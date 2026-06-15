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Μακρόν: Αντίθετος στην επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις
16:00 - 15 Ιουν 2026

Μακρόν: Αντίθετος στην επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν χαιρέτισε σήμερα (15/6) και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτηρίζοντάς την ως μια θετική εξέλιξη με σημαντικές προοπτικές για τη σταθερότητα στην περιοχή. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι χώρες της G7 είναι έτοιμες να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή της.

Πιο αναλυτικά, σε συνέντευξή του στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μακρόν υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα είναι έτοιμη να κινηθεί ταχύτατα προκειμένου να διασφαλίσει όχι μόνο το άνοιγμα των Στενών, αλλά και τη μακροχρόνια διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο επιβολής τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για άλλες στρατηγικής σημασίας θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιβολή διοδίων θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους μεταφορών και, κατ’ επέκταση, την επιβάρυνση της παγκόσμιας οικονομίας και των καταναλωτών.

Αναφερόμενος στο Λίβανο τώρα, ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα πρέπει να προστατευθεί από περαιτέρω αποσταθεροποίηση και τόνισε την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας που θα εγγυάται τον τερματισμό των βομβαρδισμών και την αποχώρηση ξένων στρατιωτικών δυνάμεων από το έδαφός της.

Σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Μακρόν επισήμανε ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας θα πρέπει να τεθούν υπό αυστηρή διεθνή εποπτεία. Όπως ανέφερε, οι υφιστάμενες ποσότητες θα πρέπει είτε να απομακρυνθούν, είτε να υποστούν επεξεργασία που θα μειώνει τον βαθμό εμπλουτισμού τους, υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δε θα αποτελέσουν μελλοντική απειλή για τη διεθνή ασφάλεια.

Επιπλέον, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στο ζήτημα των σπάνιων γαιών, υπογραμμίζοντας ότι οι δυτικές οικονομίες εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα για την προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών. Στο πλαίσιο αυτό, εκτίμησε ότι οι χώρες της G7 θα πρέπει να επιδιώξουν μια κοινή στρατηγική που θα περιορίσει τις εξαρτήσεις αυτές και θα αποτρέψει πιθανές διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Τέλος, ο κ. Μακρόν τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης των πιέσεων προς τη Ρωσία σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ αναφερόμενος στο ζήτημα των δασμών σημείωσε ότι οι εμπορικές αντιπαραθέσεις δεν ωφελούν καμία πλευρά. Σε αυτό το φόντο, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να λαμβάνει αυτόνομα τις αποφάσεις της και να καθορίζει τη δική της στρατηγική, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

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