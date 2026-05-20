ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Στρατηγική ευκαιρία εξωστρέφειας το σύμφωνο για τη Μεσόγειο
Επιχειρήσεις
09:00 - 20 Μάι 2026

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Στρατηγική ευκαιρία εξωστρέφειας το σύμφωνο για τη Μεσόγειο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η περιοχή της Μεσογείου Θαλάσσης αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση φυσικών πόρων και οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια συνολική και βιώσιμη στρατηγική ανάπτυξης. Καθίσταται προφανές ότι, η κινητοποίηση βιώσιμων επενδύσεων και η ενεργοποίηση μιας κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο μιας δίκαιης μετάβασης, αποτελούν βασικούς πυλώνες για την επίτευξη μιας ουσιαστικής μετάβασης προς ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο και για τη διαμόρφωση μιας ανθεκτικής Μεσογείου», αναφέρει σήμερα (20/5) σε ανακοίνωσή του το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Με δεδομένο ότι, οι βιώσιμες επενδύσεις αποτελούν το θεμέλιο για τη διοχέτευση κεφαλαίων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πράσινες υποδομές και καινοτόμες τεχνολογίες, θα επιτύχουν τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της οικονομικής αποδοτικότητας συνυπολογιζόμενου ότι, οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα, η «γαλάζια οικονομία» είναι ένα κρίσιμο συμπληρωματικό στοιχείο σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερα για τη Μεσόγειο, καθώς συνδέει άμεσα τη βιώσιμη ανάπτυξη με τη θάλασσα, τους θαλάσσιους πόρους και τις παράκτιες δραστηριότητες. Η γαλάζια οικονομία, αποτελεί, ίσως, και το σπουδαιότερο κεφάλαιο σε μια «ολιστική στρατηγική» με ορίζοντες, περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η βιώσιμη αλιεία, οι θαλάσσιες μεταφορές χαμηλών εκπομπών, η παράκτια τουριστική ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τη θάλασσα. Και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι, η γαλάζια οικονομία αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη Μεσόγειο, καθώς συνδυάζει οικονομική ανάπτυξη με προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Επιπροσθέτως η «κυκλική οικονομία» συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση της σπατάλης πόρων μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακύκλωσης προϊόντων και υλικών. Το μοντέλο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη Μεσόγειο, όπου η περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων και η αυξημένη παραγωγή αποβλήτων απαιτούν πιο αποδοτική διαχείριση, δεδομένου ότι η περιβαλλοντική πίεση είναι έντονη. Σε αυτό τον καμβά, η έννοια της δίκαιης μετάβασης διασφαλίζει ότι, η μετάβαση προς μια πράσινη αλλά και γαλάζια οικονομία δεν θα επιβαρύνει κοινωνικές ομάδες, ή περιοχές που εξαρτώνται από παραδοσιακές μορφές παραγωγής. Μέσω πολιτικών επανεκπαίδευσης, κοινωνικής στήριξης και δημιουργίας νέων ευκαιριών απασχόλησης, πρέπει να επιδιωχθεί η κοινωνική συνοχή και η ισόρροπη ανάπτυξη.

Το «Mediterranean Pact» είναι μια σχετικά νέα πρωτοβουλία συνεργασίας, που αφορά τη Μεσόγειο και στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο συντονισμένου πλαισίου οικονομικής, εμπορικής και θεσμικής συνεργασίας, μεταξύ χωρών και φορέων της περιοχής. Αποτελεί μια πλατφόρμα πολυμερούς συνεργασίας, που επιδιώκει την ενίσχυση της οικονομικής ολοκλήρωσης της Μεσογείου, τη προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων και τη διασύνδεση επιχειρηματικών κοινοτήτων με φορείς όπως, η Ένωση Μεσογειακών Επιμελητηρίων ASCAME. Το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο κινείται σε 5 πυλώνες δράσης, την Οικονομική Διακυβέρνηση και Συνεργασία, τη Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία, τις Συστάδες για Θεσμική Συνεργασία και το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Το «Med Pact» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά. Ενισχύει τον ρόλο του ως «logistics και maritime hub», δημιουργεί συνέργειες με clusters όπως το «Maritime Hellas» και το «Hellenic Supply Chain». Επικεντρώνεται στη ναυτιλία, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια και αγροδιατροφή. Επίσης, ανοίγει δρόμο για εξαγωγές προς Β. Αφρική και Μ. Ανατολή, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και μεσογειακά projects, ενώ δίνει ευκαιρίες σε ελληνικές επιχειρήσεις για συμμετοχή σε διακρατικά έργα, σε νέα δίκτυα συνεργασίας και σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Καθίσταται τέλος προφανές ότι, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Μεσογείου περνά μέσα από την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και την ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής συμβάλλοντας καθοριστικά στην προστασία των οικοσυστημάτων και στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ευημερίας».

