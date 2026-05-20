ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Coca-Cola HBC: Επενδύσεις €31 εκατ. σε υποδομές logistics – Η νέα «μονάδα – σημαία» στο Σχηματάρι
Επιχειρήσεις
08:50 - 20 Μάι 2026

Coca-Cola HBC: Επενδύσεις €31 εκατ. σε υποδομές logistics – Η νέα «μονάδα – σημαία» στο Σχηματάρι

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Coca-Cola HBC ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά, ανακοινώνοντας νέο επενδυτικό πρόγραμμα, για υποδομές logistics στην υποδομή της Κηφισιάς,  ύψους €31 εκατ. έως το 2028 . Την ανακοίνωση έκανε ο CEO του ομίλου, Zoran Bogdanovic, στο πλαίσιο παρουσίασης της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας στην Ελλάδα.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, οι συνολικές επενδύσεις της εταιρείας στη χώρα την τελευταία πενταετία διαμορφώνονται πλέον στα €181 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της ελληνικής αγοράς για τον όμιλο.

Νέο logistics center έως το 2028

Έτσι, στο επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνεται και η δημιουργία του νέου logistics center “Decadobento”, συνολικού ύψους €31 εκατ. Το έργο αφορά την ανάπτυξη πλήρως αυτοματοποιημένου high bay warehouse με ρομποτικά συστήματα και πολλαπλά επίπεδα αποθήκευσης.

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, ενώ η ολοκλήρωση του έργου τοποθετείται στις αρχές του 2028.

Η νέα μονάδα

Παράλληλα, έκανε, παρουσία του πρωθυπουργού, “θυρανοίξια” με επίσημο τρόπο, η νέα γραμμή παραγωγής PET στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου, επένδυση ύψους €20,4 εκατ., η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο εκσυγχρονισμού της παραγωγικής δραστηριότητας. Μάλιστα πρόκειται για ένα έργο που αποτελεί μια παγκόσμια σημαία καθώς είναι η πρώτη του είδους που, όσο μεγαλώνει η παραγωγή, διασφαλίζει οικονομίες κλίμακας στην χρήση πρώτης ύλης συσκευασίας, όπως ανέφερε στο περιθώριο της επίσημης παρουσίασης της μονάδας ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας στην Ελλάδα, Svetoslav Atanasov.

Πιλοτική εφαρμογή νέας συσκευασίας

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη νέα λύση συσκευασίας “TopClip”, η οποία μειώνει σημαντικά τη χρήση υλικών συσκευασίας, αξιοποιώντας χαρτόνι αντί για περισσότερο πλαστικό και διευκολύνοντας την ανακύκλωση.

Η εφαρμογή της τεχνολογίας πραγματοποιείται πιλοτικά στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Krones, έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους τεχνολογίας εμφιάλωσης και συσκευασίας. Σύμφωνα με τη διοίκηση, πρόκειται για το πρώτο project αυτού του τύπου που υλοποιεί η εταιρεία διεθνώς.

Το Σχηματάρι στο επίκεντρο της παραγωγής

Παράλληλα, η μονάδα του Σχηματαρίου αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη παραγωγική εγκατάσταση της Coca-Cola HBC στην Ελλάδα, αλλά και συνολικά στον όμιλο σε τρεις ηπείρους. Από εκεί εξυπηρετούνται περίπου 760 εκατ. καταναλωτές, ενώ παράγονται προϊόντα όπως Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, καθώς και brands όπως Αύρα και Fuse Tea.

Στην Ελλάδα, η εταιρεία διαθέτει συνολικά 22 γραμμές παραγωγής σε τέσσερις μονάδες: 16 στο Σχηματάρι, τρεις στο Αίγιο, δύο στο Ηράκλειο και μία στην Αταλάντη – Τσάκρης.

Το εργοστάσιο Σχηματαρίου απασχολεί περίπου 400 μόνιμους εργαζόμενους και επιπλέον 80 εποχικούς, λειτουργώντας σε 24ωρη βάση. Η ετήσια παραγωγή φτάνει τα 82 εκατ. κιβώτια, εκ των οποίων τα 73,1 εκατ. προορίζονται για την ελληνική αγορά. Επιπλέον, το 93% των αναψυκτικών που διατίθενται στην Ελλάδα παράγεται εγχώρια.

