς συνεργάτες της, όπως και οι περισσότερες από 40 αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σήμερα στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, συνδέοντας την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας με περισσότερες από 33 χώρες και 93 προορισμούς.

Η Fraport στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι έχει επενδύσει πάνω από 100 εκατ. ευρώ για την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών του αεροδρομίου «Μακεδονία», το οποίο – όπως αναφέρει – έχει καταγράψει αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 40% στα εννέα χρόνια διαχείρισης από την εταιρεία.

«Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στον στόχο μας: το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης "Μακεδονία” να διαθέτει διαρκώς τις σύγχρονες υποδομές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτούνται, ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις αυξανόμενες ροές επιβατών», καταλήγει η ανακοίνωση.

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