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης στο 9ο Mediterranean Forum “Circle the Med”, δήλωσε: «Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς στο κεφάλαιο γαλάζια οικονομία λειτουργεί σαν επιταχυντής δικτύωσης και επιχειρηματικής υποστήριξης στον εφοδιαστικό, ναυτιλιακό και θαλάσσιο τομέα του Πειραιά στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής για την ανάδειξη του Πειραιά ως hub γαλάζιας οικονομίας, αλλά και ως γέφυρας συνεργασίας, μέσω της ASCAME, με τα επιλιμένια Επιμελητήρια της Μεσογείου. Το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο μπορεί να εξελιχθεί σε οικονομική πλατφόρμα που ενώνει Ευρώπη, Β. Αφρική και Μέση Ανατολή, ενώ για την Ελλάδα είναι μία στρατηγική ευκαιρία εξωστρέφειας και ενίσχυσης του ρόλου της στη ναυτιλία και το εμπόριο. Η κινητοποίηση βιώσιμων επενδύσεων και η ενεργοποίηση μιας κυκλικής οικονομίας είναι αναγκαία για μια βιώσιμη και ανθεκτική Μεσόγειο».

_1_c71f2.jpg

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Coca-Cola HBC: Επενδύσεις €31 εκατ. σε υποδομές logistics – Η νέα «μονάδα – σημαία» στο Σχηματάρι
Επιχειρήσεις

Coca-Cola HBC: Επενδύσεις €31 εκατ. σε υποδομές logistics – Η νέα «μονάδα – σημαία» στο Σχηματάρι

Κλιματική αλλαγή: Οι επιστήμονες εγκαταλείπουν τα ακραία σενάρια, αλλά το πρόβλημα παραμένει
Περιβάλλον

Κλιματική αλλαγή: Οι επιστήμονες εγκαταλείπουν τα ακραία σενάρια, αλλά το πρόβλημα παραμένει

Εφορία: Μαζικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες για τακτοποίηση οφειλών
Φορολογία

Εφορία: Μαζικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες για τακτοποίηση οφειλών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κορκίδης: Οι επιχειρήσεις να επενδύσουν στον επαναπατρισμό των Ελλήνων επιστημόνων
Οικονομία

Κορκίδης: Οι επιχειρήσεις να επενδύσουν στον επαναπατρισμό των Ελλήνων επιστημόνων

ΕΒΕΠ: Ενισχύει τη διασύνδεση των Ελλήνων του εξωτερικού με την εγχώρια επιχειρηματικότητα
Επιχειρήσεις

ΕΒΕΠ: Ενισχύει τη διασύνδεση των Ελλήνων του εξωτερικού με την εγχώρια επιχειρηματικότητα

ΕΒΕΠ: Οι αμερικανικοί δασμοί πλήττουν την βιομηχανία και «τιμωρούν» την οικονομία της ΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΒΕΠ: Οι αμερικανικοί δασμοί πλήττουν την βιομηχανία και «τιμωρούν» την οικονομία της ΕΕ

Παπασταύρου: Πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο για την Μεσόγειο προάγουν τη σταθερότητα στην περιοχή
Πολιτική

Παπασταύρου: Πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο για την Μεσόγειο προάγουν τη σταθερότητα στην περιοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:51

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει του Final 4 της Αθήνας

Πολιτική
20/05/2026 - 09:50

Πεδίο μάχης η Βουλή με προσωπικές επιθέσεις Κωνσταντοπούλου κατά Φλωρίδη και ΚΚΕ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:42

Τραγωδία στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνί - 48χρονος φέρεται να σκότωσε συγκάτοικό του

