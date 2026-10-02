Η ανατροπή του Brexit βρίσκεται στο τραπέζι, 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα - Τι εκτιμούν αναλυτές

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ άφησε αυτή την εβδομάδα ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί στους Βρετανούς ψηφοφόρους η δυνατότητα να ανατρέψουν το Brexit, δηλαδή την ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από μία δεκαετία.

Ο Μπέρναμ, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός το καλοκαίρι, δήλωσε την Τετάρτη στο BBC ότι είναι «πιθανό» ένα δημοψήφισμα για την επανένταξη στην ΕΕ να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ενός μελλοντικού εκλογικού συνδυασμού.

Οι επόμενες γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναμένεται επί του παρόντος να πραγματοποιηθούν πριν από το 2029. Οι πρωθυπουργοί έχουν τη δυνατότητα να προκηρύξουν πρόωρες εκλογές με την υποστήριξη του κοινοβουλίου, όμως ο Μπέρναμ — ο οποίος αντικατέστησε τον προκάτοχό του Κιρ Στάρμερ χωρίς να προηγηθεί δημόσια ψηφοφορία — έχει αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Στη συνέντευξή του στο BBC, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι ένα δημοψήφισμα «δεν θα ήταν το σωστό πράγμα να γίνει τώρα», πρόσθεσε όμως ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να «εξετάσει τις επιλογές» για τη σχέση του με την ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι «η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε δεν είναι αρκετά καλή».

Όταν ρωτήθηκε αν ένα δημοψήφισμα τύπου «παραμονή ή έξοδος» θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος του προεκλογικού προγράμματος σε μελλοντικές εκλογές, ο Μπέρναμ απάντησε: «Ναι, τα πράγματα είναι πιθανά».

Σε ξεχωριστή συνέντευξή του στην εκπομπή Today του BBC, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι θέλει να «εξετάσει τις επιλογές» για την επαναδιαμόρφωση των σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ.

«Θα μπορούσαμε να παραμείνουμε όπως είμαστε. Αυτή είναι σίγουρα μία επιλογή, αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτή είναι η σωστή θέση για να παραμείνουμε», είπε όταν ρωτήθηκε αν θέλει η Βρετανία να επανενταχθεί στην Ένωση. «Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε αυτό που έχει προτείνει ο [πρώην υπουργός Οικονομικών] George Osborne σχετικά με μια τελωνειακή ένωση, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε… την ενιαία αγορά ή θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε μέχρι τέλους.»

Οι συνεντεύξεις αυτές ήρθαν μετά την ομιλία του Μπέρναμ στο ετήσιο συνέδριο του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος την Τρίτη, κατά την οποία δήλωσε ότι «το Brexit δεν μας έδωσε τον έλεγχο».

Η εκστρατεία υπέρ του Brexit το 2016 είχε υποσχεθεί να «ανακτήσει τον έλεγχο» της μετανάστευσης, να απελευθερώσει περισσότερα χρήματα για το σύστημα υγείας της χώρας και να συνάψει εμπορικές συμφωνίες με τον υπόλοιπο κόσμο.

Παρότι η αξία των βρετανικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, οι πιέσεις που ασκούν η μετανάστευση και η χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) είναι σήμερα πιο αμφιλεγόμενες από ποτέ.

«Αργότερα φέτος θα πραγματοποιηθεί μια σύνοδος κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ», δήλωσε ο Μπέρναμ στο συνέδριο την Τρίτη.

«Δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε στη Βρετανία τον ξεκάθαρο δρόμο που χρειάζεται για το υπόλοιπο του αιώνα, έως ότου αποφασίσουμε ποια θα είναι η μακροπρόθεσμη σχέση μας με τη μεγαλύτερη αγορά μας, η οποία εξακολουθεί να είναι η ΕΕ. Δεν μπορώ να σας πω με ειλικρίνεια ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι αρκετά καλή. Το Brexit έχει προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό [και] πρέπει να αποκαταστήσουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και ευημερίας για τη Βρετανία.»

Μια δεκαετία Brexit

Στις 23 Ιουνίου 2016, οι Βρετανοί προσήλθαν στις κάλπες για να ψηφίσουν αν θα παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνο το βράδυ προέκυψε ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα: το εκλογικό σώμα ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από την Ένωση με ποσοστό 52% έναντι 48%.

Καθώς το αποτέλεσμα γινόταν γνωστό, η βρετανική λίρα κατέρρευσε και ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου σημείωσε μεγάλη πτώση. Ο τότε πρωθυπουργός David Cameron — ο οποίος είχε προκηρύξει το δημοψήφισμα και είχε ηγηθεί της εκστρατείας υπέρ της παραμονής — παραιτήθηκε.

Η Βρετανία δεν αποχώρησε επίσημα από την ΕΕ παρά μόνο το 2020. Στα χρόνια που μεσολάβησαν, η επικείμενη έξοδος της χώρας από την Ένωση παρέμεινε ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο ζήτημα, με τους λεγόμενους «Remainers» να πραγματοποιούν μαζικές διαδηλώσεις κατά της απόφασης και ορισμένα πολιτικά κόμματα να θέτουν την ανατροπή του αποτελέσματος στο επίκεντρο των προεκλογικών τους εκστρατειών.

