Tο νέο E-208 GTi παραμένει εξαιρετικά πιστό στο πρωτότυπο που παρουσιάστηκε το 2025

Έναν χρόνο μετά την παρουσίαση του πρωτότυπου E-208 GTi, η PEUGEOT αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες την έκδοση παραγωγής του μοντέλου. Σήμερα, στο πλαίσιο της επίσημης συνέντευξης Τύπου της μάρκας στο Le Mans, παρουσιάζει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις που το καθιστούν σημείο αναφοράς στην κατηγορία του.

Μετά την αποκάλυψη του νέου PEUGEOT E-208 GTi την Τρίτη, ο Alain Favey ανακοίνωσε σήμερα όλες τις λεπτομέρειες, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου της PEUGEOT που πραγματοποιήθηκε στο Le Mans:

Η PEUGEOT γιορτάζει τα 100 χρόνια από την πρώτη συμμετοχή της στις θρυλικές 24 Ώρες του Le Mans, σηματοδοτώντας αυτή τη σημαντική επέτειο με την παρουσίαση του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού GTi στην ιστορία της.

Το νέο E-208 GTi παραμένει εξαιρετικά πιστό στο πρωτότυπο που παρουσιάστηκε το 2025, ανταποκρινόμενο στον ενθουσιασμό που προκάλεσε τόσο στους φίλους των GTi όσο και στο ευρύτερο κοινό. Βασισμένο στη συνεχιζόμενη εμπορική επιτυχία της οικογένειας PEUGEOT 208, ο νέος εκπρόσωπος της εμβληματικής αυτής σειράς συνεχίζει την ιστορία που ξεκίνησε πριν από τέσσερις δεκαετίες το θρυλικό PEUGEOT 205 GTi.

Μοναδική οδηγική απόλαυση, κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία, σπορ αλλά ταυτόχρονα εκλεπτυσμένη σχεδίαση και ευελιξία στην καθημερινή χρήση συνθέτουν τον χαρακτήρα του νέου E-208 GTi. Το μοντέλο επαναπροσδιορίζει το DNA των GTi της PEUGEOT, ενσωματώνοντας σύγχρονη τεχνολογία, απόδοση και συναρπαστική οδηγική εμπειρία.

Σχεδιασμένο και εξελιγμένο στη Γαλλία από την PEUGEOT Sport και την PEUGEOT Design, το E-208 GTi αποδεικνύει ότι η PEUGEOT παίρνει την απόλαυση της οδήγησης πιο σοβαρά από ποτέ.

ΟΛΗ Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΤΗΣ PEUGEOT SPORT ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ

Η PEUGEOT ανέθεσε την τεχνική εξέλιξη του E-208 GTi στην PEUGEOT Sport, το αγωνιστικό της τμήμα με έδρα το Satory, κοντά στο Παρίσι, υπεύθυνο μεταξύ άλλων και για το πρόγραμμα του PEUGEOT 9X8 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC). Οι μηχανικοί που εξελίσσουν τα Hypercars της μάρκας κλήθηκαν να δημιουργήσουν την πιο αποδοτική και συναρπαστική έκδοση του E-208, μεταφέροντας τεχνογνωσία από τις πίστες στο δρόμο.

Όπως δήλωσε ο Christophe Auriault, Project Manager του E-208 GTi στην PEUGEOT Sport:

«Από την αρχή του project ήταν προφανές ότι η PEUGEOT Sport έπρεπε να συμμετέχει στην εξέλιξη του E-208 GTi. Διαθέτουμε μοναδική εμπειρία και εξειδίκευση στο σχεδιασμό αυτού του τύπου αυτοκινήτων. Ήταν επίσης σαφές ότι ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα 100% ηλεκτρικό GTi. Θέλαμε να αποδείξουμε ότι όλο το DNA των GTi μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και το πετύχαμε.»

BEST‑IN‑CLASS ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Αξιοποιώντας την μοναδική τους εμπειρία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, οι μηχανικοί της PEUGEOT Sport δεν έκαναν συμβιβασμούς στον σπορ χαρακτήρα: το PEUGEOT E-208 GTi είναι το πιο ισχυρό και με τις καλύτερες επιδόσεις μοντέλο στην κατηγορία B.

Ένας ηλεκτροκινητήρας 281 ίππων με λογισμικό ελέγχου που προέρχεται από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το PEUGEOT E-208 GTi εφοδιάζεται με τον ηλεκτροκινητήρα M4+, που αποδίδει 281 ίππους και 345 Nm ροπής! Παράγεται στο Trémery της ανατολικής Γαλλίας, ένα εργοστάσιο ιστορικά αφιερωμένο στην κατασκευή κινητήρων που τώρα ειδικεύεται στα ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης ως μέρος της κοινοπραξίας E motors μεταξύ της Stellantis και της Nidec LeroySomer.

Οι μηχανικοί της PEUGEOT Sport προχώρησαν σε εκτεταμένες βελτιστοποιήσεις του κινητήρα, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα και λογισμικό που προέρχονται απευθείας από την αγωνιστική δραστηριότητα της μάρκας.

Με την καλύτερη αναλογία κιλών/ίππο στην κατηγορία (5,5 kg ανά ίππο), το νέο E-208 GTi επιτυγχάνει:

0-100 km/h σε 5,5 δευτερόλεπτα

000 μέτρα από στάση σε 25,8 δευτερόλεπτα

80-120 km/h σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα

Τελική ταχύτητα 180 km/h, ηλεκτρονικά περιορισμένη

Όπως επισημαίνει ο Christophe Auriault: «Η εξέλιξη του κινητήρα βρίσκεται στον πυρήνα της τεχνογνωσίας μας. Αξιοποιεί γνώσεις που αποκτήθηκαν στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και τις μεταφέρει απευθείας από την πίστα στον δρόμο. Πολλά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εξέλιξη του E-208 GTi εφαρμόζονται και στο πρόγραμμα του PEUGEOT 9X8.»

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΨΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

Το νέο PEUGEOT E-208 GTi χρησιμοποιεί την ίδια μπαταρία 54 kWh (51 kWh net) με το E-208, η οποία όμως διαθέτει ειδικά εξελιγμένη διαχείριση ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νέου κινητήρα υψηλών επιδόσεων.

Οι μηχανικοί της PEUGEOT Sport αξιοποίησαν την εμπειρία τους από τους αγώνες για τη βελτιστοποίηση της θερμικής διαχείρισης της μπαταρίας. Έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού ανάλογα με τη θερμοκρασία και τις συνθήκες λειτουργίας ώστε να προσφέρει πάντα μέγιστη απόδοση, χωρίς περιορισμό ισχύος ανεξάρτητα από τις συνθήκες οδήγησης.

Σύμφωνα με τον Christophe Auriault: «Μία από τις βασικές μας προτεραιότητες ήταν η διατήρηση της απόδοσης στον χρόνο. Δεν θέλαμε να μειώνεται η ισχύς για την προστασία της μπαταρίας, όπως συμβαίνει σε ορισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων. Εάν ένας οδηγός διασχίζει μια ορεινή διαδρομή, θα πρέπει να μπορεί να παραμένει στη λειτουργία Sport σε όλη τη διάρκειά της. Αυτό είναι το πνεύμα ενός GTi.»

Ανάλογα με την επιλογή ελαστικών, η συνδυασμένη αυτονομία κατά WLTP φτάνει έως: