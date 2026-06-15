ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε στάση αναμονής η ναυτιλία μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ναυτιλία
15:52 - 15 Ιουν 2026

Σε στάση αναμονής η ναυτιλία μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν 

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με επιφυλακτικότητα αντιμετωπίζει η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα τις πληροφορίες περί συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, έπειτα από περισσότερους από τρεις μήνες σοβαρών διαταραχών στη ναυσιπλοΐα.  

Οι σχετικές αναφορές έκαναν λόγο για συμφωνία που συνδέεται με κατάπαυση του πυρός και προβλέπει την επανέναρξη της διέλευσης πλοίων από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, καθώς και την αναστολή επιβολής διοδίων ή άλλων περιορισμών.

Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται εντός της εβδομάδας, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα επιχειρησιακά ζητήματα, όπως η εκκαθάριση ναρκοπεδίων, η διαχείριση της κυκλοφορίας των πλοίων, οι ασφαλιστικές καλύψεις, τα μέτρα προστασίας και η διάρκεια της εκεχειρίας.

Η εξέλιξη έγινε δεκτή θετικά από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ).

Ο Γενικός Γραμματέας του Arsenio Dominguez δήλωσε ότι η συμφωνία σηματοδοτεί επιστροφή στη διπλωματία και τον διάλογο, ενώ αποτελεί σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της ασφάλειας σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως και για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Παρά τη θετική αντίδραση των αγορών, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η επιστροφή στην ομαλότητα δεν θα είναι άμεση. Υψηλόβαθμα στελέχη της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας υπογραμμίζουν ότι δεν πρόκειται ακόμη για οριστική συμφωνία, επισημαίνοντας ότι απαιτείται μεταβατική περίοδος περίπου 60 ημερών προκειμένου να καθοριστούν οι τεχνικές και επιχειρησιακές λεπτομέρειες.

Στην πράξη, η εμπορική ναυτιλία δεν έχει ακόμη επιστρέψει στο Στενό του Ορμούζ. Η κίνηση πλοίων παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ περισσότερα από 500 πλοία εκτιμάται ότι εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής ή καθυστέρησης. Οι πλοιοκτήτες εμφανίζονται απρόθυμοι να επαναφέρουν άμεσα τα πλοία τους στη συγκεκριμένη διαδρομή, έως ότου υπάρξουν σαφείς οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Ανάλογη στάση τηρεί και η BIMCO. Ο επικεφαλής θεμάτων ασφάλειας του οργανισμού, Jakob Larsen, επισήμανε ότι οι ανακοινώσεις των δύο πλευρών παραμένουν ασαφείς ως προς τα χρονοδιαγράμματα και τις ασφαλείς διαδρομές διέλευσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ναυτιλιακή βιομηχανία εξακολουθεί να θεωρεί το περιβάλλον υψηλού κινδύνου και δεν συνιστά την άμεση επανέναρξη των διελεύσεων.

Παράλληλα, η ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης παραμένει έντονη. Την προηγούμενη εβδομάδα έχασε τη ζωή του ένας 35χρονος Ινδός ναυτικός έπειτα από επιπλοκές υγείας που παρουσιάστηκαν επί του δεξαμενόπλοιου Celestial στο λιμάνι Duqm του Ομάν. Είχε προηγηθεί ο θάνατος τριών ακόμη Ινδών ναυτικών στο πλοίο Settebello κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης ανοιχτά του Ομάν.

Υπό το βάρος των εξελίξεων, η αρμόδια ναυτιλιακή αρχή της Ινδίας συνέστησε στις εταιρείες διαχείρισης πληρωμάτων να περιορίσουν προσωρινά την αποστολή Ινδών ναυτικών σε περιοχές υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του Περσικού Κόλπου και των θαλάσσιων ζωνών γύρω από το Στενό του Ορμούζ, έως ότου αποσαφηνιστεί πλήρως η κατάσταση ασφαλείας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ορμούζ: Άρχισε η διέλευση τάνκερ, ανακοινώνει ο Τραμπ – Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές πετρελαίου
Ειδήσεις

Ορμούζ: Άρχισε η διέλευση τάνκερ, ανακοινώνει ο Τραμπ – Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές πετρελαίου

Μακρόν: Αντίθετος στην επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Μακρόν: Αντίθετος στην επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ

