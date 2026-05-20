Όμιλος Louis Hotels: Επενδυτικό πλάνο €60 εκατ. – Οι εκτιμήσεις για τη νέα σεζόν

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου Louis Hotels, συνολικού προϋπολογισμού που προσεγγίζει τα 60 εκατ. ευρώ, με βασικό άξονα την αναβάθμιση και περαιτέρω ανάπτυξη του ξενοδοχειακού του αποτυπώματος σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ειδικότερα, για την περίοδο 2024-2026, η εταιρεία δρομολογεί επενδύσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ σε παρεμβάσεις ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού μονάδων, ενδυναμώνοντας την παρουσία της στις δύο αγορές και εστιάζοντας στην αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας διαμονής. Μεταξύ των βασικών έργων περιλαμβάνονται η ριζική ανακαίνιση του Valmar Corfu σε premium πεντάστερο all-inclusive resort, αλλά και η έναρξη λειτουργίας του νέου Imperial Island Resort, το οποίο υποδέχθηκε φέτος τους πρώτους του επισκέπτες.

Εάν προστεθεί και η σχεδόν εκ βάθρων ανάπτυξη του King Jason Zante, τότε το συνολικό επενδυτικό αποτύπωμα του ομίλου ξεπερνά τα 60 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στελέχη της διοίκησης.

Όπως σημείωσαν σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη (19/5) η Πόπη Τάντα, Chief Commercial Officer του ομίλου, και ο Χαράλαμπος Λάρδας, General Manager Sales & Marketing, το 2025 εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα θετική χρονιά, καθώς Ελλάδα και Κύπρος κατέγραψαν ισχυρές τουριστικές επιδόσεις, γεγονός που αποτυπώθηκε και στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.

Οι εκτιμήσεις για τη φετινή περίοδο

Για τη φετινή τουριστική σεζόν, τα στελέχη του ομίλου εμφανίστηκαν συγκρατημένα αισιόδοξα, τονίζοντας ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή επηρέασαν αισθητά τη ροή των κρατήσεων, κυρίως στην Κύπρο. Όπως ανέφεραν, η αρνητική εικόνα που διαμορφώθηκε μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή επηρέασε τη ζήτηση για το νησί, παρότι μέχρι τότε οι κρατήσεις για το 2026 κινούνταν ανοδικά.

Η εταιρεία κάνει λόγο για αυξημένες ακυρώσεις και επιβράδυνση στις νέες κρατήσεις, κυρίως κατά τη διάρκεια Μαρτίου και Απριλίου. Παρ’ όλα αυτά, ο Μάιος εμφανίζει ήδη ενδείξεις εξομάλυνσης, με τις επιδόσεις να προσεγγίζουν τα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η κα Τάντα, οι κρατήσεις καταγράφουν έως τώρα πτώση της τάξης του 15%-16% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ωστόσο, η διοίκηση εκτιμά ότι η εικόνα μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά μέσω των κρατήσεων τελευταίας στιγμής. Για την Κύπρο, στόχος είναι η χρονιά να ολοκληρωθεί με απώλειες κοντά στο 10%, ενώ για την Ελλάδα οι προοπτικές εμφανίζονται πιο ανθεκτικές. Σημειώνεται ότι για τη νέα καλοκαιρινή περίοδο «τρέχει» προσφορά με έκπτωση 35% για κρατήσεις μέσω του Louis Hotels.

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς

Η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της ελληνικής αγοράς αποδίδεται κυρίως στη διευρυμένη γεωγραφική βάση των επισκεπτών. Όπως υπογράμμισε ο κ. Λάρδας, η Ελλάδα διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρό διεθνές τουριστικό αποτύπωμα και δεν εξαρτάται από περιορισμένο αριθμό αγορών, όπως συμβαίνει σε μεγαλύτερο βαθμό με την Κύπρο. Βασικές αγορές για την Ελλάδα εξακολουθούν να είναι η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία, ενώ συνεχίζεται η προσέλκυση ταξιδιωτών από τις ΗΠΑ, την Αυστρία, τα Βαλκάνια αλλά και πιο μακρινές αγορές, όπως η Ιαπωνία.

Την ίδια στιγμή, η Κύπρος έχει τα τελευταία χρόνια διαφοροποιήσει ουσιαστικά το προφίλ των επισκεπτών της μετά την απώλεια της ρωσικής αγοράς. Η Πολωνία και το Ισραήλ συγκαταλέγονται πλέον στις βασικότερες αγορές για το νησί, με τις αφίξεις Πολωνών τουριστών να ξεπερνούν τις 600.000 ετησίως, σύμφωνα με την κα Τάντα. Παράλληλα, η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας συνέβαλε στην ανάπτυξη νέων αγορών, όπως η Γαλλία και η Ρουμανία, διευρύνοντας συνολικά τη διασπορά του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο.

Νέα επενδυτικά βήματα

Παράλληλα με το πρόγραμμα ανακαινίσεων, η διοίκηση της Louis Hotels αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξαγορών και μισθώσεων ξενοδοχειακών μονάδων σε Ελλάδα και Κύπρο, εξετάζοντας στοχευμένα νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, ο όμιλος έχει πλέον διαμορφώσει ένα πιο αναβαθμισμένο και ομοιογενές χαρτοφυλάκιο, με στόχο ο επισκέπτης να γνωρίζει το επίπεδο υπηρεσιών και εμπειρίας που θα συναντήσει σε κάθε μονάδα. Για τον λόγο αυτό, αρκετές προτάσεις συνεργασίας ή εξαγοράς δεν προχωρούν, καθώς απαιτούν ιδιαίτερα υψηλά κεφάλαια αναβάθμισης.