75 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα

Δίνοντας το στίγμα παρουσία του Κ. Μητσοτάκη, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Ανάστασης Δαυίδ, χαρακτήρισε την ελληνική αγορά «ιδρυτική» για τον όμιλο, με αφορμή τη συμπλήρωση 75 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στη χώρα.

Όπως σημείωσε, η ελληνική θυγατρική έχει διαχρονικά σημαντική συμβολή στην καινοτομία, την παραγωγικότητα και τη μεταφορά τεχνογνωσίας εντός του ομίλου.

Επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη και την τεχνολογία

Η Coca-Cola HBC συνεχίζει να επενδύει σε βιώσιμες πρακτικές και σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής, δίνοντας έμφαση στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης φυσικών πόρων.

Κομβικό ρόλο στη στρατηγική αυτή έχει η νέα γραμμή παραγωγής PET στο Σχηματάρι, η οποία αξιοποιεί τεχνολογίες βιομηχανίας 4.0, αυτοματισμούς και ρομποτικά συστήματα, ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας στην Ελλάδα, Svetoslav Atanasov, ανέφερε ότι η συνεχής βελτίωση αποτελεί βασικό άξονα της φιλοσοφίας της εταιρείας, καθώς οι επενδύσεις δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία.

Ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία

Η διοίκηση της εταιρείας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει κομβική αγορά για τον όμιλο, με σημαντική συμβολή στην απασχόληση, την παραγωγή και το δίκτυο διανομής. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, η συνολική συνεισφορά της Coca-Cola HBC στο ελληνικό ΑΕΠ ανέρχεται σε €2,2 δισ.

Παράλληλα, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι το διεθνές περιβάλλον παραμένει ασταθές, λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων, πληθωριστικών πιέσεων και αυξημένου ενεργειακού κόστους, παράγοντες που επηρεάζουν τόσο την κατανάλωση όσο και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Παρά τις προκλήσεις, η Coca-Cola HBC δηλώνει προσηλωμένη στη μακροπρόθεσμη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και στη συνεχή ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κλιματική αλλαγή: Οι επιστήμονες εγκαταλείπουν τα ακραία σενάρια, αλλά το πρόβλημα παραμένει
Περιβάλλον

Κλιματική αλλαγή: Οι επιστήμονες εγκαταλείπουν τα ακραία σενάρια, αλλά το πρόβλημα παραμένει

Εφορία: Μαζικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες για τακτοποίηση οφειλών
Φορολογία

Εφορία: Μαζικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες για τακτοποίηση οφειλών

Σε αχαρτογράφητα νερά τα ελληνοτουρκικά – Τα κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα
Ειδήσεις

Σε αχαρτογράφητα νερά τα ελληνοτουρκικά – Τα κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη €182 εκατ. στο α’ τρίμηνο – Πιστωτική επέκταση στα €500 εκατ.
Αναλύσεις

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη €182 εκατ. στο α’ τρίμηνο – Πιστωτική επέκταση στα €500 εκατ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Trastor: Νέες επενδύσεις – Στο «στόχαστρο» γραφεία, logistics και data centers
Επιχειρήσεις

Trastor: Νέες επενδύσεις – Στο «στόχαστρο» γραφεία, logistics και data centers

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών
Επιχειρήσεις

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

ΥΠΕΘΟ: Έργα βελτίωσης υποδομών σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη ύψους €774.000
Οικονομία

ΥΠΕΘΟ: Έργα βελτίωσης υποδομών σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη ύψους €774.000

Coca-Cola HBC: Ενισχύει τα μερίδια αγοράς με διψήφια αύξηση πωλήσεων
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Coca-Cola HBC: Ενισχύει τα μερίδια αγοράς με διψήφια αύξηση πωλήσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:51

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει του Final 4 της Αθήνας

Πολιτική
20/05/2026 - 09:50

Πεδίο μάχης η Βουλή με προσωπικές επιθέσεις Κωνσταντοπούλου κατά Φλωρίδη και ΚΚΕ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:42

Τραγωδία στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνί - 48χρονος φέρεται να σκότωσε συγκάτοικό του