Ανακοινώσεις
20/05/2026 - 09:35

ΔΕΗ: ΑΜΚ €4,25 δισ. με προσφορές €17 δισ. – Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές κάτω των €18,63

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:30

Πέθανε ο πρώην καλαθοσφαιριστής Κάρεϊ Σκάρι

Χρηματιστήρια
20/05/2026 - 09:24

Υποχώρηση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού λόγω των αυξημένων αποδόσεων των κρατικών ομολόγων

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:10

Γερμανία: Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις βλέπει μείωση της διεθνούς της ανταγωνιστικότητας

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 09:00

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Στρατηγική ευκαιρία εξωστρέφειας το σύμφωνο για τη Μεσόγειο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 09:00

Όμιλος Louis Hotels: Επενδυτικό πλάνο €60 εκατ. – Οι εκτιμήσεις για τη νέα σεζόν

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 08:50

Coca-Cola HBC: Επενδύσεις €31 εκατ. σε υποδομές logistics – Η νέα «μονάδα – σημαία» στο Σχηματάρι

Περιβάλλον
20/05/2026 - 08:41

Κλιματική αλλαγή: Οι επιστήμονες εγκαταλείπουν τα ακραία σενάρια, αλλά το πρόβλημα παραμένει

Φορολογία
20/05/2026 - 08:30

Εφορία: Μαζικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες για τακτοποίηση οφειλών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 08:25

Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου – Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν

Αναλύσεις
20/05/2026 - 08:20

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη €182 εκατ. στο α’ τρίμηνο – Πιστωτική επέκταση στα €500 εκατ.

Τεχνολογία
20/05/2026 - 07:57

Τεχνητή Νοημοσύνη: Σε ποιες περιπτώσεις αυξάνει τις θέσεις εργασίας αντί να τις καταστρέφει

Ομόλογα
20/05/2026 - 07:55

Γιατί εκτοξεύονται τα ομόλογα παγκοσμίως - Τι φοβάται η αγορά

Ειδήσεις
20/05/2026 - 07:45

Σε αχαρτογράφητα νερά τα ελληνοτουρκικά – Τα κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Ειδήσεις
20/05/2026 - 07:36

Η Ρωσία πιέζεται, αλλά ο Πούτιν δεν επανεξετάζει τους στόχους του στην Ουκρανία

Οικονομία
19/05/2026 - 23:28

Πιερρακάκης στο France 24: H Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει τη δική της Silicon Valley

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση λόγω της ανόδου των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων

Τεχνολογία
19/05/2026 - 23:05

Αντωνάκου (Google): Μόλις 9% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη σε καθημερινή βάση

Ακίνητα
19/05/2026 - 22:48

Στρατηγική συνεργασία Leaderstay - Jet2: Νέα δυναμική στη διαχείριση πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 22:30

BriQ Properties: Αύξηση 22% στα καθαρά κέρδη για το Α΄ τρίμηνο του 2026

Υγεία
19/05/2026 - 22:20

Καρκίνος του πνεύμονα: Η νέα εξέταση αίματος που αλλάζει τα δεδομένα στην πρόληψη

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 22:10

Coca Cola 3E: Εγκαίνια για τη νέα γραμμή παραγωγής φιαλών PΕΤ στο Σχηματάρι παρουσία του Πρωθυπουργού 

Ειδήσεις
19/05/2026 - 22:00

Βανς: Σημαντική η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις - Δεν υπάρχει σχέδιο μεταφοράς ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία

Magazino
19/05/2026 - 22:00

Panathēnea 2026: Σινεμά, μουσική, AI και άρωμα Όσκαρ στην Αθήνα

Οικονομία
19/05/2026 - 21:42

Fitch: Ανάπτυξη 1,7% για την Ελλάδα το 2026 - Στο 120% του ΑΕΠ το χρέος έως το 2030

Ειδήσεις
19/05/2026 - 21:22

Bloomberg: Το ΝΑΤΟ... μπαίνει στα Στενά του Ορμούζ για ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων

Τεχνολογία
19/05/2026 - 21:17

Το σχέδιο για να μπει η Ελλάδα στο χάρτη της ΑΙ - Δασκαλάκης: Χρειάζεται μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