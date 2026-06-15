Σε στάση αναμονής η ναυτιλία μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν 

Με επιφυλακτικότητα αντιμετωπίζει η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα τις πληροφορίες περί συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, έπειτα από περισσότερους από τρεις μήνες σοβαρών διαταραχών στη ναυσιπλοΐα.

Οι σχετικές αναφορές έκαναν λόγο για συμφωνία που συνδέεται με κατάπαυση του πυρός και προβλέπει την επανέναρξη της διέλευσης πλοίων από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, καθώς και την αναστολή επιβολής διοδίων ή άλλων περιορισμών.

Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται εντός της εβδομάδας, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα επιχειρησιακά ζητήματα, όπως η εκκαθάριση ναρκοπεδίων, η διαχείριση της κυκλοφορίας των πλοίων, οι ασφαλιστικές καλύψεις, τα μέτρα προστασίας και η διάρκεια της εκεχειρίας.

Η εξέλιξη έγινε δεκτή θετικά από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ).

Ο Γενικός Γραμματέας του Arsenio Dominguez δήλωσε ότι η συμφωνία σηματοδοτεί επιστροφή στη διπλωματία και τον διάλογο, ενώ αποτελεί σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της ασφάλειας σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως και για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Παρά τη θετική αντίδραση των αγορών, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η επιστροφή στην ομαλότητα δεν θα είναι άμεση. Υψηλόβαθμα στελέχη της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας υπογραμμίζουν ότι δεν πρόκειται ακόμη για οριστική συμφωνία, επισημαίνοντας ότι απαιτείται μεταβατική περίοδος περίπου 60 ημερών προκειμένου να καθοριστούν οι τεχνικές και επιχειρησιακές λεπτομέρειες.

Στην πράξη, η εμπορική ναυτιλία δεν έχει ακόμη επιστρέψει στο Στενό του Ορμούζ. Η κίνηση πλοίων παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ περισσότερα από 500 πλοία εκτιμάται ότι εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής ή καθυστέρησης. Οι πλοιοκτήτες εμφανίζονται απρόθυμοι να επαναφέρουν άμεσα τα πλοία τους στη συγκεκριμένη διαδρομή, έως ότου υπάρξουν σαφείς οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Ανάλογη στάση τηρεί και η BIMCO. Ο επικεφαλής θεμάτων ασφάλειας του οργανισμού, Jakob Larsen, επισήμανε ότι οι ανακοινώσεις των δύο πλευρών παραμένουν ασαφείς ως προς τα χρονοδιαγράμματα και τις ασφαλείς διαδρομές διέλευσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ναυτιλιακή βιομηχανία εξακολουθεί να θεωρεί το περιβάλλον υψηλού κινδύνου και δεν συνιστά την άμεση επανέναρξη των διελεύσεων.

Παράλληλα, η ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης παραμένει έντονη. Την προηγούμενη εβδομάδα έχασε τη ζωή του ένας 35χρονος Ινδός ναυτικός έπειτα από επιπλοκές υγείας που παρουσιάστηκαν επί του δεξαμενόπλοιου Celestial στο λιμάνι Duqm του Ομάν. Είχε προηγηθεί ο θάνατος τριών ακόμη Ινδών ναυτικών στο πλοίο Settebello κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης ανοιχτά του Ομάν.

Υπό το βάρος των εξελίξεων, η αρμόδια ναυτιλιακή αρχή της Ινδίας συνέστησε στις εταιρείες διαχείρισης πληρωμάτων να περιορίσουν προσωρινά την αποστολή Ινδών ναυτικών σε περιοχές υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του Περσικού Κόλπου και των θαλάσσιων ζωνών γύρω από το Στενό του Ορμούζ, έως ότου αποσαφηνιστεί πλήρως η κατάσταση ασφαλείας.