Ανακοινώσεις
20/05/2026 - 09:35

ΔΕΗ: ΑΜΚ €4,25 δισ. με προσφορές €17 δισ. – Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές κάτω των €18,63

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:30

Πέθανε ο πρώην καλαθοσφαιριστής Κάρεϊ Σκάρι

Χρηματιστήρια
20/05/2026 - 09:24

Υποχώρηση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού λόγω των αυξημένων αποδόσεων των κρατικών ομολόγων

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:10

Γερμανία: Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις βλέπει μείωση της διεθνούς της ανταγωνιστικότητας

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 09:00

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Στρατηγική ευκαιρία εξωστρέφειας το σύμφωνο για τη Μεσόγειο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 09:00

Όμιλος Louis Hotels: Επενδυτικό πλάνο €60 εκατ. – Οι εκτιμήσεις για τη νέα σεζόν

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 08:50

Coca-Cola HBC: Επενδύσεις €31 εκατ. σε υποδομές logistics – Η νέα «μονάδα – σημαία» στο Σχηματάρι

Περιβάλλον
20/05/2026 - 08:41

Κλιματική αλλαγή: Οι επιστήμονες εγκαταλείπουν τα ακραία σενάρια, αλλά το πρόβλημα παραμένει

Φορολογία
20/05/2026 - 08:30

Εφορία: Μαζικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες για τακτοποίηση οφειλών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 08:25

Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου – Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν

Αναλύσεις
20/05/2026 - 08:20

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη €182 εκατ. στο α’ τρίμηνο – Πιστωτική επέκταση στα €500 εκατ.

Τεχνολογία
20/05/2026 - 07:57

Τεχνητή Νοημοσύνη: Σε ποιες περιπτώσεις αυξάνει τις θέσεις εργασίας αντί να τις καταστρέφει

Ομόλογα
20/05/2026 - 07:55

Γιατί εκτοξεύονται τα ομόλογα παγκοσμίως - Τι φοβάται η αγορά

Ειδήσεις
20/05/2026 - 07:45

Σε αχαρτογράφητα νερά τα ελληνοτουρκικά – Τα κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Ειδήσεις
20/05/2026 - 07:36

Η Ρωσία πιέζεται, αλλά ο Πούτιν δεν επανεξετάζει τους στόχους του στην Ουκρανία

Οικονομία
19/05/2026 - 23:28

Πιερρακάκης στο France 24: H Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει τη δική της Silicon Valley

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση λόγω της ανόδου των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων

Τεχνολογία
19/05/2026 - 23:05

Αντωνάκου (Google): Μόλις 9% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη σε καθημερινή βάση

Ακίνητα
19/05/2026 - 22:48

Στρατηγική συνεργασία Leaderstay - Jet2: Νέα δυναμική στη διαχείριση πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 22:30

BriQ Properties: Αύξηση 22% στα καθαρά κέρδη για το Α΄ τρίμηνο του 2026

Υγεία
19/05/2026 - 22:20

Καρκίνος του πνεύμονα: Η νέα εξέταση αίματος που αλλάζει τα δεδομένα στην πρόληψη

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 22:10

Coca Cola 3E: Εγκαίνια για τη νέα γραμμή παραγωγής φιαλών PΕΤ στο Σχηματάρι παρουσία του Πρωθυπουργού 

Ειδήσεις
19/05/2026 - 22:00

Βανς: Σημαντική η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις - Δεν υπάρχει σχέδιο μεταφοράς ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία

Magazino
19/05/2026 - 22:00

Panathēnea 2026: Σινεμά, μουσική, AI και άρωμα Όσκαρ στην Αθήνα

Οικονομία
19/05/2026 - 21:42

Fitch: Ανάπτυξη 1,7% για την Ελλάδα το 2026 - Στο 120% του ΑΕΠ το χρέος έως το 2030

Ειδήσεις
19/05/2026 - 21:22

Bloomberg: Το ΝΑΤΟ... μπαίνει στα Στενά του Ορμούζ για ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων

Τεχνολογία
19/05/2026 - 21:17

Το σχέδιο για να μπει η Ελλάδα στο χάρτη της ΑΙ - Δασκαλάκης: Χρειάζεται μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