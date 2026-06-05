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Γερμανία: Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πλέον Τεχνητή Νοημοσύνη
Ειδήσεις
09:26 - 05 Ιουν 2026

Γερμανία: Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πλέον Τεχνητή Νοημοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Το 54,5% των επιχειρήσεων στη Γερμανία χρησιμοποιεί πλέον την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στις επιχειρησιακές του διαδικασίες, σύμφωνα με τη νεότερη έρευνα του ινστιτούτου ifo Institute που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2026. Έναν χρόνο νωρίτερα, το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 40,9%.  

Παράλληλα, το 16% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να υιοθετήσει την AI, ενώ το 21,6% βρίσκεται ακόμη σε στάδιο συζήτησης για την αξιοποίησή της. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει πλέον καθιερωθεί στην γερμανική οικονομία», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών του ifo. «Η διάδοσή της εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς».

Η χρήση της AI είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη μεταποίηση, όπου το 58,7% των επιχειρήσεων αξιοποιεί σχετικές εφαρμογές. Ισχυρή είναι επίσης η παρουσία της στον τομέα των υπηρεσιών, με ποσοστό 56,2%. Στο εμπόριο, η χρήση έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και πλέον φτάνει περίπου το 45%.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η εξέλιξη στον κατασκευαστικό κλάδο, όπου μέσα σε μόλις τρία χρόνια το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν AI εκτινάχθηκε από 7,1% σε 39,8%.

Όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση, τόσο πιο εκτεταμένη είναι και η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι μεγάλες επιχειρήσεις καταγράφουν ποσοστό χρήσης 67,2%, έναντι 51,2% στις μικρές και 47,2% στις μεσαίες επιχειρήσεις.

Μεταξύ των εταιρειών που χρησιμοποιούν AI, κυριαρχούν οι εξωτερικές εφαρμογές. Σχεδόν τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις χρησιμοποιούν επί πληρωμή λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης που παρέχονται από τρίτους, ενώ το 48,4% αξιοποιεί δωρεάν εφαρμογές AI. Μάλιστα, το 22,5% χρησιμοποιεί αποκλειστικά δωρεάν συστήματα. Αντίθετα, μόλις το 18,7% των επιχειρήσεων αναπτύσσει δικά του συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μέχρι σήμερα, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κυρίως την AI για την υποστήριξη υφιστάμενων εργασιακών διαδικασιών. Οι πιο συνηθισμένες εφαρμογές αφορούν τη διοίκηση, την ανάλυση δεδομένων, τον προγραμματισμό, την επαγγελματική αλληλογραφία και την αναζήτηση πληροφοριών. Παράλληλα, πολλές εταιρείες αξιοποιούν την τεχνολογία για τον σχεδιασμό, τον έλεγχο λειτουργιών και την επικοινωνία με τους πελάτες.

Στη μεταποίηση, η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε τομείς όπως ο ποιοτικός έλεγχος, ο προγραμματισμός της παραγωγής και η συντήρηση εξοπλισμού.

«Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την AI κυρίως σε τομείς όπου προσδοκούν απτά οφέλη σε επίπεδο αποδοτικότητας», τόνισε ο Wohlrabe. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη ανοίγει νέες δυνατότητες, ιδιαίτερα στην εκτέλεση επαναλαμβανόμενων εργασιών και στη διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών».

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