Σε επίπεδο αναπτυξιακής στρατηγικής, η εταιρεία εξακολουθεί να επικεντρώνεται αποκλειστικά σε Ελλάδα και Κύπρο, παρά τις προτάσεις που έχει δεχθεί για επέκταση σε άλλες αγορές της Μεσογείου, όπως η Αίγυπτος. Ανάμεσα στις περιοχές που συγκεντρώνουν επενδυτικό ενδιαφέρον περιλαμβάνονται η Ρόδος, η Κρήτη και πιθανώς περαιτέρω ανάπτυξη στην Κέρκυρα.

Ο όμιλος

Η Louis Hotels συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους ξενοδοχειακούς ομίλους σε Ελλάδα και Κύπρο, διαθέτοντας παρουσία άνω των 80 ετών στον χώρο της φιλοξενίας και χαρτοφυλάκιο 25 ξενοδοχείων σε κορυφαίους προορισμούς. Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε Κύπρο και Ελλάδα, με μονάδες σε Πάφο, Πρωταρά, Λεμεσό, Λευκωσία, Κέρκυρα, Κρήτη, Μύκονο, Ζάκυνθο και Ρόδο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, με βασικούς πυλώνες την αυθεντική φιλοξενία, την υψηλή αισθητική και τη δημιουργία ολοκληρωμένων ταξιδιωτικών εμπειριών, η εταιρεία έχει αναπτύξει τρεις διακριτές συλλογές φιλοξενίας: την Elegant Collection, τη Family Collection και τη Villa Collection, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και ταξιδιωτικά προφίλ. Από luxury resorts και ξενοδοχεία designed for adults έως family resorts και premium villas, ο όμιλος επενδύει διαχρονικά στην ποιότητα, τη μοναδική τοποθεσία και την εμπειρία του επισκέπτη. Συγκεκριμένα:

• Elegant Collection – περιλαμβάνει 15 ξενοδοχεία σε Κύπρο, Κέρκυρα, Κρήτη, Μύκονο, Ζάκυνθο και Ρόδο, υψηλής αισθητικής και σε προνομιακές παραθαλάσσιες τοποθεσίες, με πεντάστερες μονάδες που προσφέρουν premium all-inclusive εμπειρίες, εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και σύγχρονο design.

• Family Collection – βραβευμένα family resorts σχεδιασμένα για ολοκληρωμένες οικογενειακές διακοπές, με waterparks, kids clubs, family-friendly δραστηριότητες και εμπειρίες για όλες τις ηλικίες.

• Villa Collection – έξι πολυτελείς ιδιωτικές βίλες σε Κύπρο και Ρόδο, που συνδυάζουν την ιδιωτικότητα κατοικίας με υπηρεσίες ξενοδοχείου και πρόσβαση σε premium εγκαταστάσεις.

Η φιλοσοφία της εταιρείας βασίζεται στη δημιουργία εμπειριών που συνδυάζουν τη σύγχρονη πολυτέλεια με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε προορισμού, δίνοντας έμφαση στη γαστρονομία, την ευεξία, το design και την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

Η ιστορική διαδρομή

Η πορεία της Louis Hotels είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του τουρισμού στην Κύπρο και τη Μεσόγειο. Ο Όμιλος Louis ιδρύθηκε το 1935 από τον Λούης Λοΐζου, ο οποίος θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του κυπριακού τουρισμού.

Η δραστηριότητα ξεκίνησε αρχικά από τον χώρο των αερομεταφορών και το πρώτο τουριστικό γραφείο της Κύπρου, το “Louis Tourist Agency”, ενώ λίγα χρόνια αργότερα ο όμιλος επεκτάθηκε δυναμικά και στον ξενοδοχειακό κλάδο, αποκτώντας τις πρώτες μονάδες του, όπως το “Semmering” στην ορεινή Κύπρο και το ιστορικό “Ledra Palace” στη Λευκωσία, ενώ αργότερα πραγματοποίησε και την πρώτη του επένδυση στην Ελλάδα, στην Κρήτη.

Η φιλοσοφία “Here, I Belong”

Το slogan της εταιρείας, “Here, I Belong”, αποτυπώνει τη συναισθηματική σύνδεση που επιδιώκει να δημιουργεί τόσο με τους επισκέπτες όσο και με τους εργαζομένους της.

Η φιλοσοφία του brand βασίζεται στην έννοια του «ανήκειν», μέσα από τη δημιουργία χώρων και εμπειριών όπου οι επισκέπτες αισθάνονται οικεία, άνετα και ουσιαστικά συνδεδεμένοι με τον προορισμό και τους ανθρώπους του.

Ο κύκλος εργασιών του συγκροτήματος για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 διαμορφώθηκε στα 138,6 εκατ. ευρώ, έναντι 128,1 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 8,3%, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των τουριστικών αφίξεων στην Κύπρο. Παράλληλα, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν στα 7 εκατ. ευρώ, έναντι 3,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Αποχώρηση από το ΧΑΚ

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Δεκεμβρίου 2025 η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδιο εξόδου από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η πρόταση προβλέπει τη μεταβίβαση του ξενοδοχείου Louis Nausicaa Beach — χωρίς δανειακές υποχρεώσεις — στους μετόχους μειοψηφίας της εταιρείας και της Louis Hotels Public Company Limited, έναντι των μετοχών που κατέχουν σήμερα.

Η εταιρεία που θα κατέχει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο θα εισαχθεί στην κύρια αγορά του ΧΑΚ, με μοναδικούς μετόχους τους υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο βασικός μέτοχος θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Louis Hotels, οδηγώντας την εκτός χρηματιστηρίου και μετατρέποντάς την σε ιδιωτική εταιρεία.