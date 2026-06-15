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Χεζμπολάχ: Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν ανοίγει τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
15:54 - 15 Ιουν 2026

Χεζμπολάχ: Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν ανοίγει τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Η Χεζμπολάχ χαιρέτισε το «Μνημόνιο Κατανόησης» που επιτεύχθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς το ως μια σημαντική εξέλιξη που θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων και στην ενίσχυση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

Σε ανακοίνωσή της, η λιβανική οργάνωση εξέφρασε την ικανοποίησή της για το περιεχόμενο της συμφωνίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμπερίληψη του Λιβάνου στο πλαίσιο των προβλέψεών της. Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, η αναφορά στη χώρα αποτελεί ένδειξη της πρόθεσης της Τεχεράνης να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στις προσπάθειες τερματισμού των συγκρούσεων και διασφάλισης των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του λιβανικού λαού.

Η οργάνωση υποστήριξε ότι η συμμετοχή του Λιβάνου στις συζητήσεις που περιβάλλουν τη συμφωνία αντανακλά το ενδιαφέρον του Ιράν για τη διατήρηση της σταθερότητας στη χώρα, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές γεωπολιτικές προκλήσεις και αυξημένη αβεβαιότητα.

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ εκτίμησε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για μια ευρύτερη διπλωματική διαδικασία, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για πολιτικές λύσεις σε περιφερειακές κρίσεις που παραμένουν άλυτες εδώ και χρόνια. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών ενδέχεται να δημιουργήσει νέες προοπτικές για την αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Η λιβανική οργάνωση υπογράμμισε επίσης ότι η αποκλιμάκωση των εντάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη των κρατών της περιοχής, τα οποία έχουν επηρεαστεί από πολεμικές συγκρούσεις, πολιτική αστάθεια και παρατεταμένες γεωστρατηγικές αντιπαραθέσεις.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η θετική αντίδραση της Χεζμπολάχ στη συμφωνία δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένων των στενών δεσμών της με το Ιράν. Παράλληλα, σημειώνουν ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στον Λίβανο και να αποτελέσει παράγοντα στις μελλοντικές περιφερειακές διαβουλεύσεις, ιδιαίτερα εάν οι επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχιστούν σε θετικό κλίμα.

Το κατά πόσο το Μνημόνιο Κατανόησης θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και πρακτικές πρωτοβουλίες παραμένει προς το παρόν ανοιχτό ζήτημα. Ωστόσο, η υποδοχή του από τη Χεζμπολάχ καταδεικνύει ότι σημαντικοί περιφερειακοί παράγοντες θεωρούν τη συμφωνία ως μια πιθανή ευκαιρία για την προώθηση της σταθερότητας, του διαλόγου και της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών στην περιοχή.

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