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Εγκώμιο Μασκ για Σι: Μεγάλος ηγέτης – Η Κίνα έχει γνωρίσει τεράστια ευημερία
Ειδήσεις
10:40 - 23 Σεπ 2026

Εγκώμιο Μασκ για Σι: Μεγάλος ηγέτης – Η Κίνα έχει γνωρίσει τεράστια ευημερία

Reporter.gr Newsroom
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Με ιδιαίτερα θετικά λόγια αναφέρθηκε στον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ο επικεφαλής της Tesla και δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο ηγέτη» σε συνέντευξή του στην κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

Ο Μασκ υποστήριξε ότι υπό την προεδρία του Σι η Κίνα έχει καταγράψει σημαντική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, επικαλούμενος ως ενδεικτικά στοιχεία την επέκταση των υποδομών και την κατασκευή νέων κτιρίων σε ολόκληρη τη χώρα.

«Επί της προεδρίας του η Κίνα έχει γνωρίσει τεράστια ευημερία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορά στην ευημερία των Κινέζων

Ο επικεφαλής της Tesla αναφέρθηκε και στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών, υποστηρίζοντας ότι η βελτίωση της ευημερίας του μέσου Κινέζου είναι εμφανής ακόμη και από την καθημερινή εικόνα στους δρόμους.

«Είναι επίσης προφανές, απλώς περπατώντας στους δρόμους, ότι έχει αυξηθεί η ευημερία του μέσου Κινέζου πολίτη», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του Μασκ έρχονται λίγο πριν από τη νέα συνάντηση κορυφής των ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ.

Στο δείπνο του Λευκού Οίκου ο Μασκ

Ο Έλον Μασκ αναμένεται να βρίσκεται την Πέμπτη μεταξύ των Αμερικανών επιχειρηματιών που θα παραστούν στο δείπνο του Λευκού Οίκου προς τιμήν του Κινέζου προέδρου. Οικοδεσπότης της εκδήλωσης θα είναι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ημέρα είναι προγραμματισμένη και η δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ των ηγετών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου για το 2026, μετά την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ουάσινγκτον και Πεκίνου παραμένουν στο επίκεντρο, με τις δύο πλευρές να διαπραγματεύονται σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν το εμπόριο, την τεχνολογία και τις στρατηγικές πρώτες ύλες.

«Στολίδι» το εργοστάσιο της Tesla στη Σανγκάη

Στη συνέντευξή του, ο Μασκ αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στην παρουσία της Tesla στην Κίνα, δίνοντας έμφαση στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Σανγκάη, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την ομάδα που εργάζεται εκεί «απίστευτα ταλαντούχα, εργατική και αξιόπιστη», εκφράζοντας την εκτίμησή του για το ανθρώπινο δυναμικό της μονάδας.

«Το εργοστάσιο της Tesla στη Σανγκάη είναι ένα στολίδι – είναι πανέμορφο, στην πραγματικότητα, αν έχει βρεθεί ποτέ κανείς εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μασκ.

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