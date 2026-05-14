Βρετανία: Παραίτηση-βόμβα στους Εργατικούς ανοίγει τον δρόμο για διεκδίκηση της ηγεσίας από τον Στάρμερ
Ειδήσεις
21:30 - 14 Μάι 2026

Βρετανία: Παραίτηση-βόμβα στους Εργατικούς ανοίγει τον δρόμο για διεκδίκηση της ηγεσίας από τον Στάρμερ

Reporter.gr Newsroom
Ραγδαίες εξελίξεις στους Βρετανούς Εργατικούς προκαλεί η απόφαση του βουλευτή Τζος Σίμονς να παραιτηθεί από την έδρα του στο κοινοβούλιο, ανοίγοντας τον δρόμο στον δήμαρχο του Μείζονος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να επιστρέψει στη Βουλή των Κοινοτήτων και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Σίμονς ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη θέση του βουλευτή της περιφέρειας Μέικερφιλντ, δηλώνοντας πως θέτει «σε προτεραιότητα τον λαό που εκπροσωπεί και τη χώρα που αγαπά». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η απόφασή του αποσκοπεί στο να δώσει τη δυνατότητα στον Άντι Μπέρναμ να επιστρέψει στο Γουέστμινστερ, να επανεκλεγεί και να ηγηθεί της πολιτικής αλλαγής που –όπως ανέφερε– χρειάζεται η Βρετανία.

Λίγο αργότερα, ο Μπέρναμ επιβεβαίωσε ότι προτίθεται να ζητήσει επίσημα την έγκριση της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής των Εργατικών (NEC), προκειμένου να είναι υποψήφιος στις επαναληπτικές εκλογές που θα προκηρυχθούν στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ.

Ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ σημείωσε ότι, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε τοπικό επίπεδο, απαιτούνται ευρύτερες αλλαγές σε εθνική κλίμακα ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών και να μειωθεί το κόστος ζωής. Όπως υποστήριξε, στόχος του είναι να μεταφέρει σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο το μοντέλο πολιτικής που εφαρμόστηκε στο Μάντσεστερ.

Η αποχώρηση του Σίμονς δεν σημαίνει αυτόματη μεταβίβαση της έδρας στον Μπέρναμ, καθώς θα πρέπει να διεξαχθούν κανονικά επαναληπτικές εκλογές με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται ήδη στη μάχη του Μέικερφιλντ, καθώς στις τελευταίες εκλογές του 2024 ο Σίμονς είχε επικρατήσει με διαφορά 5.399 ψήφων έναντι του υποψηφίου του Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Ωστόσο, η σημαντική άνοδος της δημοτικότητας του Reform το τελευταίο διάστημα δημιουργεί νέα δεδομένα και αναμένεται να καταστήσει ιδιαίτερα αμφίρροπη την εκλογική αναμέτρηση.

Ο 56χρονος Άντι Μπέρναμ θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές και δημοφιλείς προσωπικότητες των Εργατικών, με αρκετές δημοσκοπήσεις να τον κατατάσσουν ως τον δημοφιλέστερο πολιτικό του κόμματος. Η επιστροφή του στη Βουλή θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική διεκδίκηση της ηγεσίας των Εργατικών και της πρωθυπουργίας.