Χεζμπολάχ: Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν ανοίγει τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Χεζμπολάχ: Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν ανοίγει τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έφερε συγκρατημένη άνοδο στα crypto – Υπεραποδίδουν τα alts
Νομίσματα

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έφερε συγκρατημένη άνοδο στα crypto – Υπεραποδίδουν τα alts

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
15/06/2026 - 17:26

ΕΛΑΣ για σκάνδαλο υποκλοπών: Ελληνικό Γουότεργκεϊτ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:20

Ορμούζ: Άρχισε η διέλευση τάνκερ, ανακοινώνει ο Τραμπ – Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές πετρελαίου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 17:16

ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν τα αιτήματα της Κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY για την συμμετοχή της στο Block 10

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 17:05

H Wall πανηγυρίζει τη συμφωνία Τραμπ – Ιράν: Άλμα για Dow, S&P 500 και Nasdaq

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:03

Φον ντερ Λάιεν: ΕΕ και Γαλλία θα υπογράψουν δανειακή συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:58

Ισπανία: Περίπου 900.000 αιτήσεις για νομιμοποίηση μεταναστών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 16:50

IATA: Ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να «ψαλιδίσει» τα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών το 2026

Magazino
15/06/2026 - 16:49

Απονεμήθηκαν τα Βραβεία Ελληνικού Animation 2026 - Μεγάλος νικητής ο Δημήτρης Αρμενάκης με το “The Synthetic Age”

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:44

Αττική: Πάνω από 27.000 αλκοτέστ και 8 συλλήψεις στο τετραήμερο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:38

Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Πολιτική
15/06/2026 - 16:32

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Δεν απαντά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων

Εργασιακά
15/06/2026 - 16:29

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ - Αμειβόμενη εκπαίδευση σε 36 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση

Ακίνητα
15/06/2026 - 16:22

Σφοδρή αντίδραση Stama Greece για τη διαγραφή του ΑΜΑ: «Απαξιώνονται χιλιάδες ακίνητα»

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:15

Ουκρανία: Τουλάχιστον 11 νεκροί από ρωσικά πλήγματα – Ζημιές σε μνημείο της UNESCO στο Κίεβο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:12

ΕΕ: Ξεκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Μολδαβία και Ουκρανία

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:12

Ζελένσκι: Πρότεινα συνάντηση με τον Πούτιν στη G7, αλλά η Μόσχα δεν ανταποκρίθηκε

Πολιτική
15/06/2026 - 16:01

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση απαξιώνει τα ΕΛΤΑ ζητώντας από τους υπαλλήλους να κάνουν εθελοντικά διανομές

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:00

Μακρόν: Αντίθετος στην επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 15:54

Χεζμπολάχ: Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν ανοίγει τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
15/06/2026 - 15:52

Σε στάση αναμονής η ναυτιλία μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/06/2026 - 15:48

Tο νέο E-208 GTi παραμένει εξαιρετικά πιστό στο πρωτότυπο που παρουσιάστηκε το 2025

Οικονομία
15/06/2026 - 15:41

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει στάσιμη στην εποχή των stablecoins και της AI

Ναυτιλία
15/06/2026 - 15:34

LAMDA Flisvos Marina: Ενισχύει το πρότυπο βιώσιμης και υπεύθυνης λειτουργίας στη μαρίνα του μέλλοντος

Πολιτική
15/06/2026 - 15:27

Μαρινάκης για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Θετική εξέλιξη - Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Οικονομία
15/06/2026 - 15:25

ΤτΕ: Η ενέργεια βάζει «φωτιά» στις τιμές  – Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/06/2026 - 15:08

Το νέο Skoda Peaq δοκιμάστηκε σε ακραίες συνθήκες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα τουTop of Form

Ειδήσεις
15/06/2026 - 15:00

Πυρκαγιά στη Σκόπελο - Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Νομίσματα
15/06/2026 - 14:59

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έφερε συγκρατημένη άνοδο στα crypto – Υπεραποδίδουν τα alts

Πολιτική
15/06/2026 - 14:48

Μητσοτάκης: Παραβρέθηκε στα εγκαίνια του πρώτου κέντρου υποδοχής για πληγέντα ζώα από φυσικές καταστροφές

Ανεμοδείκτης
15/06/2026 - 14:48

«Λυτοί και δεμένοι» για να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