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου σε μεγάλο βαθμό δεν κατάφερε να παρουσιάσει την οικονομική ώθηση μετά το Brexit που ανέμεναν ορισμένοι, αφού η χώρα αναδιαμόρφωσε τις σχέσεις της με τον μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο, ενώ η στερλίνα δεν επέστρεψε ποτέ στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από το δημοψήφισμα. Η χώρα έχει επίσης γνωρίσει μια ταχεία διαδοχή πρωθυπουργών, με ορισμένους από τους επτά ηγέτες της τελευταίας δεκαετίας να απομακρύνονται από την εξουσία λόγω του τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκαν το Brexit και την οικονομία μετά το δημοψήφισμα.

Ο James Smith, οικονομολόγος της ING που ειδικεύεται στις ανεπτυγμένες αγορές, δήλωσε στο CNBC ότι, παρότι η δήλωση του Μπέρναμ έχει σημαντική πολιτική βαρύτητα, η επίτευξη απτών οικονομικών οφελών εξαρτάται από συγκεκριμένες αλλαγές στη εμπορική σχέση, κάτι που θα μπορούσε να χρειαστεί χρόνια.

«Παρότι ο πρωθυπουργός άνοιξε την πόρτα για την πλήρη ένταξη στην ΕΕ, η πραγματικότητα είναι ότι αντιμετωπίζει τους ίδιους περιορισμούς που περιόρισαν τις δυνατότητες των προηγούμενων ηγετών», ανέφερε σε email. «Η κοινή γνώμη μπορεί να συμφωνεί ότι το Brexit δεν έχει εξελιχθεί καλά, όμως δεν είναι σαφές ότι υπάρχει πλειοψηφία υπέρ της επανένταξης. Επίσης, δεν είναι καθόλου σαφές πόσο πρόθυμη θα είναι η ΕΕ να κάνει παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, δεδομένης της πρόσφατης πολιτικής αστάθειας στο Ηνωμένο Βασίλειο και της πιθανότητας να υπάρξει στο μέλλον μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Reform.»

Ο Smith επισήμανε ότι χρειάστηκαν περισσότερα από πέντε χρόνια από το δημοψήφισμα μέχρι να διαμορφωθεί μια νέα οικονομική σχέση με την ΕΕ.

«Υποψιάζομαι ότι τώρα θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος για να καταλήξει η Βρετανία σε μια νέα μορφή σχέσης και να την εφαρμόσει, δεδομένου ότι το [Brexit] έχει υποχωρήσει στη λίστα των πολιτικών προτεραιοτήτων των ψηφοφόρων», είπε.

Ο Steve Nolan, ανώτερος λέκτορας οικονομικών στο Liverpool John Moores University της Βρετανίας, δήλωσε στο CNBC την Πέμπτη ότι ορισμένες εκτιμήσεις υποδεικνύουν πως το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν κατά 5% έως 8% μικρότερο από ό,τι θα ήταν εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για την αποχώρηση από την ΕΕ.

«Αυτό δεν αποτέλεσε έκπληξη για τους οικονομολόγους — τα καθιερωμένα υποδείγματα στο εμπόριο δείχνουν ότι, εάν αυξήσεις τα εμπόδια στο εμπόριο με τον σημαντικότερο και γεωγραφικά πλησιέστερο εμπορικό σου εταίρο, αυτό θα προκαλέσει προβλήματα», είπε. «Επομένως, υπάρχουν σαφή οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από την επανένταξη, αλλά ο δρόμος προς αυτό το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι δύσκολος.»

Ένα νέο δημοψήφισμα θα αύξανε την αβεβαιότητα και την αναταραχή, πρόσθεσε.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα ζητούσε επίσης να επιστρέψει στην “λέσχη” από μια πιο αδύναμη διαπραγματευτική θέση και ίσως χρειαστεί να αποδεχθεί πολλούς όρους — [όπως] την ένταξη στο ευρώ και την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων — οι οποίοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν οικονομικές και πολιτικές δυσκολίες. Επομένως, υπάρχουν ευκαιρίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, αλλά δεν θα έρθουν χωρίς κόστος.»

Ωστόσο, ο Nigel Green, διευθύνων σύμβουλος της χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής εταιρείας DeVere Group, με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε ότι, παρόλο που οι στενότεροι δεσμοί με την Ευρώπη θα έκαναν τη Βρετανία πλουσιότερη, θα διευκόλυναν επίσης την έξοδο κεφαλαίων από τη χώρα.

«Η στερλίνα αναμένεται να επωφεληθεί από μια πιο σταθερή σχέση με τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ οι μετοχές που επικεντρώνονται στη βρετανική αγορά και διαπραγματεύονται με έκπτωση εδώ και μία δεκαετία θα μπορούσαν να αρχίσουν να μειώνουν αυτή την απόσταση», είπε.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «μια ανοιχτή πόρτα λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις», καθώς επιχειρηματίες και ανώτερα στελέχη δηλώνουν όλο και συχνότερα στη DeVere ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν το Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να αποφύγουν το υψηλό φορολογικό βάρος.

«Η επαναπροσέγγιση με την ΕΕ χρειάζεται και ένα αντίστοιχο εσωτερικό σκέλος: ανταγωνιστική φορολογία, ταχύτερες διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού και σταθερότητα πολιτικής, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να κοιτάζουν πέρα από τον επόμενο Προϋπολογισμό», είπε. «Αν γίνουν σωστά και τα δύο, το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει πόλος έλξης για κεφάλαια στην Ευρώπη. Αν γίνει σωστά μόνο το ένα, η Βρετανία θα γίνει ένα πιο βολικό μέρος για να φύγει κανείς.»