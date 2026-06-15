ΔΝΤ: Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική παρά τον πόλεμο και τον πληθωρισμό

Ανθεκτικότητα απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις επιδεικνύει, μέχρι στιγμής, η παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το οποίο εκτιμά ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε παγκόσμια επιβράδυνση.

Τη σχετική εικόνα παρουσίασε η γενική διευθύντρια του Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, η οποία δήλωσε ότι, παρά την άνοδο των τιμών των εμπορευμάτων και τις πληθωριστικές πιέσεις, η παγκόσμια οικονομία «αντέχει το σοκ του πολέμου» χωρίς να εμφανίζονται ενδείξεις γενικευμένης επιβράδυνσης.

Παράλληλα, χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε την Κυριακή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να συμβάλει στη σταθεροποίηση των αγορών. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι τυχόν νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης και οι συνακόλουθες διαταραχές στην προσφορά ενέργειας και εμπορευμάτων συνιστούν «σαφή κίνδυνο για την παγκόσμια ανάπτυξη».

Το ΔΝΤ αναμένεται να επικαιροποιήσει τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομία στις 8 Ιουλίου, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Ήδη από τον Απρίλιο, το Ταμείο είχε παρουσιάσει τρία σενάρια για την πορεία της παγκόσμιας ανάπτυξης την περίοδο 2026–2027. Στο ενδιάμεσο, «δυσμενές σενάριο», η ανάπτυξη προβλεπόταν να επιβραδυνθεί στο 2,5% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός να διαμορφωθεί στο 5,4% σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Γκεοργκίεβα είχε αναφέρει τον προηγούμενο μήνα ότι το δυσμενές σενάριο είχε ήδη αρχίσει να επιβεβαιώνεται. Ωστόσο, οι νεότερες τοποθετήσεις της υποδηλώνουν πιθανή επιστροφή του Ταμείου στο βασικό σενάριο, το οποίο βασίζεται στην υπόθεση ενός βραχύβιου πολέμου στο Ιράν και προβλέπει παγκόσμια ανάπτυξη 3,1% για το 2026.

Σε ανάρτησή της, η επικεφαλής του ΔΝΤ σημείωσε ότι «περισσότερους από τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η παγκόσμια οικονομία φαίνεται να αντέχει», επισημαίνοντας ότι αν και έχουν επηρεαστεί οι τιμές των εμπορευμάτων, ο πληθωρισμός, οι προσδοκίες και οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες, οι επιπτώσεις δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε γενικευμένη κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας.

Το ΔΝΤ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η πορεία του πολέμου και οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας στο επόμενο διάστημα.